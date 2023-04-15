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Пригожин рассказал, что такое «Бахмутская мясорубка», и почему украинская армия не наступает
ВСУ накопили 200 тысяч резервов, но продолжают стоять в ожидании приказов из Пентагона
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Ежедневно на среднестатистического читателя новостных лент выбрасываются десятки материалов, авторы которых не только имеют свою точку зрения на те или иные события, но и порой находятся по разные стороны баррикад. Именно поэтому в одном источнике утечка секретных данных воспринимается со скептицизмом, тогда как в другом вызывает восторг и радостные вокруг костра с исполнением ритуальных танцев. Отметим, что в данном материале будет представлено мнение Пригожина, являющегося основателям ЧВК «Вагнер». Именно поэтому стоит относиться к сказанному, как одному из возможных вариантов, поскольку итоговые выводы каждый из нас должен делать самостоятельно. Ну а как всё обстоит на самом деле, мы с вами узнаем спустя годы или даже десятилетия. 

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Наступательная операция на Бахмут стартовала почти год назад, а военные аналитики полагали, что концу лета дуга Соледар, Северск, Бахмут будет взята под контроль российской армии. Вот только время шло, военкоры рассказывали о невероятных успехах, а линия фронта оставалась без изменений. Прошло лето, наступила зима, и только после прихода в Бахмут бойцов ЧВК «Вагнер», ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Противостояние идёт уже скоро 4 месяца, а за это время «оркестрантам» удалось занять больше 75% территории города. Вчера Пригожин озвучил потери украинских солдат, а также рассказал о том, что происходит, и кому выгодна Бахмутская мясорубка. 

По мнению основателя ЧВК «Вагнер», реальная стратегическая роль города такова, что не принесёт безусловной победы российской армии и не станет невосполнимой потерей для ВСУ. Бахмут входит в укрепрайон, а контроль над ним для Киева является имиджевым, поскольку ранее Зеленский обещал солдатам, западным партнёрам и даже себе удерживать город до последнего. Следом за Бахмутом придётся брать Северск, Часов Яр, Константиновку, Дружковку, не говоря уже о том, что дальше стоят крупные города типа Славянска и Краматорска. И всё же, украинское командование упёрлось в оборону города, тогда как бойцы ЧВК «Вагнер» день за днём вгрызаются во всё новые позиции, получая контроль над домами, улицами и даже районами населённого пункта. Что любопытно, ВСУ имеют довольно мощные резервы в этом районе, составляющие до 200 тысяч бойцов, каждый из которых входит в то или иное подразделение, где достаточно оружия и техники. Резервисты прошли полноценную трёхмесячную подготовку, боевое слаживание и готовы в любой момент перейти в атаку, но политического решения всё ещё нет. Вместо этого на «музыкантов» ежедневно бросают по 30-50 единиц техники с личным составом, а всё это планомерно уничтожается, после чело российские солдаты идут вперёд. Пригожин отмечает, что на данном направлении у ВСУ нет проблем с техникой, ну а личный состав и вовсе безлимитный, поскольку в стране идёт постоянна мобилизация.

Выходит, что собранная группировка из 200 тысяч солдат имеет всё необходимое для проведения атакующих манёвров, но стоит без движения. При этом вначале контрнаступление вначале было запланировано на 20 декабря, после перенесено на 1 января. Далее начались непонятные движения, в результате чего наступления не случилось 24 февраля, 3-5 апреля, а недавно поступили сообщения о конечной дате 15 апреля. Предугадать те или иные решения противника крайне сложно, но уже сегодня очевидно, что есть силы, которые категорически против наступления. Судя по всему, сидят эти люди не в Киеве, поскольку украинское командование осознаёт, что простой приводит к потере призрачного преимущества и снижению боевого потенциала. А в результате линия фронта остановится, а боевые действия превратятся в вялотекущие, где ни одна сторона не сможет добиться значимых результатов. 

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Пригожин уверен, что для украинского командования подобные вещи могут привести к политической смерти, тогда как для России всё это представляет выгоду. Так, за год были достигнуты определённые успехи, включая принятие республик Донбасса в качестве новых регионов. Проложен сухопутный коридор в Крым, а значит есть вполне конкретные достижения, о которых можно и нужно говорить. Что до Бахмута, то руководят операцией из Пентагона. Именно США выгодно затягивание конфликта. Пригожин пишет, что вне зависимости от успехов российской или украинской армии в защите или наступлении, именно в Вашингтоне хотят превратить регион в точку нестабильности, где возможны не только военные, но и политические провокации. Что до ЧВК «Вагнер», то бойцы выполняют свою задачу, перемалывая огромное количество сил противника. «Музыканты» в этом преуспели, вот только резервы у Киева огромны, а Запад охотно поставляет всё новую технику и оружие, а значит пока говорить о завершении конфликта преждевременно. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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