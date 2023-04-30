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Какое-то время назад я работал в компьютерном магазине, где занимался сборкой компьютеров, настройкой и установкой операционных систем. В наиболее «жирные» месяцы удавалось продавать по 6 системных блоков в день, благо я в магазине был не один, поскольку даже после трёх полностью готовых ПК глаза начинали выходить из орбит. После 2014 года дела пошли отвратительно, а бизнес стал сжиматься. По Новый год 2015 года удалось продать в 3 раза меньше компьютеров, чем обычно, а всё это отразилось на заработной плате крайне негативно и привело к необходимости искать более уютное место под солнцем.

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После всего этого времени на компьютеры стало намного меньше, а если я и собираю кому-то системный блок, то исключительно знакомым и старым клиентам, которые всё ещё пишут мне в мессенджеры по разным мелочам. Обычно, при сборке я всегда руководствуюсь правилом целесообразности, пытаясь взять наиболее мощное железо без переплаты. Сегодня оставим разумную экономию для бедных геймеров, ведь у нас сборка для настоящего буржуа. Представьте себе, что такой фрукт решил порадовать своего отпрыска чем-то особенным. Ну мало ли, вдруг сынишка поступил в университет, или пообещал больше не гонять по ночному городу на папином служебном Мерседесе. На самом деле причины не важны, ведь сегодня всё внимание на сборку для очень зажиточного энтузиаста с плотно набитым деньгами кошельком.

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Прежде чем начинать, предлагают счастливому обладателю всего этого железа обратиться за помощью к специалисту, который увеличит потенциал компьютера за счёт разгона, поскольку оставлять такое железо без твёрдой руки оверклокера – это самое настоящее преступление. Итак, в качестве процессора возьмём Core i9-13900K. Камень не только считается одним из самых быстрых на рынке, но и имеет отличный разгонный потенциал. По непонятной причине инженеры Intel напихали сюда 16 малых ядер, но эксперты рекомендуют для игр сразу же отключить бесполезную энергоэффективную функцию. Вам понадобится 8 больших ядер, которые нужно разогнать до 6 ГГц. Сделать это не просто, поэтому понадобится не только специалист и везение, но солидная система жидкостного охлаждения. Aerocool Mirage L360 создана для экспериментов и способна отводить до 550 Вт тепла от вашего камня. Этого даже больше, чем достаточно, ну а если сильно повезёт, то вам удастся поднять производительность на 10%, что положительно скажется не только на скорости системы в синтетических тестах, но и в реальных играх.

Можно было взять материнскую плату дороже или дешевле, но мы предлагаем остановиться на MSI MAG Z790 TOMAHAWK. Вполне возможно, что если бы речь шла о компьютере для прожжённого профессионала, который занимается разгоном несколько десятилетий, то мы бы предложили более мощную комплектацию, но для диванного разгона больше не понадобится. Плата основана на чипсете Intel Z790 и имеет 4 слота оперативной памяти DDR5-5600. Это хорошее подспорье, ведь шансы повысить тактовую частоту ОЗУ возрастают, а качество исполнения материнской платы позволяет надеяться на стабильную работу в течение длительного времени. Доступна поддержка PCIe 5.0, а в наличии сразу 4 разъёма для скоростных твердотельных накопителей М.2. Не обошлось без поддержки самых актуальных интерфейсов, а также штатного Wi-Fi из коробки. Это значит, что можно обойтись без свисающих со стола проводов.

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Ну а дабы не ограничивать процессор, берём оперативную память DDR5 Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB. Повторимся, что при желании можно найти и лучше, но мы не видим в этом никакой необходимости. По сути, даже разгон данного комплекта займёт много времени, а результат может оказаться весьма солидным. Попытайтесь сбросить тайминги, ведь оперативная память нового поколения становится гораздо быстрее после правильной настройки. Планки ОЗУ включают красивую подсветку и дополняют разноцветную палитру, которая уже присутствует на системе охлаждения. Я не ставил перед собой цель собрать компьютер с подсветкой, но при желании вы можете взять корпус с прозрачными стенками, что позволит наслаждаться RGB без ограничений.

