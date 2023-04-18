Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Пригожин: в результате снарядного голода безвозвратные потери в ЧВК «Вагнер» увеличиваются в 6 раз
Всё это актуально в случае использования 3000 снарядов вместо положенных 6000
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Было время, когда о героических подвигах бойцов ЧВК «Вагнер» писали так часто, что каждая ничтожная новость о захвате небольшого дома на никому не известной улице неделями курсировала по сети в поисках новых прочтений. Со временем интерес к «музыкантам» стал снижаться, ну а одна из причин заключается в том, что крупные российские СМИ перестали писать о Пригожине и его подопечных. Сводки с фронта поступали с завидным постоянством, но в прессе упрямо не указывали на то, кто и при каких условиях добился тех или иных результатов. Возникало ощущение, что некие российские подразделения громят ВСУ, но кто и когда, оставалось за кадром. В последнее время странная практика прекратилась, что привело к тому, что об успехах ЧВК «Вагнер» снова заговорили, ну а причины подобных изменений не обсуждаются. Мы с вами не знаем всех нюансов, но вполне возможно предположить, что причина в том, что Пригожин перестал критиковать власти. 

реклама

Как вы помните, в феврале «оркестр» испытывал самый настоящий снарядный голод. Тогда Пригожин рассказывал о том, как всё плохо, обвиняя главу СВО и министра обороны. В какой-то момент основатель ЧВК перестал говорить на эту тему, а спустя некоторое время о бойцах снова начали писать в СМИ. Вполне возможно, что события не имеют причинно-следственных связей и являются обычными фантазиями, ведь точных данных на этот счёт нет. Пригожин обещает рассказать подробности после завершения конфликта, ну а пока делится любопытной информаций, которая доказывает важность использования артиллерии во время современных наступательных компаний. Давайте перейдём к конкретным фактам, изложенным на официальной странице пресс-службы компании «Конкорд». Итак, представители редакции «ГЛАС НАРОДА» попросили в цифрах обозначить последствия снарядного голода, рассказав о потерях личного состава в реальных боевых действиях в Бахмуте. 

По словам Пригожина, в районе Бахмута (ранее назывался Артёмовск) находится до 80 тысяч бойцов украинской армии. При этом 30 тысяч непосредственно в городе, а главная задача стоит в оказании давления на эти силы, вынуждая их постоянно отступать. Если предположить, что ЧВК «Вагнер» будет продвигаться в сутки на 100-200 метров, то потребуется около 6000 снарядов калибра свыше 120-мм. В этом случае безвозвратные потери в рядах «музыкантов» составят 20 человек до 40 человек с ранениями различной тяжести. При этом противник понесёт куда более серьёзные потери до 500 человек в сутки, лишившись оборонительных позиций. Но это только в том случае, если у артиллеристов не будет проблем со снарядами. Если же боеприпасов окажется не 6 тысяч, а всего 3000, то соотношение количества потерь изменится не в лучшую для российских солдат сторону. В этом случае «вагнеровцы» могут потерять до 120 человек в день убитыми и до 300 ранеными. 

Пригожин делает вывод, что только один лишь фактор снарядного голода приводит к многократному росту безвозвратных потерь с 20 до 120 человек в сутки. Нужно понимать, что даже 20 человек – это живые люди, у которых были свои планы на жизнь, есть родные и близкие. Но когда из-за нехватки боеприпасов и прихоти чиновников потери увеличиваются в 6 раз, то нужно принимать срочные меры. Мы не знаем, удалось ли Пригожину уладить все споры с командованием, а значит не можем судить о том, снизились ли наступательные темпы, и насколько велики потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. При этом Пригожин неоднократно заявлял о том, что в случае контрнаступления украинских войск под удар попадают фланги. «Музыканты» не могут эффективно действовать на всех направлениях, а значит нуждаются в надёжном прикрытии. Судя по данным Пригожина, Министерство обороны не только приняло на себя заботу о флангах, но и делает всё возможное для предотвращения прорыва ВСУ. Напомним, несколько дней назад Пригожин дал большое интервью, где поделился своей точкой зрения на сроки завершения СВО. Если у вас есть желание узнать больше подробностей на эту тему, то вы можете почитать наиболее запоминающиеся тезисы в нашем материале по ссылке. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

P.S. Пригожин отмечает, что цифры могут быть немного не точны и верны в масштабе порядков, поскольку боевые действия идут неоднородно и с разным успехом. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #чвк вагнер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Киев планирует начать контрнаступление 30 апреля - американское издание Newsweek
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
14
Военный эксперт рассказал подробности о предполагаемом украинском контрнаступлении "в три этапа"
17
Видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 становятся доступнее — цены ряда моделей упали ниже MSRP
1
SEGA планирует приобрести создателя Angry Birds за 1 миллиард долларов
+
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
3
Reuters: Европа продолжает испытывать серьезные проблемы с электрогенерацией
4
Иранский суд вынес приговор десяти военным за решение сбить украинский Boeing 787-800
1
В Евросоюзе осудили решение Польши по ограничению транзита украинского зерна
2
Финальный список из 120 смартфонов Xiaomi, которые в 2023г получат прошивку MIUI 14 на Android 13
4
Глава ЧВК "Вагнер" поздравил бойцов на передовой с Пасхой
2
Экс-служащая ВМС США вела "пророссийский" телеграм канал, причастный к сливу секретных данных
+
ВСУ получат новейшие турецкие бронеавтомобили Cobra II с улучшенной противоминной защитой
3
ЧВК «Вагнер» отпустили 130 украинских военнослужащих в честь Пасхи
4
Словакия и Польша сливают старые МиГ-29 в Украину – на что способен советский истребитель в 2023г
2
Nvidia намеренно воздерживается от увеличения производства видеокарт RTX 40
1
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
6
Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
44
На Украине просят начать поставки F-16 и ПВО из-за применения авиацией РФ планирующих авиабомб
3
LG Display пытается продать китайское предприятие в Гуанчжоу местным производителям
+
Sega намерена приобрести Angry Birds у Rovio за 1 миллиард долларов
1

Популярные статьи

6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
87
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
8
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
76
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
21
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
12
Немецкие танки Leopard - история легенды
7
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
33
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
9
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
6
"Воронья лощина" - еще один фильм про Эдгара А. По
2

Сейчас обсуждают

хахахер
11:16
Из-за неумелых действий украинского экипажа немецкому Leopard оторвало башню на полигоне в Польше
Алексей Бурлуцкий
11:16
Отдать 80-150тр чтобы поиграть в игрульку да ещё и купить новый команды за 60-120тр итого 200-300тр ради киберпанка. Лучьше вложить эти деньги в себя на 10 лет хватит чтобы купить абонемент в спортза...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – почему сегодня не стоит покупать старые флагманы NVIDIA
Ua_is_shit
11:15
ну наконец-то можно будет запустить тысячу приложений и они не будут выгружаться из памяти.
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra может получить 16 ГБ памяти
Dmitry Mitry
11:15
Третий самый лучший.
Мои впечатления от игры Dead Rising 2. Часть 1
хахахер
11:10
сбили башню танку
Из-за неумелых действий украинского экипажа немецкому Leopard оторвало башню на полигоне в Польше
tolya21
11:08
Всё так. Жму руку.
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
Артём Николаев
11:00
Если хохлы и нато такие тупые, почему не получился Киев за 3 дня?
Из-за неумелых действий украинского экипажа немецкому Leopard оторвало башню на полигоне в Польше
aoxoa1
10:59
На свои госуслуги наверное год уже как не ходил, что там делать то. На сайт налоговой - хожу пару раз в году, чтобы уплатить налоги. Давайте туда повестки впендюрьте. А лучше в больнице в регистратуре...
Военком Москвы: Видеонаблюдение города помогает определить место жительства призывников
Шамиль Джанболатов
10:58
Может, пока цена не поднялась, надо брать, если памяти 12Гб
Intel Arc A750 в играх мощнее NVIDIA RTX 3060, а стоит на $110 дешевле
linux4ever
10:58
docker pull soulteary/docker-gfpgan docker run --rm -it -v c:/blabla/model/GFPGANCleanv1-NoCE-C2.pth:/GFPGAN.pth -v c:/data:/data soulteary/docker-gfpgan:2022.05.20
AMD и нейросети: Пробую использовать DirectML версию Stable Diffusion Web UI с видеокартой NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем