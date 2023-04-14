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Пригожин: с 19 марта 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч солдат украинской армии
Данные приводятся только по Бахмуту и Соледару
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Сегодня стало известно, кто и почему слил секретные документы о наступательной операции ВСУ в сеть. Почитать об этом вы можете в нашем материале, ну а мы отметим, что информация там не всегда соответствует реальности. Проблема в том, что Джек Тейшейр начал выкладывать сведения в закрытый чат ещё год назад, поэтому пресса никак не может понять, стоит ли считать те или иные сведения точными. Ну а поскольку некоторые документы не имеют датировки, то приходится констатировать полную бесполезность информации. В обрывочных сведениях, которые прорвались в интернет, даётся общая оценка вооружённых сил Украины. В Пентагоне полагают, что с начала СВО Киев потерял всего 60 боевых самолётов, включая истребители и бомбардировщики. При этом на балансе остаётся три четверти вертолётов, тогда как уничтожена все четверть лётного состава. Что до общей оценки боевой авиации, то американские эксперту считают, что Киев контролирует до 60% техники, которая находилась в распоряжении армии на начало СВО. 

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Насколько такая информация соответствуют действительности, сказать сложно, поскольку есть официальные сведения Министерства обороны РФ, где данные кардинально разнятся и по большей части выше на порядок. А вот по израсходованным снарядом типа GMLRS есть более подробная статистика. Оказывается, за прошедшие полгода компании ВСУ умудрились расстрелять 9500 единиц из американских HIMARS, а на 21 марта в распоряжение украинского командования было всего 278 таких снарядов. Удручающей называется и ситуация со 155-мм снарядами. Якобы, 3 марта оставалось не больше 10 тысяч боеприпасов данного калибра, что хватит на несколько дней. При этом за полгода украинская артиллерия использовала чуть меньше 1 миллиона снарядов, а сегодня Киев при поддержке США буквально выгребает все остатки на складах стран Варшавского договора. Известно, что ситуация с поставками 155-снарядов в ВСУ критическая, а в Европе уже больше месяца спорят о том, сколько денег стоит выделить на закупку боеприпасов. Ранее из Фонда мира предполагалось потратить 2 миллиарда евро, но вчера по инициативе Франции сумма была уменьшена в 2 раза. При этом сроки постоянно переносятся, а точных данных о том, когда Киев начнёт получать новые боеприпасы, нет.

Российские эксперты отмечают, что все поступившие данные требуют проверки, поэтому делать выводы пока рано. Ну а в одном из секретных документов, слитых в прессу, называются потери до 17 500 военнослужащих украинской армии за год вооружённого конфликта. Вчера подобную информацию припросили прокомментировать Пригожина, основываясь только на тех направлениях, где ЧВК «Вагнер» проводили наступательные операции. По мнению Пригожина, слив произошёл не напрасно, но пока делать выводы слишком рано. Не исключено, что это своего рода предупреждение Киеву, поскольку в Вашингтоне пытаются принудить Зеленского начать масштабное наступление. Основатель ЧВК обещает рассказать на эту тему подробнее в одном из следующих сообщений, ну а пока он категорически не согласен с оценкой потерь украинской армии. Пригожин напомнил, что «вагнеровцы» стали частью СВО 19 марта прошлого года. При этом оценки теоретических потерь противника, возникающих в ходе боестолкновений, не ведутся. Называется цифра только безвозвратных потерь, которые были зафиксированы на захваченных позициях. По данным Пригожина, только в Бахмуте и Соледаре так называемый груз 200 насчитывает 32 тысячи солдат. Тогда как общее количество убитыми бойцов ВСУ достигает 38 тысяч человек. 

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Отметим, что западные эксперты и журналисты называют различные цифры предположительных потерь украинской армии. Недавно в The Washington Post появился материал, авторы которого насчитали 160 тысяч потерь, тогда как более реалистичные оценки свидетельствуют о потерях до 300 тысяч убитыми и свыше 200 тысяч тяжело раненными. Какая из сторон приводит более точные данные, мы с вами сможем узнать спустя годы после завершения конфликта. Пока же главная интрига заключается в сроках наступательной операции ВСУ. Слив секретных данных сильно отразится на временных рамках, но это не единственная проблема. Подробную аналитику на этот счёт читайте в нашем материале.

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#сво #политика
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