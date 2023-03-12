Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта

Только за один удар использовалось в 2 раза больше ракет, чем за весь год с начала СВО
[ ] для раздела Блоги
10
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Казалось бы, чего американцам не сидится у себя дома? В достатке газ и нефть, доллары можно печатать ещё 100 лет как минимум, обменивая зелёные бумажки на самые ценные ресурсы на планете. Вот только мировая революция не даёт янки покоя, а сами они увязли в войнах и конфликтах настолько глубоко, что простых решений уже не осталось. О том, что происходит в Украине, знают все наши читатели, ну а на прошлой неделе очередная революция развернулась в Грузии. Говорить на эту тему можно долго, ну а мы лишь удивимся тупости местного населения. Надеемся, что нас простят наши читатели из этой страны, которые обладают критическим мышлением и осознают, что на самом деле происходит. Так вот, каким нужно быть беспросветным тупицей, чтобы приходить на площадь и поддерживать революцию в своей стране после того, что случилось в Украине. Внимательно изучите кадры с улиц Тбилиси, где кроме местных боевиков и киевских националистов присутствуют десятки тысяч местных жителей. Люди машут флагами, распевают песни и с радостью встречают обещания о евроинтеграции и помощи Запада. Ага, Украина уже сполна получает всю эту помощь в виде оружия и призывов воевать до последнего украинца. Похоже, грузинам нужно поторопиться, ведь склады с боеприпасами в Европе быстро пустеют, а значит на поддержку Грузии может не хватить. 

реклама

Так вот, многие из бывших республик СССР превратились в острова русофобии, где правительства ничего не делают без звонка в Вашингтон, а политики кормятся с рук у дядюшки Сэма. Сегодня эксперты рассказывают нам о том, что нужно было оставить российские военные базы после распада СССР, но после драки кулаками не машут, тем более, когда на пороге ещё более мощный враг. Как вы знаете, американцы обожают совершать революции чужими руками, а после качать нефть (как в Сирии) или получать геополитические выгоды. Но ещё чаще эти ребята совершают провокации, делая всё, чтобы ситуация оставалась как можно дольше напряжённой. К примеру, на этой неделе ВВС США использовали стратегический бомбардировщик B-52H для отработки ядерного удара по Санкт‑Петербургу. Американские новостные издания отмечают, что был отработан так называемый прорыв ВПО России с одновременным подавлением военных объектов и ударов по промышленному сектору с помощью ядерных боеголовок. В этот момент американский бомбардировщик находился всего в 200 километров от Санкт‑Петербурга.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Говорить на тему ядерного сдерживания можно долго, но подобные провокации не проходят бесследно, а в будущем могут иметь самые неожиданные последствия. На самом деле нечто подобное происходит регулярно, а пока единственное, что останавливает США от удара, это возможности российских сил ядерного сдерживания. В настоящее время РФ имеет подводную лодку «Белгород», на борту которой располагаются беспилотные аппараты «Посейдон» с ядерным зарядом. Это полностью автономные устройства, способные годами патрулировать заданную территорию за счёт использования в качестве батарейки атомный реактор. В США знают о последствиях удара ядерной ракетой по береговой линии, но это не единственное, что ставит американское командование в тупик. К примеру, уже несколько лет на боевом дежурстве в России стоит ракета «Кинжал», которую янки называют «Game-changer». 

Американцы признают, что подобное оружие изменило правила игры, и пока не имеет аналогов, поскольку в США только разрабатывают нечто подобное. Ну а Россия не только рассказывает о возможностях своего оружия, но и уже неоднократно применяла ракету. За 2022 год было 3 удара по тем или иным объектам в Украине. Так, 18 марта произведён пуск по крупному подземному складу в Ивано-Франковской области. 20 марта прилетело по одной из самых крупных нефтебаз в регионе под селом Константиновка. Ну а 11 апреля прекратил существование подземный командный пункт в городке Часов Яр (под Бахмутом). После этого был большой перерыв, а утром 9 марта в Украину прилетело сразу 6 «Кинжалов», что в 2 раза больше, чем за весь год с начала СВО. Информации о том, куда улетели 4 ракеты нет, но 2 точно попали по Киеву. Первая повредила Киевскую ТЭЦ-5, что привело к перебоям со светом, но аналитики полагают, что основная цель располагалась куда глубже, поскольку ходят слухи о том, что именно под Киевской ТЭЦ-5 находился командный пункт НАТО.

реклама

Журналисты The Washington Post раскопали местного эксперта, который рассказал о бесполезности российской ракеты, её низкой точности и о том, что у русских всего 40 ракет, а 9 марта они потратили целых 6. Похоже, «Кинжал» всё же попал в цель, ведь создавшийся негативный информационный шум доказывает, что командование США обеспокоено происходящим. Ну а вторая ракета также упала в Киеве, где произвела огромные повреждения. Место удара было оцеплено, а журналисты не знают, что за объект там располагался. Военкоры отмечают, что остальные ракеты могли бить по центрам управления восточной группировкой, что могло замедлить контрнаступление на нескольких направлениях. Несмотря на противоречия в выводах, и российские и западные эксперты сходятся во мнении, что цель была действительно важной, поскольку просто так Россия «Кинжалами» не разбрасывается. Ну а о том, способен ли ВПК РФ производить новые ракеты под санкциями, мы поговорим в одном их следующих материалов. 

Кстати, уже в марте в Киев прибудет американская батарея Patriot. Украинские военные возлагают на неё большие надежды. Очевидно, что с «Калибрами» данный вид ПВО сможет справиться, а вот «Кинжал» останется неуязвим для подобных комплексов. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

сво военные технологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
18
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
31
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
7
Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
10
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
14
10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
9
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
19
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
10
Популярный симулятор выживания Sons of the Forest получил первый большой патч с массой правок
1
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
3
Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
+
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
8
29 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили официальную глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
G.SKILL выпускает самый быстрый комплект DDR5 на 48 ГБ с XMP профилем 8000 МТ/с
+
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
4
Пригожин решил баллотироваться на пост Президента Украины в 2024 году
3
Российский Су-57 с новой ракетой Р-37М сбивает почти 100% целей – украинских самолётов и вертолётов
10
"Один украинский самолёт - одна ракета": источник рассказал о непревзойденной точности ракеты Р-37М
2
CNN: Россия передаёт захваченные западные образцы оружия Ирану
1

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
7
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
17
Об отечественных операционных системах
109
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
17
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
61
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
46
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
7
Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами
19
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
8
Обзор и анализ производительности демоверсии долгожданного ремейка Resident Evil 4
14

Сейчас обсуждают

Иван Феночка
15:59
Какие нахер 2.5к? Мало того, что вы 1440р называете 2к, так ещё и преувеличиваете и без того обман маркетологов.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:56
Хотелось бы увидеть доказательства, потому что 1000 фактов в интернете говорят против твоего мнения.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:54
чет жалка тебя
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:54
Тебе никто и не обещал 2к@144, и вообще для такого фпса придумали DLSS.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:52
Такой ПК и 3070 - звучит как троллинг, не более.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:51
Причём тут кривая игра, если это заслуженно. Нету ни одного фактора, чтобы у него на этой около бюджетной сборке были полёты Хогсварта на 2к.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
хахахер
15:51
там 18 щас населения
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
Китя.
15:50
ну лучше чтобы было чем нет .
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
хахахер
15:49
так чернобыль русский.Там надо весь сюжет уже переписывать
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
Каа
15:48
Накопитель пси5.0 даром не упал 99,9% грамотным пользователям, ибо блоками 4к скорость увеличилась несущественно, линейная (читай маркетинговая) никому не нужна.
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем