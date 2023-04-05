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6 игровых видеокарт для очень бедных геймеров – сколько стоит билет в мир блокбастеров 2023 года
Купить игровую видеокарту можно дешевле 10 тысяч рублей
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Согласитесь, что собрать компьютер за миллион рублей может даже самый неопытный и глупый пользователь. Нужно зайти на сайт одного из крупных ритейлеров и выбрать наиболее дорогие комплектующие. После этого воспользоваться услугой сборки, получив уже готовую систему с невероятным потенциалом и заоблачной производительностью. В данном случае самое важное не перепутать платформы, но эта проблема решается вместе со сборщиком, который подскажет, что новая материнская плата за 100 тысяч рублей на чипсете Z790 не подходит для процессора Ryzen 9 7950X3D. 

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А вот у тех, кто с большим трудом собрал 50 тысяч, есть масса экзистенциальных проблем. Прежде всего нужно убедить себя в том, что бюджетная система тоже может запускать игры. Сделать это нелегко, ведь рядом лежат процессоры, стоимость которых может достигать 56 тысяч рублей. Кроме того, важно подобрать правильную видеокарту. Увы, но в наличии дорогостоящие графические чипы, способные затянуть на 150 тысяч рублей. Что же, сегодня мы попробуем изучить несколько видеокарт, каждая из которых неплохо справляется с играми, но стоит очень недорого. 

Давайте начнём с продукции AMD. В данном сегменте самой производительной считается Radeon RX 6500 XT, которая обладает неплохой производительностью и может тянуть современные игры в 1080р. Стоит учитывать, что перед нами видеокарта производства ASUS, поэтому цена высоковата. Иногда в продаже можно встретить продукцию менее именитых брендов, стоимость которой стартует с 15 тысяч рублей. Главный минус Radeon RX 6500 XT состоит в скоромном количестве видеопамяти. Лиза Су экономила каждый цент, поэтому ещё и установила сюда шину на 64 бита. Словом, откровенная жадность за ваши деньги.

Не лучше выглядит и Radeon RX 6400 от той же ASUS. Судя по всему, геймеры разобрали менее дорогие модели. Именно поэтому мы предлагаем вам немного подождать. Заглядывайте в Регард почаще, ведь поток продукции постоянно обновляется, а наиболее выгодные модели быстро раскупаются. Radeon RX 6400 не позволит вам наслаждаться играми в 1080р, но всё ещё тянет новинки в 720р. Если у вас монитор размером до 24 дюймов, то смело берите такую видеокарту. Она не порадует вас бескомпромиссной производительностью, но точно позволит познакомиться с новинками на минимальных настройках.

Что до Radeon RX 550, то покупателями такой видеокарты могут стать фанаты стрелялок типа Контр Страйк и любители Мира танков. Если ваши интересы не выходят дальше популярного Майнкрафта, а в свободное время вы предпочитаете Мир кораблей, то мы не видим ни одной причины, мешающей вам сэкономить. Помните, что даже старые движки указанных выше игр создадут вашей видеокарте неприятности. Скорее всего, выше средних ни одна игра не пойдёт, но всё это мелочи, ведь вы сэкономите внушительную сумму, потратив на развлечения меньше 9 000 рублей.

Фанатам NVIDIA предлагаем начать с GeForce GTX 1660 Super. Сегодня купить такую видеокарту вы можете за 21 690 рублей. Это не самое дешёвое решение, но мы настоятельно советуем вам слегка поднапрячься. Разбейте несколько копилок с деньгами, хорошенько проверьте все свои заначки на чёрный день. Вдруг там найдётся нужная сумма. Если деньги на GeForce GTX 1660 Super у вас есть, то бегите быстрее в магазин. Система охлаждения довольно тихая, а сама видеокарта позволит опробовать новинки 2023 года в разрешении 1080р даже на высоких настройках. Скорее всего, уже сегодня в некоторых играх придётся выставить графику на средневысокую, но это компромисс, позволяющий вам потратить мало, а получить значительно больше самых нескромных ожиданий.

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GeForce GTX 1650 и более новая GeForce GTX 1630 предложит вам уровень быстродействия, достаточный для знакомства с новинками 2023 года. Учтите, что рассчитывать на 1080р в данной ситуации глупо. Теоретически, на современном процессоре GeForce GTX 1650 может тянуть блокбастеры в 900р, тогда как скромная GeForce GTX 1630 обеспечит средние и низкие настройки в 720р. В первом случае вас поджидает неудачная система охлаждения, которая не понравится вашим ушам. Ну а GeForce GTX 1630 намного тише и слегка дешевле. Если вы предпочитаете нетребовательные танки и корабли, то мы не видим оснований для покупки навязчивой и громкой GeForce GTX 1650.

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