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В магазинах РФ дорожают видеокарты – почему нужно покупать именно сейчас, и что будет с курсом рубля
Если курс рубля продолжит демонстрировать негативную динамику, то цены на видеокарты вырастут ещё больше
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В последнее время курс рубля не радует. Национальная валюта постоянно дешевеет, а аналитики не готовы назвать сроки, возвращения курса ниже 80-к-1. На самом деле многие эксперты и вовсе полагают, что в 2023 году ожидать от рубля каких-то успехов, было бы глупо. Так, сегодня на рубль давят не только политические и макроэкономические факторы, но и совершенно неожиданное влияние оказывают иностранные компании. Как стало известно, крупные иностранные бренды покидают РФ, пытаясь избавиться от активов. Ну а российские бизнесмены с радостью покупают производственные мощности и торговые площади, поскольку видят в инвестициях выгоды. 

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Вот только иностранным компаниям требуются доллары и евро, что уже привело к рекордному падению рубля до 83-к-1 на прошлой неделе. Если вы обращали внимание на цены компьютерных комплектующих, то могли заметить, что процессоры и видеокарты подорожали. Было бы глупо ожидать чего-то другого, ну а сегодня мы попытаемся понять, так ли всё плохо, как пишут российские геймеры. Давайте попробуем изучить цены на популярные графические чипы NVIDIA.

На старте продаж, когда за 1 доллар давали всего 62 рубчика, GeForce RTX 4090 стоила 140 000 рублей. Сегодня, когда курс превышает 81-к-1, за суперфлагман просят 154 тысячи. Согласимся, что это много, но не рекорд, ну а учитывая тот факт, что цена выросла всего на 14 тысяч, можно сделать вывод, что за прошедшие месяцы видеокарта в долларах даже подешевела. Со стороны верится во всё это с большим трудом, но это так, а GeForce RTX 4090 при курсе 81-к-1 выглядит очень неплохо за свои 154 тысячи. Ну а мы напомним, что перед вами самая быстрая видеокарта на планете, которая позволит на много лет забыть о проблеме апгрейда компьютера.

GeForce RTX 4080 ещё неделю назад стоила 103 тысячи рублей, ну а сегодня предлагается на 10 тысяч дороже. А вот это уже неприятно, ведь речь идёт не о самой выгодной видеокарте на планете, которая и без того оценена очень дорого. Пожалуй, здесь можно было бы ограничиться меньшим ростом цены, но мы не знаем всех деталей, поэтому и делать выводы не будем. Заметим, что GeForce RTX 4080 очень скоростная и не имеет проблем с запуском игр в разрешении 4К. 

Удручает и GeForce RTX 4070 Ti. В данном случае цена подпрыгнула на 9 тысяч рублей за неделю, а значит вам стоит учитывать, что это не самое выгодное предложение на рынке. На самом деле в данном ценовом сегменте у NVIDIA ничего лучше нет, ну а продукцию AMD мы рассмотрим в одном из следующих материалов. Если вы раздумывали над покупкой GeForce RTX 4070 Ti, то советуем брать сегодня. Модель производства Gigabyte отличается эффективной системой охлаждения и отлично справится с отводом тепла. Что до игр, то видеокарта позволит запускать любые новинки в 4К на максимальных настройках графики, а вот с трассировкой лучей уже придётся включать технологию масштабирования DLSS. 

На пару тысяч подорожала GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта прекрасно подходит для любителей компьютерных игр, которые владеют мониторами с разрешением 2К. Немного печалят скромные 8 Гб видеопамяти, но учитывая возможность сэкономить 30 тысяч рублей по сравнению с более дорогой GeForce RTX 4070 Ti, выбора у многих геймеров просто нет. Ну а поскольку цена почти не выросла, то мы тем более рекомендуем эту видеокарту для покупки здесь и сейчас. Кто знает, что нам готовит рубль уже завтра.

Радует и GeForce RTX 3060 Ti. Заметьте, что эта видеокарта за последние несколько месяцев не подорожала, оставаясь на отметке в 38 тысяч рублей. А между тем курс с 69-к-1 ушёл значительно выше. Если вы всё ещё раздумываете, то стоит помнить, что перед вами не самый дорогой, но перспективный графический чип. Вы сможете оставаться в разрешении 2К, при этом заплатите за это значительно меньше, чем владельцы более дорогих видеокарт. Картинка не будет такой впечатляющей, но даже средневысокие настройки позволят получить максимум удовольствия. 

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А вот GeForce RTX 3060 с 32 тысяч рублей подорожала до 35 тысяч рублей. Очевидно, что рекомендовать эту видеокарту сегодня мы не можем. Разница в быстродействии с GeForce RTX 3060 Ti достигает 15%, при этом потеря такой значительной мощности достигается путём весьма скромной экономии. Как видите, иногда лучше переплатить, тогда как в некоторых случаях есть реальный шанс взять неплохое предложение, стоимость которого значительно меньше при минимальных потерях качества картинки.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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