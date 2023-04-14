Основатель ЧВК "Вагнер" прокомментировал новость, согласно которой губернатор города потребовал заблокировать бизнес Пригожина

Несколько месяцев назад Пригожин развернул в сети громкую компанию, рассказывая о трудностях, с которыми сталкивается ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Прежде всего выяснилось, что бизнесмену запретили вести набор бойцов в местах заключения. Это оказало негативное влияние на боеспособность подразделений, после чего была развёрнута рекрутинговая компания по всей России. Не так давно Пригожин отмечал, что только Ярославская область и Санкт-Петербург оказались категорически против инициативы, а в итоге на территории этих областей нет пунктов призыва. Но проблемы ЧВК «Вагнер» на этом не закончились. Спустя месяцы ситуация до сих пор не кажется прозрачной, но в феврале Пригожин открыто обвинял главу СВО в блокировании поставок снарядов. Сложно сказать, чем всё в итоге разрешилось, но после этого основатель «вагнеровцев» ушёл в глухую оборону и перестал говорить на подобные темы. На вопросы журналистов он отвечает уклончиво, предпочитая не сыпать обвинениями и ссылается на некую секретность.

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Похоже, противоречия удалось уладить, но даже сегодня на федеральных каналах и крупных средствах массовой информации крайне редко можно встретить словосочетание ЧВК «Вагнер». Иногда новости просто проходят без ссылки на то, что успехов на фронте добилось то или иное подразделение, ну а чаще всего используются следующие слова: «оркестранты», «музыканты» и некоторые другие. Журналисты обратили внимание, что даже военкоры стараются избегать прямого упоминания ЧВК «Вагнер», а сегодня на эту темы высказался и сам Пригожин. Он полагает, что журналисты вольны называть бойцов «балалаечниками» или «композиторами», лишь бы в печку не ставили. Что до упоминания на федеральных каналах, то основатель ЧВК «Вагнер» не сильно расстраивается, полагая, что сейчас это не так важно. Пригожин напомнил, что название пошло от бойца Дмитрий Уткина, который имел позывной «Вагнер». Он был первым, кто согласился взять в руки оружие и стал членом новой структуры, защищающей интересы России в различных уголках нашей планеты. В целом Пригожин высказывается против подобных разбирательств, предлагая не считать заслуги, поскольку все российские солдаты в СВО делают одно дело. Отметим, что подобные заявления резко контрастируют с тем, о чём ранее говорил сам основатель «вагнеровцев». Напомним, именно бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Солерад. Ну а когда представители командования СВО начали говорить о том, что там присутствовали солдаты регулярной армии, то именно Пригожин выступил с критикой попытки получить медали за счёт бойцов ЧВК «Вагнер». Похоже, сегодня основатель оркестра на выезде больше склонен к компромиссу.

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Или нет, ведь есть направления, по которым позиция Пригожина стала ещё более жёсткой. Пожалуй, самой острой критикой основатель ЧВК проходится по губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Пригожин не раз указывал на проблемы культурной столицы, включая коррупцию, бюрократию и нежелание действующего руководства города принимать участие в мобилизации страны. В результате очередной виртуальной перепалки между Бегловым и Пригожиным стало известно о том, что губернатор решил запретить основателю ЧВК «Вагнер» заниматься предпринимательской деятельностью на территории города. Пригожин напомнил, что ведёт бизнес в Санкт-Петербурге с 1990 года, а попытка запретить ему заниматься предпринимательской деятельностью неестественна. В результате это может окончиться плохо, ведь русскому народу нельзя запрещать подобные вещи. Неясно, о чём говорил Пригожин, но ранее он сам заявил, что ЧВК «Вагнер» не имеет ничего общего с частной военной компанией. На самом деле – это частная армия, под контролем которой находятся не только танки, но и самолёты, а также артиллерия. Мы не знаем подробностей конфликта Пригожина с губернатором Санкт-Петербурга, поэтому предоставляем вам возможность решить, кто в данном случае прав. Ну а своё мнение вы можете высказать в комментариях. Возможно, наши читатели смогут узнать дополнительные детали, которые недоступны широкому кругу лиц из первых рук.