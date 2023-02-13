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Бойцы ЧВК Вагнер оказались в серой зоне законов РФ – когда Пригожин победит бюрократов

ЧВК "Вагнер" участвует в боевых действиях, но законодательная база в России не предусматривает никаких частных военных организаций
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Европейские короли достаточно давно осознали, что не всегда требуется объявлять противнику войну, ведь достаточно обратиться к тем, кто готов решить все проблемы тихо и с минимальными последствиями. Англичане активно использовали для этого пиратов, в начале 20-го века англосаксы платили небольшим террористическим организациям, а после Второй мировой войны придумали частные военные компании. Чаще всего подобные организации создавали отставные военные, а на первых порах ЧВК и вовсе были связаны напрямую с ЦРУ. Бойцов набирали как среди отставных офицеров и служивших солдат, но и в тюрьмах, где сотни тысяч здоровых мужчин томились в четырёх стенах от безделья и не могли применить свои способности. Американские ЧВК засветились во всех горячих точках последних десятилетий, а высокий уровень подготовки позволяет решать поставленные задачи быстро и эффективно. Весь мир предпочитает закрывать глаза на то, что эти ребята делали в Афганистане, Ираке и других государствах, ведь под крылышком дядюшки Сэма творить бесчинства не только можно, но и нужно.

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Но стоило только в России появиться чему-то подобному, как в США разразилась настоящая истерия. ЧВК «Вагнер» встала поперёк горла янки в Африке и превращается в крупного игрока на мировой арене. Согласно официальным данным на 2022 год в рядах «музыкантов» числилось 8000 бойцов, однако в последнее время компания становится всё более популярной, а значит численность могла ощутимо вырасти. Пригожин открыто издевается над американскими властями, публикую рекламу в США. По его словам, 10 миллионов жителей Америки готовы встать под ружьё и воевать с НАТО, ну а специалисты «Вагнера» рассматривают 1 миллион личных дел потенциальных рекрутов. Сложно сказать, насколько подобные заявления являются правдивыми, но сегодня в Госдуме были озвучены любопытные подробности законности существования ЧВК в России. Отметим, что законодательная база в отношение частных военных компаний в Америке строго регламентирована, а сами они имеют льготы и привилегии. А вот в РФ подобная структура существует вне закона. 

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Именно об этом заявил Михаил Шеремет, являющийся членом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, бойцы, которые каждый день рискую своими жизнями, лишены многочисленных привилегий, которые положены другим солдатам, а законодательная база нуждается в совершенствовании. Прежде всего необходимо уравнять членов ЧВК «Вагнер» с солдатами регулярной армии. Это позволит получать государственные награды, все причитающиеся выплаты и льготы. Кроме того, после ранения бойцы могут получать пенсии, а в случае смерти близкие получат причитающиеся выплаты из специального фонда. После завершения СВО члены ЧВК смогут претендовать на статус ветеранов боевых действий, что также предполагает пенсии и льготы. 

Политики отмечают, что в Кремле не против подобных инициатив, но ожидают развёрнутых предложений, который чётко сформулированы и позволят урегулировать все законодательные противоречия. Сам Пригожин уверяет, что работа в этом направлении ведётся, но требует времени. Бюрократические препоны всё ещё стоят на пути, но в результате все «музыканты» смогут рассчитывать не только на похвалу от обычных жителей России, но и от правительства. При этом награда должна соответствовать рискам, поскольку многие из бойцов проявили героизм при взятии опорных пунктов и других населённых пунктов. Пока сложно назвать даже приблизительные сроки урегулирования всех законодательных противоречий. На пути действительно стоит армия бюрократов, которая не готова к изменениям, надеясь на то, что всё окончится само собой. Кстати, всё больше стран принимают постановления о включении «музыкантов» в число террористических организаций, поэтому места для манёвра у ЧВК на западе становится всё меньше, а основным полем для деятельности выступает Африка и Азиатский регион.

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