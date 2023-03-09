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В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Информацию подтвердил главком ВСУ Залужный
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Сегодня в Европе фиксируются явные расхождения по поставкам оружия в Украину между политиками и экспертами, многие из которых бьют тревогу. Ситуация такова, что до недавнего времени главным тормозом процесса отправки оружия в Киев были власти Германии. Шольц долго упирался, нехотя давал добро, подписывая те или иные пункты, но в феврале парня как подменили. Не исключено, что поработали инопланетяне, Масоны или же на канцлера нашло временное помрачение рассудка. Как бы там ни было, но Германия больше не сдерживает себя в едином порыве с США и готова делиться не только боеприпасами и системами ПВО, но и танками. С немецкими кошками всё сложно, ведь пока в Украину прибыло только два старых Leopard 2А4 из Польши, но намерения европейцев ясны, а значит поток будет только расширяться. Сам Шольц уверяет, что ручеёк превратился в реку, иносказательно указывая на полную незаинтересованность в мирных инициативах. 

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Вообще, в последнее время главы оборонных ведомств ЕС встречаются чуть ли не каждую неделю. Политики уже набили друг другу оскомину, но невидимая рука из-за океана требует новых жертвоприношений, а значит выхода нет. Буквально вчера состоялась очередная встреча клуба фанатов Зеленского, в числе почти всех министров обороны Евросоюза (прибыло 27 штук). На повестке дня был только один вопрос: как помочь Украине победить Россию. Сами европейцы предпочитают смотреть на происходящее со стороны, переложив все проблемы на плечи обычных украинцев. Хотя, не совсем все, ведь платить за банкет всё же приходится Европе. В результате встречи было решено увеличить фонд Мира ещё на 1 миллиард евро, а деньги передать на закупку боеприпасов для Зеленского. Встреча прошла в Стокгольме, а курировал заседание сам Жозеп Боррель. По его словам, все ключевые решения были приняты, а значит уже вскоре оружие потечёт в Украину со всех концов Европы. И вот здесь стоит дать слово тем самым экспертам, о которых мы говорили. Высказывается несколько мнений, но наиболее рациональное говорит о том, что США вычищают все запасы снарядов в Европе, что приведёт к самым непредвиденным последствиям в случае начала большого континентального конфликта.

Проще говоря, Европа производит за год меньше снарядов, чем требуется украинской армии за месяц. Поскольку политики планируют расширить производство, то боеприпасов станет больше, вот только эксперты указывают на бюрократические препоны. Возведение любого предприятия в ЕС – это длительный процесс, требующий волокиты с бумагами, разрешительных документов и других сложностей. Нет никаких сомнений, что наладить выпуск оружия удастся, но случится это может спустя годы. При этом вопросы есть и у российских экспертов. Например, каким образом на фронт попадают сотни тысяч снарядов, купленных на деньги европейских налогоплательщиков? К примеру, 24 февраля в Украину заехали два Leopard 2А4, а спустя несколько дней танки уже были замечены под Бахмутом. Многие задаются вопросом, что происходит, и каким образом всё это просачивается мимо российского командования?

Похоже, сегодня ночью было решено уничтожить часть новых поставок. Точных данных по этому поводу нет, ну а мы предлагаем ознакомиться с той информацией, что публикует украинская сторона. Итак, в Украину прилетело двадцать «Калибров», восемь ракет типа Х-22, две Х-31П, и шесть ракет Х-59. Указывается прилёт дронов-камикадзе Герань-3, но куда интереснее статистика по использованию сверхзвуковых «Кинжалов». Главнокомандующий ВСУ Залужный уверяет, что по Киевской области ударили сразу 6 таких ракет. Подробностей нет и не может быть, но в данном случае нет никаких сомнений, что Россия просто так не бросается «Кинжалами». Дело в том, что речь идёт о дорогой высокотехнологичной ракете, которая способна пробивать даже самые прочные бетонные укрытия. Ракета обладает уникальными характеристиками и может пролететь 3000 километров с пиковой скоростью до 14 800 км/ч. Благодаря этому в момент удара возникает огромная кинетическая энергия, обладающая огромным проникающим эффектом. Повторимся, что в прессе не напишут, куда прилетели «Кинжалы», но не исключено, что это были защищённые склады с оружием и другой техникой, поставленной странами НАТО. Очевидно, что украинские политики пока могут спать спокойно, поскольку в прессе то и дело пишут о неких политических договорённостях, в результате чего было принято решение по Зеленскому и его команде не бить. Кстати, в последний раз «Кинжалы» использовались ещё летом 2022 года, а значит был реальный повод их применения. 

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P.S. Не исключено, что удары нанесены по выявленным складам оружия, предназначавшимся для весеннего наступления, но это не точно.

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#сво #политика #военные технологии
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