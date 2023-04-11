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Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
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Если вы рассчитываете взять бюджетную видеокарту за 20 тысяч рублей, то будет очень глупо тратиться на флагманский процессор. Некоторые наши читатели могут поспорить, ведь для рабочих задач требуется наличие под капотом мощного процессора, тогда как видеокарта нужна для узкоспециализированных программных комплексов. Всё верно, но много ли вы знаете людей, которые покупают флагманы для работы? Увы, но автор данного материала встречался с теми, кому нужна высокопроизводительная видеокарта, но никогда с теми, кто не может прожить без процессора за 60 тысяч рублей.

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Именно поэтому можно сказать с полной уверенностью, что самые быстрые камни на планете нужны только в том случае, если вы планируете воспользоваться потенциалом вашего компьютера в играх на полную катушку. Берите видеокарту GeForce RTX 4090, а всё остальное доверьте процессору. Ну а сегодня поговорим о тех самых высокопроизводительных камнях. Вы удивитесь, но выбор есть, а конкуренты буквально дышат друг другу в затылок. Давайте разберёмся детальнее.

Как вы могли заметить выше, около 60 тысяч рублей просят за Core i9-13900KF. Нет никаких сомнений, что перед нами быстрый и действительно перспективный камень, вот только есть сразу два «но», которые ставят покупку этого процессора под сомнение. Прежде всего стоит помнить о том, что под Core i9-13900KF придётся взять дорогую материнскую плату. Кроме того, было бы неплохо подумать о разгоне, а также докупить оперативную память от DDR5-6000. Всё это затянет ещё на 60 тысяч рублей, а значит система влетит вам в копеечку. Ну и учтите, что уже скоро в магазинах РФ появится Ryzen 7 7800X3D. Новый камень AMD стоит дешевле, выдаёт больше кадров в секунду в играх и потребует материнскую плату за 120 долларов. 

Ryzen 9 7950X ощутимо медленнее Core i9-13900KF как в играх, так и в рабочих задачах, но только в том случае, если вы запускаете синтетические тесты или можете позволить себе потратить 150 тысяч на игровую видеокарту. Если же ваш максимум – это 60 тысяч рублей, то разница между процессорами окажется близка к нулю, а значит Ryzen 9 7950X может быть интересен широкому кругу геймеров. Кстати, разгон доступен на материнских платах за 200 долларов, ну а сэкономить на оперативной памяти не удастся. 

Ryzen 9 7900X на целых 14 тысяч дешевле, при этом также относится к последнему поколению и предлагает целых 12 ядер. Покупая такой процессор важно помнить, что он будет отлично справляться с поставленными задачами, ну а разница в количестве кадров в секунду больше зависит от видеокарты. Как мы уже писали выше, GeForce RTX 4090 позволяет выжать из процессора максимум, но в мире насчитывается меньше 0.5% геймеров, которые смогли себе позволить флагман NVIDIA. Что до Ryzen 9 7900X, то он не только неплохо справляется со своими задачами, но и может считаться перспективным для апгрейда. Всё дело в том, что платформа АМ5 вышла в конце 2022 года и будет актуальна ещё 3-4 года. Всё это время можно менять процессоры, получая буст без покупки новой материнской платы. 

Есть два процессора, которые предлагают примерно идентичную производительность и могут стать основной для скоростной сборки. Прежде всего обратите внимание на Core i9-12900K. Это флагман предыдущего поколения, к которому мы настоятельно не рекомендуем брать дорогой комплект. Поставьте материнскую плату до 200 долларов и оперативную память DDR4. Это позволит неплохо сэкономить, ну а сборка с видеокартой до 60 тысяч покажет максимальную скорость. Ещё более впечатляющую экономию обеспечит Ryzen 9 5950X. Процессор идеален для решения рабочих задач, а также игр. Он может работать на материнской плате за 100 долларов, выполняя свои задачи на 10 баллов из 10. Пожалуй, это самый выгодный камень, ведь он имеет самое высокое соотношение между ценой сборки и быстродействием готовой системы в нашем списке.

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Остановимся на Core i7-13700KF. Камень хорош из коробки, предлагая почти максимальную скорость. Вот только многие геймеры начинают брать под него материнскую плату за 400 долларов и прокачанную оперативную память. Всё это даст +5% к быстродействию, но потребует колоссальных инвестиций. Куда выгоднее использовать потенциал Core i7-13700KF без переплат, но это уже ваш выбор, поскольку платить за процессор придётся именно вам.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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