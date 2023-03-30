Бывают видеокарты хорошие, а есть и такие, что лучше поскорее закрыть страницу с товаром и забыть о существовании такого спорного решения

Все вокруг хотят купить лучшую видеокарту. Кому-то подавай самый оптимальный выбор до 20 тысяч рублей, тогда как зажиточные геймеры крутят носом. Эти ребята предпочитают только флагманы, стоимость которых превышает 140 тысяч рублей. При этом находятся отдельные личности, которым мало просто взять флагман, ведь речь уже идёт о выборе наиболее мощного решения с разгонным потенциалом. Подобные игрушки обходятся недёшево, а в редких случаях энтузиасты ещё и устанавливают дополнительную систему жидкостного охлаждения. В большинстве случаев геймеров интересуют середняки, вот только никто не может понять, отчего вдруг средний ценовой сегмент переместился с 20-25 тысяч на 40 тысяч рублей. Вопросов намного больше, чем ответов, поэтому все вокруг пытаются дать совет несчастным геймерам, которые ни в чём не разбираются.

реклама

Дело это важное и даже полезное, но мало кого заботит, что в погоне за экономией отдельные личности слегка отклонятся от курса, а в результате выбор будет далёк от идеала, как Земля от Альфа Центавра (или даже дальше). Ну а сегодня мы разберём несколько моделей, которые не рекомендуются для покупки. Если вам сильно нужна видеокарта, запомните указанные нами позиции и никогда ничего подобного не покупайте.

GeForce GTX 1630 – это одна из худших видеокарт, которая была выпущена NVIDIA за последние годы. Представьте себе ситуацию: за несколько лет накопилось значительное количество бракованных графических чипов серии GeForce GTX 1660, которые стоило бы отправить на вторичную переработку, но жадный Дженсен Хуанг решил пустить всё это в дело. В результате получилось нечто странное, с очень низкой производительностью и 64-битной шиной. Согласитесь, что у такой богатой компании, как NVIDIA есть средства на выпуск более солидных решений, но там хотят выдавить все соки из полубракованной продукции.

Кстати, указанная выше видеокарта примерно равна по производительности старушке GeForce GTX 1050 Ti. Если вы думали, что Дженсен Хуанг решится похоронить бюджетную видеокарту 2016 года, то сильно ошибались. Основатель NVIDIA намерен и дальше называть всё это минимальным уровнем для нетребовательных геймеров. К счастью, GeForce GTX 1050 Ti уже не выпускается, ну а на её место пришла печальная GeForce GTX 1630. Иногда они возвращаются.

Если вы полагали, что мы будем обсуждать только бюджетные видеокарты, то сильно ошиблись. Итак, в далёком 2021 году NVIDIA выпустила GeForce RTX 3060. Графический чип был не особенно быстрым, но предлагал 12 Гб видеопамяти, что понравилось народу. Если бы не майнеры, видеокарта уже стала бы мегахитом, но даже спустя 2 года она пользуется огромным успехом. Вот только в NVIDIA много гениальных менеджеров и руководителей, принимающих странные решения. Именно таким решением стала GeForce RTX 3060, вышедшая в 2022 году и получившая 8 Гб видеопамяти и урезанную шину на 128 бит. Всё это сильно сказалось на производительности, но мы бы ничего не говорили, если бы видеокарта не стоила почто столько же, как и полноценная GeForce RTX 3060. Фактически, нас пытаются обмануть, пользуясь тем, что многие геймеры не станут глубоко копать. Сама по себе GeForce RTX 3060@8 Гб вполне годная видеокарта, но цена её вызывает удивление.

На закуску пройдёмся по GeForce RTX 3060 Ti. Помните о том, что перед нами довольно требовательный графический чип с характером, который просто не может охлаждаться таким примитивным вентилятором. Автор данного материала слышал шум, который генерирует модель производства MSI в игре Cyberpunk 2077. Скажем честно – это несовместимо с нормой, а в итоге подходит только тем, кто весь день сидит в наушниках. Не покупайте мощные видеокарты с плохой системой охлаждения, ведь это отразится на ваших ушах не лучшим образом.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если вы полагали, что AMD выпускает только хорошие видеокарты, то сильно ошиблись. Претензий к тётушке Су предостаточно, а мы перечислим только 2 видеокарты. В первую очередь несуразную Radeon RX 6400. Что это вообще такое за система охлаждения? Такое ощущение, что производитель выпустил какую-то затычку за 5 тысяч рублей. А между тем Radeon RX 6400 примерно равна по быстродействию GeForce GTX 1630, а такой подход к охлаждению кажется нам непонятным. Не лучше и Radeon RX 6500 XT производства ASUS. В продаже есть несколько моделей на аналогичном графическом чипе от других партнёров ASUS до 15 тысяч, но ASUS почему-то решила накинуть за бренд 3500 рублей в самом нижнем ценовом сегменте. Кстати, обе видеокарты имеют жуткий недостаток. Так, если вы до сих пор сидите на старом компьютере без поддержки PCIe 4.0, то даже не думайте покупать ничего подобного. Кроме разочарования вы вообще ничего не получите.