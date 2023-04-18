Всё это актуально в случае использования 3000 снарядов вместо положенных 6000

Было время, когда о героических подвигах бойцов ЧВК «Вагнер» писали так часто, что каждая ничтожная новость о захвате небольшого дома на никому не известной улице неделями курсировала по сети в поисках новых прочтений. Со временем интерес к «музыкантам» стал снижаться, ну а одна из причин заключается в том, что крупные российские СМИ перестали писать о Пригожине и его подопечных. Сводки с фронта поступали с завидным постоянством, но в прессе упрямо не указывали на то, кто и при каких условиях добился тех или иных результатов. Возникало ощущение, что некие российские подразделения громят ВСУ, но кто и когда, оставалось за кадром. В последнее время странная практика прекратилась, что привело к тому, что об успехах ЧВК «Вагнер» снова заговорили, ну а причины подобных изменений не обсуждаются. Мы с вами не знаем всех нюансов, но вполне возможно предположить, что причина в том, что Пригожин перестал критиковать власти.

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Как вы помните, в феврале «оркестр» испытывал самый настоящий снарядный голод. Тогда Пригожин рассказывал о том, как всё плохо, обвиняя главу СВО и министра обороны. В какой-то момент основатель ЧВК перестал говорить на эту тему, а спустя некоторое время о бойцах снова начали писать в СМИ. Вполне возможно, что события не имеют причинно-следственных связей и являются обычными фантазиями, ведь точных данных на этот счёт нет. Пригожин обещает рассказать подробности после завершения конфликта, ну а пока делится любопытной информаций, которая доказывает важность использования артиллерии во время современных наступательных компаний. Давайте перейдём к конкретным фактам, изложенным на официальной странице пресс-службы компании «Конкорд». Итак, представители редакции «ГЛАС НАРОДА» попросили в цифрах обозначить последствия снарядного голода, рассказав о потерях личного состава в реальных боевых действиях в Бахмуте.

По словам Пригожина, в районе Бахмута (ранее назывался Артёмовск) находится до 80 тысяч бойцов украинской армии. При этом 30 тысяч непосредственно в городе, а главная задача стоит в оказании давления на эти силы, вынуждая их постоянно отступать. Если предположить, что ЧВК «Вагнер» будет продвигаться в сутки на 100-200 метров, то потребуется около 6000 снарядов калибра свыше 120-мм. В этом случае безвозвратные потери в рядах «музыкантов» составят 20 человек до 40 человек с ранениями различной тяжести. При этом противник понесёт куда более серьёзные потери до 500 человек в сутки, лишившись оборонительных позиций. Но это только в том случае, если у артиллеристов не будет проблем со снарядами. Если же боеприпасов окажется не 6 тысяч, а всего 3000, то соотношение количества потерь изменится не в лучшую для российских солдат сторону. В этом случае «вагнеровцы» могут потерять до 120 человек в день убитыми и до 300 ранеными.

Пригожин делает вывод, что только один лишь фактор снарядного голода приводит к многократному росту безвозвратных потерь с 20 до 120 человек в сутки. Нужно понимать, что даже 20 человек – это живые люди, у которых были свои планы на жизнь, есть родные и близкие. Но когда из-за нехватки боеприпасов и прихоти чиновников потери увеличиваются в 6 раз, то нужно принимать срочные меры. Мы не знаем, удалось ли Пригожину уладить все споры с командованием, а значит не можем судить о том, снизились ли наступательные темпы, и насколько велики потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. При этом Пригожин неоднократно заявлял о том, что в случае контрнаступления украинских войск под удар попадают фланги. «Музыканты» не могут эффективно действовать на всех направлениях, а значит нуждаются в надёжном прикрытии. Судя по данным Пригожина, Министерство обороны не только приняло на себя заботу о флангах, но и делает всё возможное для предотвращения прорыва ВСУ. Напомним, несколько дней назад Пригожин дал большое интервью, где поделился своей точкой зрения на сроки завершения СВО. Если у вас есть желание узнать больше подробностей на эту тему, то вы можете почитать наиболее запоминающиеся тезисы в нашем материале по ссылке.

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P.S. Пригожин отмечает, что цифры могут быть немного не точны и верны в масштабе порядков, поскольку боевые действия идут неоднородно и с разным успехом.