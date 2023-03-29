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Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К

Хватит сидеть в ожидании, ведь цена падать уже не будет, а вот вырасти точно могут
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
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Судя по тем данным, что публикуют инсайдеры, текущее поколение графических чипов NVIDIA будет самым дорогим в истории. Кто-то видит причины в жадности Дженсена Хуанга, тогда как другие уверяют, что причина в высокой инфляции и обесценивании доллара. Вот только обычных пользователей причины не волнуют, ведь их поставили перед выбором, а значит придётся как следует задуматься о том, что каждому их нас кажется более правильным. Нет никакого сомнения, что некоторые предпочитают купить флагман, а после несколько лет спокойно смотреть на то, как аппетиты главы NVIDIA разрушают рынок настольной графики. Но немало среди наших читателей найдётся геймеров, сидящих в длительном ожидании уже несколько лет.

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В 2019 году покупать видеокарту было глупо, ведь инсайдеры обещали самое быстрое поколение новых графических чипов в истории с правильными ценами. В 2020 новинки только начали поступать в продажу, но тут грянул дефицит полупроводников. В 2021 майнеры сметали с полок всё, что потенциально могло принести деньги, а цены выросли в несколько раз. В 2022 нам казалось, что вскоре стоимость снизится, а новое поколение решит все наши проблемы. В итоге на дворе 2023, GeForce RTX 4080 стоит 100 000 рублей, а за GeForce RTX 4070 Ti просят от 80 тысяч. Немыслимо, ведь в прошлом поколении аналогичные графические чипы стоили 700 и 600 долларов (против 1200 и 800 сегодня). На подходе GeForce RTX 4070, за которую будут просить от 750 долларов, а к лету подоспеет и GeForce RTX 4060 Ti за 550 долларов. GeForce RTX 4060 могут и вовсе оценить в 450 и выше, а значит перспективы не просто туманны, ведь на самом деле их нет.

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И вот именно поэтому мы и полагаем, что тактика ждуна себя изжила. Давайте посмотрим, что можно купить здесь и сейчас, делая выбор между графическими чипами, позволяющими запускать все игры в 2К. Самым скоростным решением в данном ценовом сегменте несомненно является GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта имеет неплохой запас производительности, легко тянет все игры и позволяет окунуться в трассировку лучей, но расстраивает наличием 8 Гб видеопамяти. Согласитесь, что за 59 тысяч рублей ожидаешь увидеть хотя бы 12 Гб, ну а NVIDIA не жалует геймеров, предпочитая экономить на мелочах. Всё это не значит, что GeForce RTX 3070 Ti не стоит вашего внимания. Скорее наоборот, но есть некоторые сомнения, поскольку требования к играм растут, а в итоге уже через год бутылочным горлышком вашей системы окажется не быстродействие, а нехватка видеопамяти.

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GeForce RTX 3070 стоит на целых 10 тысяч рублей дешевле, поэтому может рекомендоваться тем, кто хочет получить солидную прибавку к скорости в играх, но не может себе позволить потратить больше 50 тысяч рублей. Видеокарта перспективная, но имеет всё те же 8 Гб видеопамяти. Стоит признаться, что сегодня GeForce RTX 3070 испытывает нехватку видеопамяти всего в нескольких сложных играх. Мало того, подобная проблема заметна только в некоторых сценах, поэтому мы бы не стали драматизировать. И всё же, если вы покупаете видеокарту на 4 года, то потенциала GeForce RTX 3070 вам может оказаться недостаточно.

Ровно на 10 тысяч рублей дешевле можно встретить GeForce RTX 3060 Ti. Хотелось бы дешевле, но в целом, учитывая низкий курс рубля к доллару, не всё так плохо, а сами видеокарта позволит вам без проблем поиграть в самые требовательные новинки без необходимости снижать разрешение дисплея. А вот настройки графики снизить всё же придётся. Помните об этом, поскольку многие геймеры наивно полагают, что могут сэкономить 20 тысяч рублей, нисколько не потеряв в количестве кадров в секунду. Это фантастика, хотя GeForce RTX 3060 Ti очень неплохая видеокарта за свои деньги.

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Наш материал был бы неполным без видеокарт от тётушки Су. Пожалуй, самым выгодным решением сегодня считается Radeon RX 6800, которая обходит GeForce RTX 3070 Ti в реальных играх и предлагает ровно в 2 раза больше видеопамяти. Получается, что Radeon RX 6800 получила все достоинства скоростного графического чипа для энтузиастов, но напрочь лишена недостатков NVIDIA. Если вы планировали потратить на видеокарту до 60 тысяч рублей, то мы советуем выбрать именно Radeon RX 6800.

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Radeon RX 6750 XT может стать компромиссным решением, поскольку стоит 46 тысяч, но позволяет чувствовать себя в играх уверенно. Здесь 12 Гб видеопамяти, а потенциал для роста достаточный для получения стабильно высокого фрамрейта в самых требовательных проектах 2023 года. Ну и было бы неверным не упомянуть существование Radeon RX 6700. По стоимости это прямой конкурент GeForce RTX 3060 Ti, но дешевле и с большим количеством памяти. Производительность обеих видеокарта приблизительно аналогичная, а значит вы вольны делать выбор исходя из того, что вам кажется более важным: реальные показатели в играх или правильный шильдик от NVIDIA.

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