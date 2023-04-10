Спрос на Ryzen 7 7800X3D превосходит все ожидания, а самый популярный процессор Intel Core i7-13700K продаётся в 11 раз хуже новинки AMD

Многие наши читатели слышали о неудачах AMD, связанных с рынком настольных компьютеров и пользовательской графики. Согласно данным аналитиков, на начало 2022 года Intel имела скромные 40% продаж, тогда как немалые 60% оставались на AMD. Итог года неутешителен, поскольку обстановка кардинальным образом изменилась, а на начало 2023 года продажи красных упали до 30%. Похоже, главная причина состояла в том, что синие были готовы скидывать цены на свою продукцию, а в результате процессоры AMD оказались не такими привлекательными по соотношению стоимости и быстродействия. Ещё хуже дела обстоят с видеокартами, но в данном материале нас интересуют исключительно процессоры. Так вот, исправить положение должна была серия Ryzen 7000, вот только вместо этого Лизу Су ожидал эпический провал, ведь именно Intel выпустила более мощные продукты, обходя своих соперников как в играх, так и в рабочих задачах.

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Попытка сбросить цены позволила нарастить продажи, но существенно снизила маржу, ну а пока слишком рано делать выводы о том, привели ли решения руководства AMD к каким-то позитивным последствиям. Как вы могли слышать в авральном порядке стартовало производство процессоров с технологией 3D V-Cache, ну а в итоге Лиза Су с некоторым опозданием всё же смогла выпустить самый быстрый игровой процессор. Ryzen 9 7950X3D предлагает ультимативные возможности, но очень плохо реагирует на попытки разгона и может сгореть на ровном месте. Скорее всего, всё это страшилки, ну а в причинах выхода из строя флагманов по всему миру предстоит разобраться. Хотя, на прошлой неделе у AMD появился новый повод для радости, поскольку состоялся релиз нового Ryzen 7 7800X3D. Это новый 8-ядерный игровой камень, ставший наследником Ryzen 7 5800X3D и предлагающий такую же высокую производительность, как и более дорогой Ryzen 9 7950X3D. Ryzen 7 7800X3D вполне ожидаемо обошёл Core i9-13900K, но в сборке стоит намного дешевле, всех своих потенциальных конкурентов.

И тут самое время для маркетологов Intel, а также проплаченных экспертов, которые получили задачу дискредитировать Ryzen 7 7800X3D. Вчера главной сенсацией стало заявление некоторых технологических ресурсов, утверждающих, что наблюдается существенная разница в быстродействии на материнских платах под разными чипсетами. Проще говоря, если вы купите дорогостоящую материнскую плату под Х670, то получите максимальное количество кадров в секунду, а вот на бюджетной А620 ничего подобного добиться не выйдет. Как оказалось, всё это очередной фейк, придуманный ненавистниками Лизы Су. К счастью, экспертное сообщество быстро разобралось в ситуации, а в итоге можно сделать следующий вывод: Ryzen 7 7800X3D будет работать также хорошо на бюджетной материнской плате, как и на самой дорогой. Происходит это потому, что реальный показатель тепловыделения 8-ядерного процессора не превышает 50 Вт в играх. А вот в синтетических тестах более дорогая материнская плата на чипсете Х670 может дать до 4.5% прироста. В пример приводится Cinebench R23, вот только стоит такая плата на 200-300 долларов дороже, а главное предназначение Ryzen 7 7800X3D не тесты, а реальные игры, а там всё в полном порядке.

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Ну и как закономерный итог наблюдаются бешеные продажи Ryzen 7 7800X3D. По данным немецкого Mindfactory, новинку раскупили в количестве 1860 единиц. Кстати, на втором месте Ryzen 7 5800X3D с результатом 1070 штук. Очевидно, что не все геймеры могут себе позволить сборку на более новом и дорогом камне, ну а мы предлагаем вам рассмотреть насколько десятков наиболее востребованных процессоров. Стоит учитывать, что результаты не репрезентативны, поскольку в Mindfactory традиционно высокий спрос на продукцию красного лагеря. Как видите, Core i7-13700K на 8 месте с показателем 170 отгруженных процессоров в период с 3 по 9 апреля. Нетрудно подсчитать, что Ryzen 7 7800X3D продавался в 11 раз лучше, а значит в отдельно взятой Германии победа AMD бесспорна. Кстати, за счёт такого бешеного спроса удалось занять больше 83% рынка, а также ощутимо повысить маржу. Отметим, что Intel не собирается сдаваться, ну а уже очень скоро в продажу поступит обновлённое 13-е поколение процессоров, которое пока в инсайдерских утечках фигурирует под названием Raptor Lake Refresh. Ожидается, что релиз состоится в августе. Процессоры получат увеличенные тактовые частоты и смогут побороться за звание лучших игровых продуктов на рынке.