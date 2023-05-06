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На прошлой неделе наши читатели могли изучить две игровых сборки, каждая из которых обладает высокой производительностью и предназначается для энтузиастов. В первом случае система затянула на 500 тысяч рублей, а значит оказалась по карману самым зажиточных энтузиастам, предпочитающим самое быстрое и современное железо. Вторая сборка оказалась значительно дешевле и стоит 150 тысяч рублей. При этом нам удалось добиться того, чтобы даже в этом случае геймер не испытывал неудобство в самых требовательных играх в разрешении 4К.

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И всё же, большая часть любителей компьютерных игр читает подобные заметки обзорно, не делая для себя нужных выводов. Именно поэтому наша задача на сегодня заключается в попытке собрать такой комплект, чтобы он был по карману обычному геймеру. Заметим заранее, что компьютер дешёвым не будет по целому ряду причин. Во-первых, курс рубля за последние 6 месяцев ушёл вниз на 30%. Во-вторых, в мире заметна тенденция к повышению стоимости полупроводников. Ну и не стоит забывать, что мы пытаемся собрать перспективный игровой компьютер, а значит брать дешёвые детали глупо, поскольку в этом случае мы с трудом сможем себе позволить народное разрешение.

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Ну а поскольку сердцем любой сборки является процессор, то с него и начнём. Нам кажется, что для недорогой, но перспективной системы с высоким потенциалом идеально подойдёт Ryzen 5 5600X. Можно было бы купить камень нового поколения, потратив на него немного больше, что не стало бы критичным для нашего бюджета, вот только не всё так просто. Дело в том, что новинки требуют дорогую материнскую плату и оперативную память DDR5. Ну а мы полагаем, что Ryzen 5 5600X справится с поставленными задачами и сможет раскрыть ту видеокарту, которую мы подобрали. Камень имеет 6 ядер, не греется и будет хорошо себя показывать даже в небольшом корпусе.

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Если у вас есть лишние 5 тысяч рублей, предлагаем вам поискать материнскую плату на чипсете В550. Подобные продукты могут предложить доступ к интерфейсу PCIe 4.0, а значит любители технологий оценят скоростные твердотельные накопители. На тему бесполезности траты денег на виртуальные попугаи в синтетических тестах поговорим чуть ниже, ну а сейчас предлагаем вам обратить внимание на GIGABYTE A520M. У этой материнской платы нет никаких уникальных характеристик, но самое главное заключается в том, что она просто работает. Вам не нужно ничего разгонять, не придётся думать о раскрытии потенциала, а в результате можно сосредоточится на том, для чего собственного вы и собираете систему – для игр. Плата построена на чипсете А520 и выполнена в форм-факторе mATX. Она поместится в компактный корпус и имеет все необходимые интерфейсы, включая М.2. Заявлена поддержка оперативной памяти DDR4-3200, а в целом это приличный продукт по выгодной стоимости.

Кстати, раз уж речь зашла об оперативной памяти, то мы рекомендуем не мудрствовать, ведь в наличии есть Kingston Fury Beast объёмом 16 Гб. В комплекте идут две планки, что достаточно для самых требовательных геймеров. Если вы не планируете запускать специализированное программное обеспечение, то брать 32 Гб не стоит, ну а сама Kingston Fury Beast отвечает заявленным характеристикам и отлично вписывается в систему, владелец которой не настроен ничего разгонять.

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Игровой компьютер просто не может прожить без видеокарты, ну а мы в качестве таковой рекомендуем Radeon RX 6750 XT. Фанатам NVIDIA предлагаем взять себя в руки, поскольку многие из вас даже не подозревают о том, что покупают продукт, который устарел ещё до появления в продаже. Ну а Radeon RX 6750 XT не только обладает отличной производительностью, играючи справляясь со своими задачами в 2К, но и имеет высокий потенциал. Учтите, что речь идёт не о том потенциале, который будет раскрываться у вас годами, а в итоге геймеры так и останутся ни с чем. На самом деле уже сегодня 8 Гб видеопамяти недостаточны для запуска новых игр на максимальных графических настройках в 2К. Ну а Radeon RX 6750 XT предлагает сразу 12 Гб, поэтому кажется нам намного интереснее GeForce RTX 3070.

С твердотельными накопителями не всё так просто, как может показаться. Здесь есть не только объём памяти, но и показатель скорости. SSD разнятся по уровню поддержки того или иного интерфейса, а самые прокачанные для новинок 2023 года могут похвастать быстродействием свыше 10 000 ГБ/с. Это пресловутый PCIe 5.0, который появился больше года назад, но до сих пор доступен единицам. Дело в том, что показатель скорости важен, но только до определённого момента, ведь современное программное обеспечение и игры не научились использовать потенциал SSD. Выходит, что скоростной твердотельный накопитель хорош только в синтетических тестах, ну а мы рекомендуем присмотреться к Kingston NV2. SSD обладает приличной скоростью и имеет объём 1 Тб. Этого достаточно для хранения файлов, игр и операционной системы, а цена здесь намного ниже, чем у брендовых Samsung.

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Для нашей сборки можно взять блок питания попроще, но мы всё же рекомендуем остановиться на DeepCool PK700D. Мощность ограничена 700 Вт, но даже этого будет больше, чем достаточно, а значит блок питания сможет работать не в полную силу. Это позитивно скажется на жизненном цикле комплектующих, а поддержка 80 PLUS BRONZE позволяет надеяться, что перед нами качественный продукт.

Ну а поскольку без корпуса никак нельзя, то мы предлагаем всю нашу начинку установить в Aerocool Cylon Mini. Это компактный системный блок, выполненный в форм-факторе mATX. Внутри есть место для установки вытяжных вентиляторов, а на задней панели уже крепится один кулер. Если вам покажется, что температура внутри слишком высокая, купите дополнительные вытяжные кулеры. Скорее всего, этого делать не понадобится, ведь мы выбрали не самый прожорливый процессор и видеокарту, отличающуюся неплохим уровнем энергоэффективности. Ну а общая стоимость сборки составила 83 тысячи рублей. Прибавьте пару тысяч на систему охлаждения для процессора, и вы получите почти идеальный игровой компьютер. Почти, ведь у вас есть собственное мнение, а значит можно как сделать сборку дешевле, так и усилить за счёт замены процессора или видеокарты.