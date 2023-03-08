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В США опасаются ответа РФ за подрыв Северных потоков – как Россия может оставить ЕС без интернета

Норвегия взяла под усиленную охрану свой трубопровод, поскольку также ожидает ответных действий со стороны России
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Поведение европейских элит вызывает вопросы не только у российских политологов, но и у многих местных общественных деятелей, пытающихся воззвать к разуму политиков. Приходится констатировать, что мозг Шольца давно выпил дядюшка Сэм, а иначе бы канцлер ФРГ не допустил уничтожения химической промышленности, не поставил бы под удар автомобилестроение и не кивал головой, когда ему предлагают перевезти военные заводы в США. На этом фоне было бы глупо думать о том, что немецкие власти сильно переживают о подрыве Северных потоков, ведь этим ребятам наплевать и на более актуальные вопросы, решать которые никто не намерен. А вот американцы и норвежцы сильно обеспокоены, ведь Россия никак не ответила на такой агрессивный шаг, а значит стоит ожидать самых неожиданных последствий.  

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Больше всего боится Норвегия. Сложно сказать, чем думали власти этой страны, когда разрешили американцам заложить взрывчатку под Северные потоки. Не исключено, что янки не делились всеми своими планами, что в данном случае не так важно, ведь уже несколько месяцев Норвегия усиленно патрулирует Северное море. Местные эксперты полагают, что в качестве ответа Россия может уничтожить норвежский трубопровод, а ведь именно благодаря этой сети сегодня Европа получает львиную долю газа. Не исключено, что есть какие-то политические уступки, но пока напряжённость не спадёт, Норвегия не планирует снимать с якоря патрульные корабли. Журналисты Newsweek цитируют слова одного из экспертов Норвежской академии обороны, который прямо заявил, что Европа не сможет пережить следующую зиму, если русские подорвут норвежский трубопровод.

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Но если Норвегия опасается потерять рынок сбыта, то американцы всерьёз обеспокоены растущим потенциалом подводного флота России. По мнению директора американского исследовательского центра (RMSI), занимающегося анализом военного потенциала стран НАТО и их потенциальных противников, угроза подводного флота русских вполне реальна. Майкл Петерсон указывает на то, что в последнее десятилетие были возрождены многие перспективные программы, а подводный флот РФ остался таким же сильным, как и во времена СССР, но стал более технологичным, и считается самым мощным и эффективным в мире. Отследить субмарины почти невозможно, при этом защититься от внезапной атаки почти невозможно. Мало того, русские разработали передовые средства проведения глубоководных операций, что позволяет им быстро подавить сопротивление подводного флота США. Ну и особенно опасна подводная лодка «Белгород». Она несёт на борту несколько беспилотных аппаратов типа «Посейдон». А это настоящие ядерные торпеды, способные находиться в автономном режиме несколько лет за счёт собственной атомной установки. 

Выпустив такую торпеду русские могут спокойно покинуть область, активировав боеголовку спустя годы. Эксперты полагают, что подрыв одной из таких торпед на побережье крупных городов приведёт к образованию гигантских приливных волн и затоплению целых регионов. Автор данного материала категорически против использования подобных атакующих средств, но признаёт их теоретическую ценность, поскольку достаточно иметь несколько ядерных торпед, чтобы янки держали себя в узде. Так, Нью-Йорк с населением 8.5 миллиона жителей может уйти под воду за считанные минуты. Майкл Петерсон полагает, что сегодня российские подводные лодки не просто ведут боевое дежурство, а полностью контролируют побережье США, побережье Средиземного моря и другие ключевые регионы на территории Европы. Всё это похоже на то, как действовал СССР, а значит Западу есть чего опасаться в случае эскалации конфликта. 

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Но если ядерное оружие – это последний аргумент, то есть и другие способы насолить янки. Указанный выше эксперт полагает, что сегодня Россия обладает возможностями для полного уничтожения трансатлантических интернет-кабелей, располагающийся на дне океана. По указке из Москвы, связь между США и Европой будет обрезана, что приведёт к таким последствиям, которых ещё не знал современный мир. Прежде всего Европа и США потеряют сотни миллиардов долларов, поскольку не смогут проводить финансовые операции. Очевидно, что спутниковый интернет пока не готов взять на себя роль основного, ну а оценить социальные риски и вовсе невозможно. Сотни миллионов людей вынуждены будут смириться с отсутствием привычного телевидения, доступа к сайтам и многим другим ресурсам. Ну а на восстановление уйдут годы, если это вообще возможно, поскольку Россия может помешать проведению ремонтных работ. 

P.S. Сегодня в США была озвучена официальная точка зрения относительно виновных в подрыве Северных потоков. Неожиданно янки заявили, что Россия тут не при чём, а виноваты некие силы, связанные с правительством Украины. 

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