Обычно я рекомендую брать не самую дорогую видеокарту на графическом чипе, поскольку разгон в наше время стал мало эффективен. Что же, только не в этот раз, ведь MSI GeForce RTX 4090 обладает неплохим потенциалом. Важно понимать, что сама по себе видеокарта не покажет ультимативного разгона, если в корпусе тесно и нет достаточного количества вытяжных кулеров. Наша система получилась требовательной и очень мощной, поэтому нужно взять действительно хороший корпус. В данном материале я предлагаю вам выбрать корпус самостоятельно, поскольку вариантов достаточно, а на вкус и цвет товарищей нет. Даже без разгона GeForce RTX 4090 окажется настоящим игровым монстром. Кстати, если хотите получить относительно тихую систему, сделайте андервольтинг видеокарты. Потенциала у данного графического чипа предостаточно, а благодаря контролю над потреблением энергии вам удастся сделать его менее прожорливым, что позитивно отразится на температурном режиме. Бесшумной сборка точно не будет, но 3 мощных вентилятора перестанут доводить до безумия ваших домашних животных.

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О невероятном блоке питания Thermaltake Toughpower PF1 ARGB можно был бы написать целую статью, но я не буду этого делать, поскольку материал и так получается слишком объёмным. Блок питания имеет мощность 1200 Вт и поддерживает стандарт 80 PLUS PLATINUM. Даже с нашей комплектацией он окажется тихим, поскольку не будет загружен больше 70%. Это позитивно скажется на жизненном цикле и точно порадует ваши уши, ведь внутри скрывается довольно шумный кулер на 1400-мм. Скорее всего, данного блока питания вам хватит на 10 лет, поскольку потенциал для роста системы остаётся, а мощность видеокарт и процессоров не будет расти так быстро, как пророчат фаталисты и пессимисты.

Я не зря указал в качестве достоинства возможность установить несколько твердотельных накопителей. Дело в том, что система будет работать стабильнее, а ваши данные окажутся в больше безопасности, если Windows поставить на отдельный SSD. Ну а поскольку мы собираем действительно дорогой и перспективный компьютер, то было бы глупо экономить на технологиях. Берём Samsung 990 Pro объёмом 1 Тб, и получаем невероятную скорость работы. Большая часть наслаждения от скоростных показателей вас ожидает только в синтетических тестах, где удастся выжать до 7450 МБ/с при чтении и до 6900 МБ/с при записи данных. На этот твердотельный накопитель вы можете поставить все ваши программы, а также хранить нужные файлы на рабочем столе. Не забывайте делать резервное копирование особо важных документов, поскольку никто не застрахован от поломки. В качестве второго накопителя берём Kingston KC3000 ёмкостью 4 Тб. Скорости 7000 МБ/с, хватит даже самому требовательному геймеру. Запас прочности просто потрясающий, а производитель гарантирует до 3200 Тб перезаписи данных, что позволит вам много лет наслаждаться одним из самых скоростных твердотельных накопителей на рынке.

Материал был бы неполным без указания жёсткого диска. Если вы полагаете, что 4 Тб для игр и хранения фильмов и полезных файлов вам окажется достаточно, то последний пункт можно проигнорировать. И всё же, если вы хотите собрать коллекцию сериалов или просто нуждаетесь в большом объёме свободного пространства, то мы рекомендуем взять Seagate Exos X18. Здесь вас ждут сразу 18 Тб, занять которые очень сложно. Пожалуй, этого хватит на целые 10 лет, ну а сборка получилась очень быстрая, мощная и станет украшением для любого стола любого уважающего себя геймера. После подсчётов всех составляющих у меня получилась сумма в 430 тысяч рублей, но я не учёл корпус монитор и системы охлаждения. А в итоге сумма с лёгкостью перешагнёт за отметку в 500 тысяч рублей.