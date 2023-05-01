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Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой

Если у вас есть в 3 раза меньше, чем у зажиточного геймера, то может показаться, что купить мощный ПК невозможно. На самом деле это не так, ведь при правильном подходе система окажется быстрой и недорогой
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-10% на RTX 4080 Gigabyte
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1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
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Если у вас деньги в буквальном смысле валятся из ушей, то мы рекомендуем почитать материал о правильной сборке для зажиточного буржуа. Там вы найдёте оптимальные компоненты, позволяющие вам влиться в плотные ряды тех, кто здесь и сейчас имеет доступ к графике ультимативного уровня. Никаких компромиссов, ведь вам откроется не только мир компьютерных игр в максимальном разрешении, но и отличные перспективы. Если вдруг вы завтра разоритесь, то можно будет ещё целых пять лет наслаждаться новыми играми в 4К. Надеемся, что за это время вы сможете снова заработать 500 тысяч рублей, ведь без такой суммы в кармане рассчитывать на мощную игровую сборку в наше время глупо.

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И всё же, если таких гигантских денег у вас нет, но новинки игростроя манят вас к себе красивой графикой и реалистичными эффектами трассировки лучей, то самое время подобрать мощный комплект с приличным запасом на будущее. Сегодня мы попытаемся подобрать такие комплектующие, которые позволят вам остаться в высшей лиге, но не окажутся в виде удушающей удавки кредитов на вашей шее. Рассчитывать на то, что компьютер будет недорогим, мы бы не рекомендовали, но в данном случае любая попытка снизить расходы превратит ваш компьютер в несуразную и плохо оптимизированную черепаху. Кстати, не забывайте о том, что нужно не только подкупить мощное железо, но и нормально настроить компьютер. Пользуйтесь оригинальными образами, ведь очень часто сборки от энтузиастов имеют десятки и даже сотни интегрированных программ. В итоге даже компьютер за 500 тысяч не всегда будет работать в полную силу.

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Начнём с процессора, ибо он определит мощность всего компьютера и при неправильном выборе станет бутылочным горлышком системы. Предлагаем взять Ryzen 7 7700Х. Фанаты Intel скажут, что нужно было собирать систему на базе Core i7-13700K, и будут неправы. Да, второй камень быстрее, но и стоит он дороже, а материнская плата под него и вовсе обойдётся в 30 тысяч рублей. Но важно не только это, ведь очень многие геймеры забывают, что раскрыть весь потенциал процессора можно только на видеокарте GeForce RTX 4090. Ну а поскольку ничего подобного мы брать не планируем, то было бы глупо переплачивать за синие цвета лишние деньги. Мало того, Core i7-13700K и вовсе можно назвать тупиковой ветвью развития процессоров, ведь в следующем поколении Intel сменит сокет, а значит без покупки новой материнской платы вам процессор не усилить. Что до Ryzen 7 7700Х, то он построен на новой платформе АМ5, которая будет актуальна ещё два поколения. Очевидно, что перспективы у процессора AMD выше, цена ниже, а разницы в производительности не будет. Шах и мат, фанаты Intel.

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Если в прошлом материале мы собирали мощный компьютер в форм-факторе АТХ, то сегодня порадуем себя небольшим системный блоком, который можно смело поставить на столе. Авто данного материала не сторонник загромождать рабочее пространство, но это не значит, что вам следует думать аналогично. Ну а поскольку в небольшой корпус не поместится массивная материнская плата, то мы предлагаем взять ASUS PRIME B650M-A. Скажем прямо, материнская плата посредственная, но полностью удовлетворяет наши с вами запросы. Здесь достаточно современных интерфейсов и есть целая охапка портов для подключения самых разнообразных устройств. Доступна поддержка скоростного PCIe 4.0, что позволит порадовать себя твердотельным накопителем нового поколения. Форм-фактор mATX впишется в небольшой корпус, ну а поскольку мы изначально предлагаем не забивать голову разгоном, то для работы Ryzen 7 7700Х платы ASUS PRIME B650M-A будет вполне достаточно.

Если вы полагаете, что нужно брать сразу 32 Гб оперативной памяти, то мы не станет спорить, ведь платить за это вам, вот только пока 16 Гб достаточно для любого самого требовательного геймерского компьютера. Kingston Fury Beast порадует тактовой частотой 5600 МГц, ну а в свободное от игры время вы можете попытать счастья с таймингами. Если захотите, ведь процесс необязательный и принесёт минимальную пользу в играх.

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Пожалуй, ничего лучше GeForce RTX 4070 Ti для нашей сборки мы не можем предложить. Некоторые эксперты полагают, что 12 Гб с запасом на будущее – это мало, но мы с вами не можем сказать, когда это будущее наступит, поэтому берём GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта настолько быстрая, что обходит все флагманы прошлого поколения, ну а за счёт поддержки DLSS 3.0 и вовсе имеет некоторые преимущества. На самом деле запускать масштабирование вам придётся только в случае включения трассировки и исключительно в разрешении 4К. Пока же потенциала видеокарты достаточно для того, чтобы запускать все игры без заметного снижения настроек графики, а потенциал на будущее довольно существенный.

Давайте обойдёмся без брендовых твердотельных накопителей Samsung и жёстких дисков на 18 Гб, ведь мы с вами пусть и не бедствуем, но всё же хотим немного сэкономить. Кроме того, важно включать голову, которая скажет вам о том, что современные программы и игры не способны раскрыть потенциал SSD. Вот такие дела. Получается, что вы покупаете скоростной твердотельный накопитель за 30 тысяч рублей, но игра показывает максимальные показатели даже на Kingston NV2 за 11 тысяч. Вообще, речь о довольно быстром SSD, который способен удивить того, кто пересел с жёсткого диска, или ранее использовал твердотельные накопители с интерфейсом SATA 3. Мы предлагаем остановиться на 2 Тб, поскольку сюда поместится как операционная система, так и все игры, домашнее видео и многое другое. Словом, больше и не нужно, а цена довольно низкая.

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Без правильного блока питания ваша система будет работать нестабильно, но важно не только взять что-то мощное, но и не переплатить на ровном месте. Предлагаем Be Quiet System Power 10 на 750 Вт. Для нашего компьютера даже больше, чем достаточно, а значит остаётся небольшой потенциал для роста. Блок питания поддерживает стандарт 80 PLUS Bronze, но ничего более дорогого для нашей сборки мы не советуем.

Обычно мы рекомендуем вам выбрать корпус самостоятельно, но сегодня предложим один их вариантов. Не думайте, что нет ничего лучше, ведь это не так. Zalman I3 Black – это лишь один из вполне неплохих системных блоков, который может стать родным домом для всех указанных выше комплектующих. Внутри уже есть 4 вентилятора, ну а поскольку мощность нашего компьютера не пиковая, то можно смело обойтись без покупки дополнительных кулеров для отвода тепла. Акриловая крышка отлично пропускает свет, ну а брать дополнительную подсветку или нет – это уже решать вам. Путём несложных подсчётов мы получили чуть больше 160 тысяч рублей. Получается, что есть реальная возможность собрать мощный игровой компьютер в 3 раза дешевле, чем в случае, если брать топовое железо, заплатив на целых 350 тысяч рублей меньше. К финальной сумме прибавьте систему охлаждения для процессора, но в целом лишние несколько тысяч погоды не делают. Не благодарите.

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