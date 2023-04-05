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2022 поставил перед AMD сразу несколько вызовов, с которыми руководство компании будет справляться уже в году текущем. Прежде всего наблюдается критическое падение продаж настольных процессоров. Если конец 2021 года красные встретили с 60% рынка, то по итогам года 2022-го продажи рухнули так резко, что Лиза Су с трудом удержалась на отметке в 30%. Происходящее смело можно назвать катастрофой, поскольку эксперты уже давно не фиксировали такого резкого падения продаж.

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Не лучше дела обстоят на рынке видеокарт, где по итогам 2022 года AMD смогла занять 10%, превратившись из конкурента в нишевого игрока, продажи которого не влияют на ценообразование. Фактически, только серверное подразделение смогло спасти ситуацию, но Intel напирает и здесь, поэтому красным придётся туго. Что любопытно, в последние месяцы лучше всего продаются процессоры Ryzen прошлого поколения, но только не в российской рознице. Здесь властвует синяя команда, о чём мы сегодня и поговорим.

Итак, на первом месте традиционно расположился 6-ядерный Core i5-12400F. Процессор ещё может обеспечить высокую производительность в самых требовательных задачах и способен стать основной для перспективной сборки за разумные деньги. Помните о том, что камень имеет свой предел, поэтому для видеокарты за 50 тысяч рублей уже не годится. А вот для GeForce GTX 1660 Super процессор Core i5-12400F вполне подойдёт. С ним вы получите стабильно высокие настройки графики даже в блокбастерах 2023 года, а запаса мощности хватит на несколько лет.

За 8 тысяч рублей вас поджидает Core i3-12100F. Покупка такого процессора оправдана в том случае, если вам нужен недорогой камень, который при этом будет тянуть игры и сможет выполнять свои задачи на приличном уровне даже через несколько лет. Под такой камень мы не рекомендуем брать дорогую материнскую плату и оперативную память, ведь никакого прироста быстродействия от этого вы не получите. Core i3-12100F хорош за свои деньги, но мы бы не рекомендовали ожидать от него чего-то сверхъестественного.

Совершенно неожиданно в тройку лидеров прорвался Ryzen 5 5600X. Мы этот процессор считаем более перспективным, чем указанный выше Core i5-12400F, но мнение российских пользователей расходится не только с выбором европейцев, но и большинством экспертов. Ryzen 5 5600X пользуется спросом не только в качестве основы для новой сборки, но и крайне популярен среди тех, кто уже владеет системой на базе процессора Ryzen. Например, вас перестал радовать ваш компьютер на базе Ryzen 5 1600X. Можно было бы выкинуть весь системный блок, но только не сегодня, ведь платформа АМ4 позволяет установить на старое железо Ryzen 5 5600X. Выйдет недорого, но позволит нарастить скорость на 60% и выше без вложений.

Второе пришествие (или даже третье) наблюдается за старым Ryzen 5 3600. Если у вас напряжёнка с деньгами, но собрать систему нужно здесь и сейчас, то просто берите этот процессор с недорогой материнской платой. Через год, когда соберёте нужную сумму, можно будет купить камень быстрее, без необходимости пересобирать всю систему. А вот Core i3-10100F брать не советуем. Да, он недорогой, но сегодня 10-е поколение уже неактуально, поэтому не стоит пытаться сэкономить на мелочах, ведь материнские платы под такой процессор не самые выгодные, а сам камень жутко медленный по сравнению с Core i3-12100F. Что и говорить, уж лучше возьмите Ryzen 5 3600, ведь он будет быстрее и в сборке такой же недорогой.

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На закуску есть сразу два процессора, стоимость которых равна 10 990 рублей. Это: Core i5-11400F и Ryzen 5 5600G. Первый рекомендуем пропустить, поскольку он всего на пару тысяч дешевле Core i5-12400F, но также идёт без системы охлаждения и существенно уступает более новому камню в играх. А вот Ryzen 5 5600G представляет собой очень интересное решение, ведь перед вами процессор, включающий одну из самых мощных интегрированных видеокарт на рынке. Увы, но новинки последних лет встроенная графика не тянет, но фастфуд в виде стрелялок, танков и кораблей у вас точно пойдёт. Прибавьте к этому тот факт, что сборка будет недорогой, а значит сам Ryzen 5 5600G ещё и 6-ядерный. Словом, это один из самых перспективных недорогих камней, которые вы только можете купить. Ну а со временем можно позволить себе дискретную видеокарту, которая увеличит потенциал машины в несколько раз.