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Флагманы NVIDIA в магазинах РФ сильно подорожали и стали невыгодны – переходим на видеокарты AMD
Сегодня видеокарты AMD обладают лучшим соотношением между ценой и производительностью
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Многие из наших читателей слышали плохие новости о том, что видеокарты дорожают. Увы, но это реальность, в которой нам с вами придётся жить. NVIDIA уже устанавливает законы рынка и контролирует до 90% от всех продаж. AMD спокойно наблюдает за происходящим, а Лиза Су уделяет большую часть внимание серверным процессорам, чем сегменту настольной графики. Похоже, глава AMD решила не вмешиваться, поскольку получает достаточно денег от производителей игровых консолей, ну а неизбежность подорожания видеокарт уже давно висит над геймерами.

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Вот только российские любители компьютерных игр оказались в двойном проигрыше. Мало того, что графические чипы и без того дорожают, так в последнее время рубль не радует, а курс его вынуждает ритейлеров постоянно повышать стоимость продукции. В итоге только за последние дни цены на видеокарты подскочили, а многие решения NVIDIA оказались невыгодны. Кажется, что выхода нет, вот только мы предлагаем обратить внимание на AMD, где есть интересные предложение, некоторые из которых могут заинтересовать потенциальных покупателей. 

Прежде всего нужно понимать, что никто не знает, что будет с курсом рубля через неделю или месяц, а значит цены могут как подняться, так и опуститься. Ну а мы предлагаем взглянуть на Radeon RX 7900 XTX. Как видите, эта видеокарта стоит 109 тысяч рублей и предлагает 24 Гб видеопамяти и построена на 384-битной шине. Производительность позволяет достигать графики ультимативного качества даже в самых требовательных новинках 2023 года, а цена за последние дни выросла на несколько тысяч рублей. Что до NVIDIA, то за 111 тысяч рублей вас поджидает GeForce RTX 4080. Если вы не в курсе, то Radeon RX 7900 XTX предлагает больше памяти и оказывается быстрее в играх. Фактически, единственный сценарий, где GeForce RTX 4080 может выйти вперёд – это трассировка лучей с использованием технологии DLSS 3.0. Вот только масштабирование последнего поколения доступно в ограниченном количестве игр, а нам кажется куда важнее скорость и количество видеопамяти, чем волшебные лучики с сомнительными эффектами.

Ну или обратите внимание на Radeon RX 7900 XT. За 92 тысячи рублей вы получаете 20 Гб видеопамяти, 320-битную шину и конкурента в лице GeForce RTX 4070 Ti. Если верить статистике Steam, то видеокарта NVIDIA пользуется большим спросом, но кто вообще сказал, что нам нужно прислушиваться к мнению большинства? Radeon RX 7900 XT превосходит конкурентку по всем характеристикам и кажется нам более перспективной для создания бескомпромиссного системного блока для энтузиастов. Кто знает, как будут меняться требования к играм, а значит уже через пару лет GeForce RTX 4070 Ti с её 12 Гб видеопамяти вам может быть недостаточно. Что до Radeon RX 7900 XT, то видеокарта имеет солидный запас скорости и точно не подкачает, ведь 20 Гб видеопамяти – это даже больше, чем вам может потребоваться. 

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Пока у нас 2:0 в пользу красного лагеря, а значит самое время перейти к графическим чипам прошлого поколения. Ну а здесь у AMD есть Radeon RX 6800. Сегодня эта видеокарта уже не предназначена для установки рекордов, поэтому и стоит до 60 тысяч рублей. Она неплохо укладывается в требования блокбастеров последних лет, но только в том случае, если речь идёт о разрешении 2К. Здесь вы можете получить максимальную графику, стабильное количество кадров в секунду и справедливую цену. Со стороны NVIDIA есть GeForce RTX 3070 Ti, которая стоит примерно столько же, но включает всего 8 Гб видеопамяти. Можно сколько угодно рассказывать о невероятном технологическом превосходстве продукции от дядюшки Хуанга, но в данном случае выбор довольно сомнительный. Так, владельцы GeForce RTX 3070 Ti уже сегодня могут ощутить нехватку памяти в некоторых новых играх. При этом вам не нужно подниматься в 4К, ведь даже в 2К 8 Гб уже не являются рекомендованными. Ситуация быстро меняется, а в ближайшие дни мы увидим новую GeForce RTX 4070. От того, сколько за эту видеокарту попросят денег, зависит стоимость графических чипов прошлого поколения. Пока же по всем направлениям побеждает AMD.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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