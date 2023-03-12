За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Казалось бы, чего американцам не сидится у себя дома? В достатке газ и нефть, доллары можно печатать ещё 100 лет как минимум, обменивая зелёные бумажки на самые ценные ресурсы на планете. Вот только мировая революция не даёт янки покоя, а сами они увязли в войнах и конфликтах настолько глубоко, что простых решений уже не осталось. О том, что происходит в Украине, знают все наши читатели, ну а на прошлой неделе очередная революция развернулась в Грузии. Говорить на эту тему можно долго, ну а мы лишь удивимся тупости местного населения. Надеемся, что нас простят наши читатели из этой страны, которые обладают критическим мышлением и осознают, что на самом деле происходит. Так вот, каким нужно быть беспросветным тупицей, чтобы приходить на площадь и поддерживать революцию в своей стране после того, что случилось в Украине. Внимательно изучите кадры с улиц Тбилиси, где кроме местных боевиков и киевских националистов присутствуют десятки тысяч местных жителей. Люди машут флагами, распевают песни и с радостью встречают обещания о евроинтеграции и помощи Запада. Ага, Украина уже сполна получает всю эту помощь в виде оружия и призывов воевать до последнего украинца. Похоже, грузинам нужно поторопиться, ведь склады с боеприпасами в Европе быстро пустеют, а значит на поддержку Грузии может не хватить.

реклама

Так вот, многие из бывших республик СССР превратились в острова русофобии, где правительства ничего не делают без звонка в Вашингтон, а политики кормятся с рук у дядюшки Сэма. Сегодня эксперты рассказывают нам о том, что нужно было оставить российские военные базы после распада СССР, но после драки кулаками не машут, тем более, когда на пороге ещё более мощный враг. Как вы знаете, американцы обожают совершать революции чужими руками, а после качать нефть (как в Сирии) или получать геополитические выгоды. Но ещё чаще эти ребята совершают провокации, делая всё, чтобы ситуация оставалась как можно дольше напряжённой. К примеру, на этой неделе ВВС США использовали стратегический бомбардировщик B-52H для отработки ядерного удара по Санкт‑Петербургу. Американские новостные издания отмечают, что был отработан так называемый прорыв ВПО России с одновременным подавлением военных объектов и ударов по промышленному сектору с помощью ядерных боеголовок. В этот момент американский бомбардировщик находился всего в 200 километров от Санкт‑Петербурга.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Говорить на тему ядерного сдерживания можно долго, но подобные провокации не проходят бесследно, а в будущем могут иметь самые неожиданные последствия. На самом деле нечто подобное происходит регулярно, а пока единственное, что останавливает США от удара, это возможности российских сил ядерного сдерживания. В настоящее время РФ имеет подводную лодку «Белгород», на борту которой располагаются беспилотные аппараты «Посейдон» с ядерным зарядом. Это полностью автономные устройства, способные годами патрулировать заданную территорию за счёт использования в качестве батарейки атомный реактор. В США знают о последствиях удара ядерной ракетой по береговой линии, но это не единственное, что ставит американское командование в тупик. К примеру, уже несколько лет на боевом дежурстве в России стоит ракета «Кинжал», которую янки называют «Game-changer».

Американцы признают, что подобное оружие изменило правила игры, и пока не имеет аналогов, поскольку в США только разрабатывают нечто подобное. Ну а Россия не только рассказывает о возможностях своего оружия, но и уже неоднократно применяла ракету. За 2022 год было 3 удара по тем или иным объектам в Украине. Так, 18 марта произведён пуск по крупному подземному складу в Ивано-Франковской области. 20 марта прилетело по одной из самых крупных нефтебаз в регионе под селом Константиновка. Ну а 11 апреля прекратил существование подземный командный пункт в городке Часов Яр (под Бахмутом). После этого был большой перерыв, а утром 9 марта в Украину прилетело сразу 6 «Кинжалов», что в 2 раза больше, чем за весь год с начала СВО. Информации о том, куда улетели 4 ракеты нет, но 2 точно попали по Киеву. Первая повредила Киевскую ТЭЦ-5, что привело к перебоям со светом, но аналитики полагают, что основная цель располагалась куда глубже, поскольку ходят слухи о том, что именно под Киевской ТЭЦ-5 находился командный пункт НАТО.

реклама

Журналисты The Washington Post раскопали местного эксперта, который рассказал о бесполезности российской ракеты, её низкой точности и о том, что у русских всего 40 ракет, а 9 марта они потратили целых 6. Похоже, «Кинжал» всё же попал в цель, ведь создавшийся негативный информационный шум доказывает, что командование США обеспокоено происходящим. Ну а вторая ракета также упала в Киеве, где произвела огромные повреждения. Место удара было оцеплено, а журналисты не знают, что за объект там располагался. Военкоры отмечают, что остальные ракеты могли бить по центрам управления восточной группировкой, что могло замедлить контрнаступление на нескольких направлениях. Несмотря на противоречия в выводах, и российские и западные эксперты сходятся во мнении, что цель была действительно важной, поскольку просто так Россия «Кинжалами» не разбрасывается. Ну а о том, способен ли ВПК РФ производить новые ракеты под санкциями, мы поговорим в одном их следующих материалов.

Кстати, уже в марте в Киев прибудет американская батарея Patriot. Украинские военные возлагают на неё большие надежды. Очевидно, что с «Калибрами» данный вид ПВО сможет справиться, а вот «Кинжал» останется неуязвим для подобных комплексов.