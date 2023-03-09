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Гиперзвуковое оружие считается одним из самых перспективных направлений развития военных технологий. Фактически, сегодня ни одна система ПВО не способна справиться с ракетой, передвигающейся на невиданных доселе скоростях. Российский «Кинжал» способен развивать скорость до 14 800 км/ч, при этом преодолевая дистанцию в 3000 километров. Есть предположить, что ракета будет запущена с истребителя с расстояния в 300 километров от цели, то на доставку уйдёт меньше полутора минут. Даже если речь идёт о продвинутой системе раннего обнаружения, то ПВО просто не успеет среагировать. Но это при условии, если «Кинжал» вообще удастся заметить, а значит реальных способов защиты от сверхзвукового оружия у потенциальных противников РФ в ближайшие годы не появится.

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Стоит учитывать, что у России есть несколько сверхзвуковых комплексов, тогда как США только делают на этом поприще первые несмелые шаги. Известно, что в конце января состоялся первый успешный запуск секретной ракеты производства Lockheed Martin. Устройство оснащено реактивным гиперзвуковым двигателем, а в результате тестового запуска удалось достичь всех поставленных целей. Было бы странно, если бы прессе вывалили все проблемы, с которыми сталкиваются инженеры. Сообщается, что пиковая скорость ракеты превысила 6000 км/ч, поднимаясь на высоту больше 18 километров, а финальная дистанция достигла 555 километров. Стоит понимать, что речь идёт о первом успешном тестовом полёте, поэтому разработчики могли не использовать весь потенциал своего оружия, но в любом случае ракета пока не впечатляет. Может показаться, что янки сильно отстали, а значит опасаться нечего, вот только в этом вопросе не всё так очевидно.

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Всё дело в том, что оборонный бюджет США поистине монументален, а правительство оперирует свободными деньгами в невероятных объёмах. Это позволяет перебрасывать миллиарды с одного проекта на другой, а мы прекрасно знаем, что американцы умеют производить большое количество оружия в сжатые сроки. И всё бы ничего, если бы эти ребята оставили свои ракеты у себя дома, вот только планы у янки немного не совпадают с мнением руководства РФ. Сегодня пресса приводит слова Энтони Коттона, занимающего пост главы Стратегического командования (Stratcom) Вооруженных сил США. По мнению генерала, Америка рассматривает подобные ракеты исключительно в качестве сдерживающего фактора, а потенциал у данной технологии настолько высокий, что позволяет считать её близкой по эффективности с ядерным оружием. При этом будут созданы не только межконтинентальные комплексы, но и так называемое стратегическое стабилизационное оружие, которое могут разместить в Европе.

Уже в конце текущего года в США появится полноценная батарея из сверхзвуковых ракет большой дальности, которые встанут на защиту американского неба. Программа считается крайне важной и в приоритете у Пентагона, поэтому к середине 20-х годов ожидается развёртывание так называемого конвенционального оперативного удара ВМС. Неясно, что имеется в виду, но ничего хорошего в этом точно нет. Сам Энтони Коттон прямо не подтвердил, но в Западной прессе ожидают, что к середине 20-х годов американские сверхзвуковые ракеты появятся в Европе. Как вы могли заметить, сегодня производство ещё не стартовало, а сама технология не вышла на финальную стадию. Всё это значит, что для получения преимущества России требуется не только продолжить исследования на этом направлении, но и ощутимо нарастить количественный фактор. Промышленники в США наштампуют сотни ракет за пару лет, тогда как тот же «Кинжал», который мог бы наносить точечные удары по сильно защищённым объектам в Украине, используется крайне мало. Кстати, сегодня украинское командование зафиксировало сразу 6 таких ракет, о чём вы можете прочитать в нашем материале.