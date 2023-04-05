Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
6 простых советов для геймеров, позволяющий выбрать видеокарту с максимальным жизненным циклом
Если следовать нашим советам, то можно купить видеокарту с максимальным жизненным циклом
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Прежде чем покупать видеокарту, необходимо знать несколько простых правил, помогающих ориентироваться в многообразии поколений, серий и наименований, которыми нас каждые два года заваливают производители. Прежде всего стоит исходить из собственных экономических возможностей. Это самый простой и очевидный факт, ведь именно вам оплачивать весь этот праздник жизни. Не стоит забывать о целесообразности и правильном соотношении между комплектующими. В данном случае речь о том, что глупо ставить на старый процессор Core i3-10100F видеокарту за 100 тысяч рублей. Точно также довольно непрактично покупать мощный камень за 50 тысяч, а видеокарту взять откровенно бюджетную. Кстати, есть ещё споры о том, что брендовые производители делают видеокарты лучше. Давно известно, что это не так, но слухи всё равно курсируют. 

реклама

Но и это не всё, ведь существуют определённые требования к монитору. Так, для полноценного гейминга в 4К вам понадобится солидный запас мощности. Для 2К можно обойтись решениями до 60 тысяч рублей, а вот народное 1080р позволяет отделаться видеокартой за 20 тысяч рублей. Можно и дороже, но это уже ваша личная инициатива. Не самом деле это далеко не все правила, ведь без учёта мощности собственного блока питания вам не удастся подобрать оптимальную видеокарту. К примеру, флагман за 150 тысяч рублей просто не заведётся на блоке питания в 500 Вт, даже если это будет премиальная модель. А ещё стоит помнить о трассировке лучей, ведь продукция NVIDIA справляется с данной технологией лучшей, чем графические чипы AMD.

Ну а сегодня мы подумаем о том, какую видеокарту стоить взять любителю компьютерных игр, который хочет следующие 4 года не делать апгрейд. Только не пишите, что нужно купить самый дорогой продут, ведь мы с вами руководствуемся не только максимальным жизненным циклом, но и целесообразностью и экономическими факторами. Приступим. Многие эксперты полагают, что именно GeForce RTX 4070 Ti остаётся оптимальным решением для тех, кто хочет взять перспективную производительную видеокарту с высоким потенциалом. Здесь 12 Гб видеопамяти и быстродействие, достаточное для запуска любых игр в 4К. Помните о том, что время летит быстро, а уже через пару лет вам придётся переходить на 2К. Скорее всего, жизненный цикл GeForce RTX 4070 Ti не превысит 6 лет, после чего вам придётся подбирать что-то новее, но уже через 4 года это будет народное разрешение, поскольку впереди ожидается резкий скачок требований к компьютерным играм.

Если вам кажется, что платить за видеокарту 80 тысяч – это уж слишком, то можно присмотреться к GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае вы экономите целых 25 тысяч рублей, но с места теряете доступ к играм в 4К. Поскольку владельцев подобных мониторов среди наших читателей не больше 3% (средние показатели по Steam), то переживать особо не стоит. А вот жизненный цикл GeForce RTX 3070 Ti немного печалит. Дело в том, что видеокарта может похвастать всего 8 Гб видеопамяти. Увы, но это мало даже сегодня, если вы решите погонять новинки последних лет в 2К на ультимативных графических настройках. Что и говорить, ведь в 2025 ваша GeForce RTX 3070 Ti будет актуальна только в 1080р, где покажет средневысокие настройки графики. Как видите, жизненный цикл у этой видеокарты менее длительный, но не забывайте о том, что вы экономите внушительную сумму, а практика смены графического чипа каждые 2 года распространена среди энтузиастов.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пожалуй, если у вас в кармане есть 55 тысяч рублей, но вы хотите получить видеокарту с максимальным жизненным циклом за свои деньги, то стоит присмотреться к Radeon RX 6800. Да, это AMD, но не спешите возмущаться, ведь все рассказы о проблемах с графическими чипами этой компании по больше части являются эффективным маркетинговым ходом команды Дженсена Хуанга. Гениальный пиар-ход позволяет NVIDIA выходить сухой из воды из самых спорных ситуаций, сохраняя высокий рейтинг среди геймеров. К примеру, в 2021 году старина Хуанг приторговывал из-под полы видеокартами, отгружая майнерам сотни тысяч единиц по грабительским ценам. Уже потом выяснилось, что компания умудрилась выпустить видеокарт в 2 раза больше запланированного количества, вот только геймерам ничего не досталось. Ну а скандал с подгорающими GeForce RTX 4090 удалось замять за считанные недели. Помните о том, что вы покупаете видеокарту, а не историю, ну а Radeon RX 6800 не только быстрее GeForce RTX 3070 Ti, но и из коробки даёт вам 16 Гб видеопамяти. Нет никаких сомнений, что скромные 8 Гб на видеокарте NVIDIA станут бутылочным горлышком вашей системы уже через год, ну а у Radeon RX 6800 таких проблем не будет. Кстати, эта видеокарта ещё и немного дешевле своей конкурентки, что даёт её дополнительные очки.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

