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Ryzen 7 7800X3D стал самым быстрым игровым процессором на рынке, потребляя всего 50 Вт
Core i9-13900K не только медленнее, но и умудряется потреблять 170 Вт
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В последнее время AMD преследует какая-то полоса невезения. В 2021 году дефицит полупроводников привёл к тому, что NVIDIA умудрилась отхватить значительную часть рынка игровой графики. Пока Лиза Су разбиралась с поставками чипов для игровых приставок и насыщением рынка настольных процессоров, Intel выпустила довольно неплохую 12-ю серию, продажи которой позволили компании не только выйти в лидеры, но и кардинально изменить положение на рынке в свою пользу. 2023 год AMD встретила с 10% долей на рынке настольной графики и 30% долей на рынке настольных процессоров. При этом у красных есть вполне перспективные продукты, а вот стратегия их продвижения отсутствует, а в итоге снизился контроль качества, а новинки приходится выпускать в авральном порядке. Вы уже могли слышать о проблемах, с которыми столкнулись владельцы Ryzen 9 7950X3D. Самый быстрый игровой процессор на планете может сгореть совершенно неожиданно, при этом вам даже не понадобится ничего разгонять.

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Казалось, что перспективы у AMD не радужные, но новый Ryzen 7 7800X3D может исправить положение, в котором очутилась компания. Прежде всего выяснилось, что 8-ядерный камень с поддержкой технологии 3D V-Cache совершенно неожиданно оказался самым быстрым на рынке. Эксперты профильных порталов уже протестировали новинку, что позволило им прийти к неожиданным выводам. Прежде всего выяснилось, что Core i9-13900K уже давно перестал быть самым быстрым процессором на планете, поскольку камень Intel не только уступает прокачанному 16-ядерному Ryzen 9 7950X3D, но и новому 8-ядерному Ryzen 7 7800X3D. При этом в среднем разрыв составляет 10%, тогда как в отдельных играх разница может достигать невероятных 25%. Эксперты отмечают, что многое зависит от игрового движка, поскольку далеко не все игры способны использовать преимущества, которые даёт технология 3D V-Cache. Также предполагается, что в будущем игровые студии будут уделять оптимизации больше внимания, а в итоге мы увидим, как новые движки дают преимущество процессором с большим количеством кэш-памяти. После выхода второй серии с технологией 3D V-Cache стало ясно, что AMD не собирается сворачиваться, а значит перспектива вполне реальна. 

Пока же Ryzen 7 7800X3D опережает синего конкурента на 10%, хотя в некоторых играх различия могут оказаться не такими значительными и не превысить 5%. Важно учитывать, что речь идёт об эталонных условиях, а в качестве основной использовалась видеокарта GeForce RTX 4090. Получается, чтобы раскрыть потенциал процессора, потребуются значительные инвестиции, а также недешёвая материнская плата. Как оказалось, в некоторых продуктах производства MSI присутствует технология «Enhanced Boost 3». Суть примерно такая же, как и у традиционной Precision Boost Overdrive, но отличие технологии от MSI в том, что там происходит оптимизация между частотой и напряжением в реальном времени, что позволяет достигать максимальной тактовой частоты на всех ядрах. В сети уже есть тесты в разрешении 2К, где прирост быстродействия достигает 12%. «Enhanced Boost 3» не вступает в конфликт с технологией AMD EXPO, поэтому на разгон оперативной памяти не влияет. 

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Как вы могли слышать, Ryzen 7 7800X3D получил заблокированный множитель, а значит традиционным способом не разгоняется. Энтузиасты уже провели несколько удачных попыток поднять тактовую частоту за счёт повышения напряжения, а в итоге удалось достичь немалых 5.4 ГГц при штатных 5 ГГц. Известно, что реализовать задачу вышло путём правильной настройки технологий Precision Boost Overdrive и AMD Curve Optimizer. Но рекорды интересны небольшому количеству геймеров, тогда как большинство голосует кошельком. Ну а здесь у Ryzen 7 7800X3D нет конкурентов, ведь он стоит 449 долларов, что делает его самым выгодным игровым камнем на рынке. Но и это ещё не всё, ведь давно известно, что Core i9-13900K не отличается энергоэффективностью. Флагман Intel потребляет около 170 Вт во время запуска игровых тестов. А вот Ryzen 7 7800X3D не только быстрее, но и умудряется демонстрировать невероятные показатели, потребляя скромные 50 Вт. Эксперты отмечают, что инженеры AMD совершили настоящее чудо, поскольку ранее ничего подобного на рынке не было. Предполагается, что потребление можно сделать ещё меньше за счёт оптимизации настроек на материнской плате. Это приведёт к небольшому падению быстродействия, но позволит выйти на рекордные показатели энергопотребления. Источники: 1, 2, 3, 4

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#процессоры #тесты #ryzen 7 7800x3d
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