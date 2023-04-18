Именно так Пригожин предлагает выяснить, на что способна финская армия в реальном бою

Несколько дней назад вышло резонансное интервью Пригожина, взыскавшего своё мнение относительно хода СВО и сроков завершения спецоперации. В тот же день зарубежные средства массовой информации разобрали текст на цитаты, намеренно искажая содержание и делая сенсационные заявления на основе тех или иных слов основателя ЧВК «Вагнер». Редакция финской газеты Helsingin Sanomat заметила нестыковки между словами Пригожина и озвученными в западной прессе выводами и предложила автору дать развёрнутый комментарий на эту тему. Если у вас есть время, вы можете послушать всё это на странице пресс-службы компании «Конкорд», ну а мы кратко изложим основные мысли в тексте ниже.

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Пригожин начал свою речь с того, что из в его статьи, опубликованной 14 апреля, зарубежные СМИ взяли самое основное, ухватившись за необходимость поставить точку в СВО. Основатель ЧВК подчеркнул, что основная мысль статьи – это только честный бой, и что никаким образом нельзя идти на поводу у Западной коалиции. Поэтому задача поставить точку в спецоперации, безусловно, исключительно соблюдая все интересы России. Пригожин отметил, что для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить жирную точку в СВО. Он считает, что взятие Бахмута, выход на Славянск, Краматорск и другие серьёзные завоевания могут стать своего рода катарсисом. В дальнейшем идеальным вариантом будет объявить об окончании СВО, сообщить всем, что Россия достигла всех результатов, которые планировала. По мнению Пригожина, главная задача СВО заключается в том, чтобы обозначить те или иные достигнутые ранее результаты, что и нужно донести до обычных людей. Народ России должен получить больше ответов и увидеть реальные успехи армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что его подразделение достигло значительных результатов на Донбассе. Бойцы перемололи огромное количество военнослужащих ВСУ, что является одной из задач, которая была поставлена во время начала СВО – демилитаризация Украины. По словам Пригожина, Украину напичкали западным вооружением, но само уничтожение боеспособного населения является серьёзным результатом для любой войны. Что до второго вопроса журналистов, то Пригожин отметил, что ему лестно звание специалиста, но он не готов оценивать боеспособность финской армии без практического опыта. Дабы понимать боеготовность потенциального противника следует что называется пощупать его в реальном противостоянии. Пригожин полагает, что ответить на вопрос о мощи финской армии можно проверить в столкновении с ЧВК «Вагнер». Он предлагает финским военным выбрать место и время. После этого привести туда 500 хорошо вооружённых солдат.

После этого туда же направятся и 500 «музыкантов», а противостояние будет идти за определённый объект. Единственное условие, которое предлагает Пригожин – бой насмерть. Как только объект перейдёт под контроль одной из сторон, сражение будет признано завершённым, а потом можно будет оценить боеспособность финской армии и её реальные возможности. В результате противостояние будет между самой сильной частной армией и армией Финляндии. Можно сказать с полной уверенностью, что никакого боя не будет по нескольким причинам. Прежде всего НАТО никогда не примет подобный вызов, поскольку поражение поставит европейцев в невыгодное положение. Ну и представители командования стран ЕС уверяют, что не принимают участие в конфликте. Эти ребята поставляют оружие в Украину, руководствуясь различными международными соглашениями, но старательно отстраняются от попыток прессы назвать Европу участницей противостояния с Россией.

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Всё это вызывает недопонимание у многих жителей старого света, ну а Пригожин отмечает, что важно достичь не только определённых успехов, но и добиться максимального соблюдения интересов России. Вчера он рассказал о высоких потерях среди ЧВК «Вагнер» в ходе снарядного голода. Мы не знаем, насколько цифры соответствуют реальности, ведь сам Пригожин делает уточнение, что данные отражают только закономерность, а не факты. Всё это значит, что окончание СВО может случиться очень нескоро, ведь Запад только вошёл во вкус, поставляя Украине танки, снаряды и сотни артиллерийских установок.