6 игровых видеокарт для очень бедных геймеров – сколько стоит билет в мир блокбастеров 2023 года
7 самых популярных процессоров в России – что и почему покупают обычные геймеры
Gainward представила видеокарты RTX 40 новой линейки Panther
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
4
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
11
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
28
Украинская армия за 1 месяц потеряла несколько тысяч разведывательных и боевых дронов в Бахмуте
7
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
9
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
21
ChatGPT стал Гендиректором компании, вывел её в прибыль и может продать за 4млн€
11
Западные СМИ публикуют статьи против поставки кластерных бомб Украине
+
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
9
Встреча Сальмана и Сиси показала, что Саудовская Аравия претендует на звание центра силы
1
Илон Маск сменил иконку Твиттера на Dogecoin
1
Процессор Xeon за 2500 р, не требующий анлока турбобуста, раскрывает RTX 3060 Ti в современных играх
31
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
Тим Кук пояснил, кому и зачем могут потребоваться устройства дополненной реальности
+
Thermalright представила AIO системы охлаждения Frozen Prism в белоснежном исполнении WHITE ARGB
+
Портативная консоль ASUS ROG Ally будет в два раза быстрее Steam Deck при мощности 35 Вт
+
Уже сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО - Столтенберг
5
Apple приостанавливала производство процессоров M2 из-за сокращения спроса на компьютеры Mac
1
Трамп: Путин в конце концов заберёт всю Украину
12
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
5

Популярные статьи

Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
206
Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
18
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
26
4 советских фильма, получившие премию Оскар
3
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
4
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 3
+
Интервью с представителями компании Elverils
+

Сейчас обсуждают

antej90
01:09
Чтобы написать шелл скрипт в линукс надо иметь ученую степень, прочитать тонну манов (наверняка устаревших) на английском, ради команды, которая бывает нужна раз в год/месяц и в следующий раз ты уже и...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Aaa
00:59
такое впечатление что они там уже, работают
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
Сергей Vorvort
00:57
Совет один и очень простой: покупайте Radeon с максимальным объёмом памяти и будет вам счастье на долгие годы.
6 простых советов для геймеров, позволяющий выбрать видеокарту с максимальным жизненным циклом
4erT
00:43
А после добавить "Новая игра++". За отдельную плату, само собой.
В God of War Ragnarok появился популярный режим «Новая игра+»
TeXtremeT
00:40
Встройка в 5600Г топ, игр не сильно требовательных столько, что не переиграть))) Помянем графонорабство современности
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
Николай Тищенко
00:37
Решили упразднить одни из лучших труб в своей линейке. Оригинальный подход к оптимизации. На GT2 MEE глобалка так и не вышла?
Realme отказывается от линейки смартфонов Master Explorer Edition
Trent Lane
00:33
не знаю насчёт торентов, купил в стиме. У меня 12700к+4090, и ни разу не видел "подождите". Зато, несмотря на то, что игра в 4к даёт 80-100фпс, вижу совершенно отвратительные рывки камеры. Посмотрел в...
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
Enigma
00:30
Просто многие не понимают что делать дальше.
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
A224
00:29
да ладно уже, не отмазывайтесь. сколько можно позориться. скажите честно "нунешмогла"
Квест-директор Cyberpunk 2077 дал понять, что из игры убрали метро и бег по стенам «не просто так»
Enigma
00:28
Линукс для меня ни когда не станет заменой винды. 1) Я беру любую программу не задумываясь, без напряжения устанавливаю ее на виндоус и начинаю ее использовать. С Линукс чаще всего это какие то пробле...
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем