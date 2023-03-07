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Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
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Несколько дней назад Steam поделился любопытной статистикой за февраль, рассказывающей о предпочтениях геймеров и положении на рынке пользовательской графики. Суть информации сводится к тому, что лучше всего продавалась видеокарта GeForce RTX 3060, которая и заняла первое место по динамике за месяц. На втором месте этот же графический чип для ноутбуков, а всего вместе обе версии GeForce RTX 3060 умудрились захватить 9% от всех игровых станций, подключённых к Steam.

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Цифра впечатляющая, ну а сегодня мы посмотрим на статистику флагманов, о которых так много говорят в прессе. Как известно, стоимость дорогих видеокарт в несколько раз выше, чем могут себе позволить заплатить обычные геймеры, поэтому особенно интересно, насколько маркетинговая компания NVIDIA оказалась эффективна. Рассмотрим не только продукцию зелёного лагеря, но и попытаемся найти новинки AMD в пищевой цепочке. 

Начнём с GeForce RTX 4090. Как видите, за 4 месяца с начала продаж самая быстрая видеокарта на планете прописалась на 0.31% игровых компьютерах. Если перевести эту информацию в понятные цифры, то можно сделать вывод, что позволить себе такой графический чип смог каждый 333 геймер. А это критически мало и явно не укладывается в те рекламные бюджеты, которые NVIDIA выделила под эту видеокарту. Дженсен Хуанг в панике, ведь так плохо флагманы ещё никогда не продавались. Доступа к статистике за 2020 год у нас нет, но это и не важно, ведь сегодня по планете шагает экономический кризис. Доходы обычных людей снижаются, а значит попытка продать геймерам жутко дорогую видеокарту за 2000 евро обречена на неудачу. 

Ничуть не лучше дела идут у GeForce RTX 4080. В 2020 году за видеокарту GeForce RTX 3080 просили 700 долларов, ну а в этот раз Дженсен Хуанг решил, что мы с вами стали зарабатывать горы денег, поэтому купим новый флагман даже за 1200 долларов. И вот здесь главу NVIDIA ожидал неприятный сюрприз. Как видите, за 4 месяца с начала продаж всего 0.2% всех геймеров купили сильно подорожавший графический чип, а это каждый пятисотый любитель компьютерных игр. В данном случае налицо обычная человеческая жадность, когда руководство крупных полупроводниковых компаний выплачивает инвесторам миллиарды долларов, готово повышать заработную плату топ менеджерам, но уверяет нас в том, что в подорожании виноваты не амбиции и жажда денег, а рыночная конъюнктура. 

Ну и откровенно провальными стали продажи GeForce RTX 4070 Ti. Какое-то время в западной прессе активно муссировались заявления ряда экспертов, считающих данный графический чип оптимальным на рынке. Согласимся, что перед нами довольно бодрая видеокарта с высоким потенциалом, вот только даже по цене 600 долларов покупателей на GeForce RTX 4070 Ti нашлось бы немного, а за 800 баксов даже в США видеокарту не расхватывают с полок. Как видите, всего 0.18% геймеров позволили себе дорогостоящую игрушку. Ну а дабы вы осознавали масштабы провала NVIDIA, мы посчитаем, сколько всего новых графических чипов находится на руках у геймеров в процентном соотношении. Прибавляем указанные выше цифры (0.31 + 0.20 + 0.18), и получаем 0.69%. Как видите каждый 144 геймер на планете может похвастать наличием одной из видеокарт NVIDIA нового поколения. Можно сколько угодно рассказывать о том, что это всё мелочи, ведь с момента начала продаж прошло всего 4 месяца. Вот только наибольшая активность наблюдается именно после релиза. Например, PlayStation 5 за первые полтора месяца была раскуплена в количестве превышающем 4.5 миллиона единиц. При этом цифры могли быть и выше, но японский производитель просто не успел выпустить достаточно готовой продукции. 

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Дела у нового поколения графических чипов NVIDIA идут туго, но если вы хотели увидеть настоящего аутсайдера рынка, то самое время взглянуть на AMD. Дело в том, что обе видеокарты вообще не входят в статистику Steam, а значит продажи их находятся ниже уровня погрешности. Неудивительно, ведь Radeon RX 7900 XTХ отличилась скандалом с нагревом до 110 градусов, а Radeon RX 7900 XT стоит откровенно дорого. Инсайдеры пишут, что в США последняя уже продаётся за 800 долларов, вот только пока желающих брать новинки от тётушки Су, почти нет.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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