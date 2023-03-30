В нашем материале мы можем присудить полную победу AMD

Ещё совсем недавно геймеры со всего мира ожесточённо спорили о том, кто делает видеокарты лучше: AMD или NVIDIA. Фанатам Дженсена Хуанга приходилось проще, ведь продукция этой компании не только пользуется высоким спросом, но и предлагает максимальную производительность на рынке. Проще говоря, если вам требуется самая быстрая видеокарта, то нужно брать только NVIDIA. Что до AMD, то эта компания предлагала лучшее соотношение между ценой и производительностью.

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В какой-то момент Лиза Су решила, что может тягаться со своим родственником на самом высоком уровне, ну а в итоге потеряла часть рынка, занимая крошечную нишу. Графические чипы серии Radeon RX 7000 и вовсе стали настоящим провалом, ну а инсайдеры безмолвствуют, поскольку пока неясно, планирует ли AMD вообще выпустить ещё несколько видеокарт в рамках новой серии. Сегодня мы сравним флагманы и попытаемся ответить на вопрос: кто же делает лучше видеокарты, и что стоит покупать зажиточным энтузиастам.

Прежде всего стоит обратить внимание на противостояние между Radeon RX 7900 ХТХ и GeForce RTX 4080. Обе видеокарты стоят примерно одинаково, но первая значительно быстрее. Среди наших читателей обязательно найдутся фаната NVIDIA, которые расскажут нам о небольшом скандале, постигшем этот графический чип после выхода. Тогда стало известно, что часть флагманов имеет проблемы с термопрокладками, что приводило к перегреву, поскольку достичь максимального прижима подошвы кулера было невозможно. Согласимся, вот только не стоит забывать о том, что достаточно много GeForce RTX 4090 сгорело только потому, что NVIDIA придумала сомнительный способ подачи питания. Что до Radeon RX 7900 ХТХ, то она быстрее GeForce RTX 4080 и имеет 24 Гб видеопамяти, тогда как у NVIDIA всего 16 Гб видеопамяти.

А вот в противостоянии между Radeon RX 7900 ХТ и GeForce RTX 4070 Ti не всё гладко. Дело в том, что и здесь видеокарта от тётушки Су быстрее, но геймеров мало интересуют такие мелочи, ведь они смотрят на продукцию AMD с большим сомнением. Именно поэтому требуется, чтобы Radeon RX 7900 ХТ скинула 10 тысяч рублей. После этого можно будет сказать, что перед нами не только самое быстрое решение на рынке в своём сегменте, но и предлагающее оптимальное соотношение между скоростью и ценой. Даже сегодня Radeon RX 7900 ХТ выгоднее, ну а о наличии 20 Гб видеопамяти против 12 Гб видеопамяти, и вовсе знают единицы из потенциальных покупателей. Пожалуй, единственный сценарий, где GeForce RTX 4070 Ti показывает себя лучше, связан с трассировкой лучей. Увы, но пока AMD здесь не способна играть с NVIDIA на равных. Что любопытно, зелёные уже начали распространять новую версию технологии масштабирования DLSS 3.0, тогда как у красных FSR 3.0 появится только летом или даже осенью. Ну а отставание на целый год ни к чему хорошему не приводит.

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Ещё одно противостояние между Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 Ti вчистую выигрывает AMD. Давайте считать преимущества Radeon RX 6800. Прежде всего эта видеокарта быстрее, а значит может предложить потенциальным покупателям более длительный жизненный цикл. И не говорите, что это неважно, ведь это не так, ну а если вспомнить о том, что Radeon RX 6800 имеет 16 Гб видеопамяти, то победа красного лагеря и вовсе станет бесспорной. Мы бы не стали называть видеокарту GeForce RTX 3070 Ti плохой или рассказывать о том, что она имеет низкий потенциал. На самом деле это не так, но просить за видеокарту с 8 Гб видеопамяти под 60 тысяч рублей – это уже слишком. Как видите, если хорошенько подумать, то можно прийти к выводу, что сегодня в российской рознице продукция красного лагеря стоит дешевле, но предлагает не только больше видеопамяти, но и чистой производительности. Увы, но NVIDIA умеет правильно подать свой продукт, тогда как маркетологи AMD получают заработные платы незаслуженно, поскольку совершенно бесполезны. Почему нигде нет рекламы, рассказывающей о том, что Radeon RX 7900 ХТ стоит столько же, как и GeForce RTX 4070 Ti, но быстрее и предлагает 20 Гб видеопамяти против 12 Гб? Не отвечайте, это был риторический вопрос.