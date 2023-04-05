Если следовать нашим советам, то можно купить видеокарту с максимальным жизненным циклом

Прежде чем покупать видеокарту, необходимо знать несколько простых правил, помогающих ориентироваться в многообразии поколений, серий и наименований, которыми нас каждые два года заваливают производители. Прежде всего стоит исходить из собственных экономических возможностей. Это самый простой и очевидный факт, ведь именно вам оплачивать весь этот праздник жизни. Не стоит забывать о целесообразности и правильном соотношении между комплектующими. В данном случае речь о том, что глупо ставить на старый процессор Core i3-10100F видеокарту за 100 тысяч рублей. Точно также довольно непрактично покупать мощный камень за 50 тысяч, а видеокарту взять откровенно бюджетную. Кстати, есть ещё споры о том, что брендовые производители делают видеокарты лучше. Давно известно, что это не так, но слухи всё равно курсируют.

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Но и это не всё, ведь существуют определённые требования к монитору. Так, для полноценного гейминга в 4К вам понадобится солидный запас мощности. Для 2К можно обойтись решениями до 60 тысяч рублей, а вот народное 1080р позволяет отделаться видеокартой за 20 тысяч рублей. Можно и дороже, но это уже ваша личная инициатива. Не самом деле это далеко не все правила, ведь без учёта мощности собственного блока питания вам не удастся подобрать оптимальную видеокарту. К примеру, флагман за 150 тысяч рублей просто не заведётся на блоке питания в 500 Вт, даже если это будет премиальная модель. А ещё стоит помнить о трассировке лучей, ведь продукция NVIDIA справляется с данной технологией лучшей, чем графические чипы AMD.

Ну а сегодня мы подумаем о том, какую видеокарту стоить взять любителю компьютерных игр, который хочет следующие 4 года не делать апгрейд. Только не пишите, что нужно купить самый дорогой продут, ведь мы с вами руководствуемся не только максимальным жизненным циклом, но и целесообразностью и экономическими факторами. Приступим. Многие эксперты полагают, что именно GeForce RTX 4070 Ti остаётся оптимальным решением для тех, кто хочет взять перспективную производительную видеокарту с высоким потенциалом. Здесь 12 Гб видеопамяти и быстродействие, достаточное для запуска любых игр в 4К. Помните о том, что время летит быстро, а уже через пару лет вам придётся переходить на 2К. Скорее всего, жизненный цикл GeForce RTX 4070 Ti не превысит 6 лет, после чего вам придётся подбирать что-то новее, но уже через 4 года это будет народное разрешение, поскольку впереди ожидается резкий скачок требований к компьютерным играм.

Если вам кажется, что платить за видеокарту 80 тысяч – это уж слишком, то можно присмотреться к GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае вы экономите целых 25 тысяч рублей, но с места теряете доступ к играм в 4К. Поскольку владельцев подобных мониторов среди наших читателей не больше 3% (средние показатели по Steam), то переживать особо не стоит. А вот жизненный цикл GeForce RTX 3070 Ti немного печалит. Дело в том, что видеокарта может похвастать всего 8 Гб видеопамяти. Увы, но это мало даже сегодня, если вы решите погонять новинки последних лет в 2К на ультимативных графических настройках. Что и говорить, ведь в 2025 ваша GeForce RTX 3070 Ti будет актуальна только в 1080р, где покажет средневысокие настройки графики. Как видите, жизненный цикл у этой видеокарты менее длительный, но не забывайте о том, что вы экономите внушительную сумму, а практика смены графического чипа каждые 2 года распространена среди энтузиастов.

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Пожалуй, если у вас в кармане есть 55 тысяч рублей, но вы хотите получить видеокарту с максимальным жизненным циклом за свои деньги, то стоит присмотреться к Radeon RX 6800. Да, это AMD, но не спешите возмущаться, ведь все рассказы о проблемах с графическими чипами этой компании по больше части являются эффективным маркетинговым ходом команды Дженсена Хуанга. Гениальный пиар-ход позволяет NVIDIA выходить сухой из воды из самых спорных ситуаций, сохраняя высокий рейтинг среди геймеров. К примеру, в 2021 году старина Хуанг приторговывал из-под полы видеокартами, отгружая майнерам сотни тысяч единиц по грабительским ценам. Уже потом выяснилось, что компания умудрилась выпустить видеокарт в 2 раза больше запланированного количества, вот только геймерам ничего не досталось. Ну а скандал с подгорающими GeForce RTX 4090 удалось замять за считанные недели. Помните о том, что вы покупаете видеокарту, а не историю, ну а Radeon RX 6800 не только быстрее GeForce RTX 3070 Ti, но и из коробки даёт вам 16 Гб видеопамяти. Нет никаких сомнений, что скромные 8 Гб на видеокарте NVIDIA станут бутылочным горлышком вашей системы уже через год, ну а у Radeon RX 6800 таких проблем не будет. Кстати, эта видеокарта ещё и немного дешевле своей конкурентки, что даёт её дополнительные очки.