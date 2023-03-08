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Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты

Вы не поверите, но по цене одной GeForce RTX 4090 можно собрать мощный игровой системник, который будет тянуть все игры в 4К на максималках
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Судя по данным Steam, сегодня только каждый 144 геймер может похвастать одной из новых видеокарт NVIDIA нового поколения. Статистика не отражает всего многообразия пользователей, купивших флагманы, но в целом достоверна, поскольку имеет огромную выборку. Только подумайте, с момента релиза прошло 4 месяца, а количество любителей компьютерных игр, которые потратили баснословную сумму на GeForce RTX 4090, настолько низкое, что находится на уровне статистической погрешности. Ещё хуже обстоят дела с GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti, а в целом ситуация для NVIDIA развивается не лучшим образом.

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Можно долго рассказывать о приходе экономического кризиса, но 10 лет назад автор данного материала мог себе легко позволить купить одну из самых быстрых видеокарт на рынке спустя пару месяцев после старта продаж. Сегодня, когда за GeForce RTX 4080 просят 100 тысяч рублей, а в Европе найти этот графический чип дешевле 1500 евро невозможно, рука не поворачивается расстаться с такой нереалистичной суммой. Только не пишите, что на Западе люди зарабатывают больше, а значит могут себе позволить флагманы. Если бы это было так, то статистика продаж была бы совершенно иная, тогда как сегодня геймеры проголосовали рублём, долларов и даже евро, показав Дженсену Хуангу, что не будут платить столько денег за видеокарты.

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Сегодня мы с вами проведём любопытный эксперимент. Давайте подумаем, какой компьютер можно собрать за цену одной лишь GeForce RTX 4090. В данном материале начнём с неплохой, но не самой прокачанной комплектации, а в следующий раз расскажем о более мощном железе. Только представьте, кто-то пошёл в магазин и принёс домой одну видеокарту, тогда как вы приволокли полноценный системный блок. Давайте начнём с видеокарты. Предлагаем остановиться на Radeon RX 6650 XT. И не говорите, что это плохая видеокарта, ведь она ничем не уступает GeForce RTX 3060 Ti, которая на 8 тысяч рублей дороже, но намного более энергоэффективна и отлично справляется с любыми играми в разрешении 1080р. Я не исключаю, что у вас может быть монитор с разрешением 2К. Дочитайте до конца материала, там есть над чем подумать. Как вы поняли, сегодня нет ни одной игры, которая могла бы положить Radeon RX 6650 XT на лопатки, поэтому я считаю эту видеокарту достаточно для нормальных геймеров без мании величия.

Пожалуй, оптимальным процессором под нашу видеокарту станет Ryzen 7 5800X. Здесь есть 8 ядер, огромный игровой потенциал и минимальные требования к железу. Камень позволит не переживать о том, что у вас возникнут проблемы во время решения рабочих задач, ну а в играх и вовсе всё будет отлично. Ryzen 7 5800X способен раскрыть и более дорогие графические чипы, поэтому я считаю его достаточным для игровой сборки для разумного геймера с бюджетом до 150 тысяч рублей.

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Поскольку мы с вами собираем полноценный системный блок, то обойтись без материнской платы не выйдет. Предлагаю обратить внимание на GIGABYTE AORUS ELITE на чипсете В550. В продаже есть и менее дорогие решения, вот только в данном случае многое решает именно чипсет. Я считаю, что сегодня покупать материнские платы без поддержки PCIe 4.0 – это сущая глупость. Да, вы сэкономите 5 тысяч рублей на конечной сборке, но через пару лет, когда захотите поставить в компьютер более скоростной твердотельный накопитель, столкнётесь с полной несовместимостью. Словом, переплата не такая большая, а потенциал огромный, даже если вы им и не воспользуетесь, жизненный цикл материнской платы и компьютера в целом окажется намного длиннее. С разгоном лучше не спешить, ну а кулер под процессор вы отыщите сами, как и корпус, поскольку я полагаю, что наши читатели должны сами выбирать дизайн своего системного блока.

16 Гб видеопамяти достаточно для любого игрового компьютера, поэтому берём 2 планки Kingston Fury Beast Black по 8 Гб и наслаждаемся. Здесь нет и не может быть никакого разгонного потенциала. Спросите себя, когда вы в последний раз вообще что-то разгоняли? Я это делал пару лет назад, когда по просьбе своего знакомого раскачивал процессор Core i7-7700K до 5 ГГц. По собственной инициативе такой глупостью я бы заниматься не стал, но за деньги – пожалуйста. Так вот, Kingston Fury просто работает так, как должна работать оперативная память стандарта DDR4 с нормальными таймингами и тактовыми частотами среднего ценового диапазона.

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Выбор накопителя не так прост, как может показаться. Некоторые предлагают брать SSD небольшого объёма, а к нему обычный жёсткий диск на 4 Тб. Идея неплохая, но я советую сегодня ограничиться одним твердотельным накопителем Kingston NV2. Здесь 2 Тб свободного пространства, на которое вы сможете записать достаточно игр, фильмов и другой информации, доступной в бесконечном пространстве мировой паутины. Поместится весь домашний архив, а скорость впечатляет, приятно радуя ваш кошелёк. Словом, идеальный вариант для тех, кто хочет прикоснуться к современным технологиям, но не планирует платить за это много денег маркетологам.

Поставим точку на блоке питания DeepCool PK700D. Здесь 700 Вт, чего данному системному блоку больше, чем достаточно для любых задач. В будущем можно заменить процессор и или видеокарту, но мощности всё равно окажется выше крыши. Блок питания выполнен по стандарту 80 PLUS BRONZE, что гарантирует не самую лучшую, но приличную энергоэффективность. Словом, идеальный вариант для нашей сборки. А теперь перейдём к подсчётам. Я грубо прикинул цифры и получил около 86 тысяч за весь системный блок. Если добавить систему охлаждения и корпус получится около 90 тысяч рублей. Очень неплохо, ведь вы получите полноценный компьютер, тогда как могли на эти деньги купить только одну видеокарту.

Стоп. У нас ещё остались лишние 60 тысяч рублей. Кто-то предложит взять крутой монитор, ну а мы советуем недовольным читателям, рассказывающим сказки о том, что Radeon RX 6650 XT не справится с поставленными задачами, заменить эту видеокарту на GeForce RTX 4070 Ti. Смотрите, как всё сходится. У нас было 90 тысяч рублей. Я убрал видеокарту за 30 тысяч и добавил видеокарту за 80 тысяч. Получилось, что наш системный блок обойдётся в 140 тысяч рублей. На оставшиеся деньги сводите девушку или жену в ресторан, ну или пригласите друзей на ужин. Ваши родные, близкие и просто знакомые обязательно за вас порадуются, ведь собранная система позволит запускать все игры в разрешении 4К. Вот только это будет полноценный компьютер, а не одна видеокарта.

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