Найти альтернативу Ryzen 7 5800X3D по такой же цене крайне сложно

Кому вообще может быть нужен флагманский процессор за 60 тысяч рублей? Предположим, вы входите в те самые избранные несколько процентов счастливчиков, которые могут себе позволить потратить на компьютер полмиллиона рублей. Ну и зачем вам эта головная боль? Нет никаких сомнений, что Core i9-13900K хорош, но для того, чтобы раскрыть его потенциал, вам потребуются не только деньги, но и прямые руки. Но даже после этого большая часть потенциала останется нераскрыта, ведь флагман Intel хорош для решения сложных задач, тогда как в играх из него можно выжать максимум только с видеокартой уровня GeForce RTX 4090.

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А ведь ещё нужен монитор с разрешением 4К, без которого вся эта затея не имеет смысла. Всё это для обычного пользователя выглядит как очередная блажь, но бросаться в крайности мы тоже не советуем. Представим, что мы с вами хотим собрать действительно мощный компьютер, но не готовы тратить на него целое состояние. В этом случае самое время обратить внимание на правильные процессоры, которые не только значительно дешевле флагманов, но и в сборке окажутся выгоднее. Давайте изучим лучшие предложения AMD и Intel в сегменте 30 тысяч рублей, а после сделаем выводы о том, кто из производителей является аутсайдером, а кому стоит выдать медаль за первое место.

Пожалуй, самым оптимальным процессором в данной ценовой категории является Ryzen 7 5800X3D. Помните о том, что в США уже доступен более скоростной Ryzen 7 7800X3D, но в магазинах РФ ни о чём подобном пока не слышали. Так вот, Ryzen 7 5800X3D впишется как в сборку на базе мощной видеокарты, так и в требования к перспективному компьютеру, рассчитанному на обновление. Увы, но сам камень уже не улучшить, поскольку на сокете АМ4 ничего быстрее нет, но потенциала Ryzen 7 5800X3D достаточно для того, чтобы поставить на него несколько поколений графических чипов. Кстати, сборка под Ryzen 7 5800X3D окажется невероятно дешёвой, а сам камень имеет заблокированный множитель, поэтому можете игнорировать разгон. Ryzen 7 5800X3D уже с завода включает всё, что вам может потребоваться.

Ryzen 7 7700Х только кажется похожим на указанный выше Ryzen 7 5800X3D. И дело даже не в том, что первый камень использует другую технологию, ведь в данном случае мы говорим о том, что думают обычные покупатели, а не эксперты с технологического портала. Так вот, пользователи могут заметить, что под Ryzen 7 7700Х потребуется материнская плата от 20 тысяч рублей и ещё более дорогая оперативная память. Выходит, что сэкономить не выйдет, а недавно начищавшиеся продажи материнских плат на базе чипсета А620 не спасут тех, кто намеревался купить Ryzen 7 7700Х. Всё дело в том, что недорогие материнские платы за 100 долларов смогут принять на борт процессоры до 65 Вт. Вот и выходит, что Ryzen 7 7700Х обладает достаточной производительностью и имеет потенциал для апгрейда, но обойдётся на старте очень дорого.

Core i5-13600KF стоит столько же, но может казаться как привлекательным, так и бесполезным. В первом случае лучше проигнорировать разгон, поскольку сборка на дорогой материнской плате и оперативной памяти DDR5 жутко невыгодна в наше время. Ну а во втором случае просто берите недорогие комплектующие и старую добрую DDR4-3200. Возможно, вы потеряете 5% быстродействия за счёт выбора оперативной памяти прошлого поколения, но зато сборка окажется на 30 тысяч рублей дешевле. Что любопытно, за ту же цену в наличии Core i7-12700KF. Мы полагаем, что этот камень сильно переоценён. Мало того, что он принадлежит к прошлому поколению, так он банально медленнее Core i5-13600KF в играх. Ну а поскольку мы берём процессор для игр, то будет глупо заплатить ту же сумму, но получить меньшее количество кадров в секунду.

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Ryzen 7 5800X3D хорош, но бывают такие ситуации, когда вам нужен компьютер не только для игр, но и рабочих задач. И вот здесь стоит обратить внимание на Ryzen 9 5900Х. В играх Ryzen 7 5800X3D оказывается впереди, но в сложных рабочих задачах, требующих наличия большого количества быстрых ядер, сильно уступает 12-ядерному Ryzen 9 5900Х. Если вы искали оптимальное решение для игр и работы, то вы знаете, на что стоит обратить внимание. Кстати, Ryzen 9 5900Х будет работать также хорошо на материнской плате за 100 долларов, как и на брендовой за 500 баксов. Помните об этом, поскольку разгон для процессоров AMD традиционно обеспечивает минимальный прирост скорости.