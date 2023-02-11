Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Пригожин намерен принять в состав ЧВК «Вагнер» 1 миллион граждан США, готовых сражаться с НАТО
Всего 10 миллионов жителей США выразили желание вступить в ряды российской ЧВК
рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
S23 Ultra - цены пошли вниз
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» была основана в 2014 году, обыватели узнали об её существовании совсем недавно. Как оказалось, всё это время «музыканты» проводили различные операции в африканских странах, где за несколько лет удалось создать мощный плацдарм и даже в некоторых случаях выдавить европейских и американских солдат. История покажет, насколько успешными были действия оркестра под управлением Пригожина, но даже сегодня ясно, что мирные контингенты стран НАТО в Африке преследовали далеко не мирные цели. Прежде всего нужно понимать, что за последние десятилетия гуманитарное положение жителей «Чёрного континента» не только не улучшилось, но и стало значительно хуже. Революции, голод и войны раздирают страны, а представители многочисленных международных организаций продолжают рассказывать о локальных победах. Есть мнение, что страны «золотого миллиарда» никогда не планировали превратить Африку в цветущий сад, вместо этого выкачивая бесплатные ресурсы. История повторяется, но на этот раз колонистам нужны не рабы, а редкоземельные элементы, позволяющие выпускать высокотехнологическую продукцию. В качестве примера можем привести Конго, где ведётся добыча 70% всего кобальта на планете. Немалая часть шахт находится прямо под палящим солнцем, а местные жители вынуждены вести добычу за еду. На многих месторождениях подавляющее большинство составляют женщины и дети, а всё это прекрасно известно не только политикам в Европе, но и полупроводниковым гигантам. Суть в том, что кобальт является основой для производства аккумуляторов, а значит должен поступать в нужных количествах при любых условиях, ну а жители Конго платят за доходы международных корпораций своей жизнью.

реклама

Примеров множество, а многие африканские страны тонут в долговых обязательствах. Гранты МВФ запустили необратимые механизмы в экономике, а финансовые системы полностью подконтрольны советникам из США. Ну а эти ребята всегда действуют только в своих интересах, а значит положение африканцев станет только хуже. Это как с прокладкой дорог, когда асфальт на одном и том же участке может сходить вместе со снегом по весте. В дорогу вливаются миллионы рублей, но сделать ничего не получаются, прикладываются титанические усилия, но всё бесполезно, а проблема кроется лишь в том, что все стороны только имитируют работу, тогда как на самом деле делают всё, чтобы дорога никогда не была построена. Мы бы не стали называть приход России в Африку спасением континента, поскольку пока сложно предугадать как политические, так и экономические последствия такого шага. Накачивать деньгами местных политиков РФ не может, а многие просто не готовы променять свои счета в США на счастливую жизнь граждан.

И тут в дело вступает ЧВК «Вагнер», в задачи которой входит остановка военных действий, выдавливание американских советчиков и других военных формирований. Если судить по тем сообщениям, что поступают из Белого дома и Брюсселя, то «музыканты» чрезвычайно успешны в своих делах, а значит избран верный путь. И вот здесь появляется очередная сложность, ведь США и союзники признали «оркестрантов» террористической организацией, поэтому деятельность частной военной компании сильно ограничена. Как вы могли слышать, в 2022 году было принято решение расширения боевого состава за счёт заключённых, отбывающих срок в российских колониях. Насколько такой опыт был успешен, сказать сложно, но несколько дней назад стало известно о том, что набор в оркестр Пригожина среди заключённых больше не проводится. Поползли различные слухи, а вчера сам Пригожин дал любопытный комментарий, позволяющий пролить свет на происходящее. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Как вы могли слышать, недавно прошла массированная реклама ЧВК «Вагнер», нацеленная на американских граждан. Как выяснилось, реклама нашла своих героев, ведь 10 миллионов граждан США изъявили желание стать членами новых подразделений оркестра на выезде. По словам Пригожина, сегодня для вступления в ряды ЧВК «Вагнер» рассматривается 1 миллион американцев, которые готовы воевать против НАТО в любой точке мира. Именно по этой причине набор заключённых из российских тюрем пока не проводится. При этом основатель «музыкантов» отметил, что в случае соответствующего обращения Госдепа США, он не против начать набор из американских тюрем. Комментарий был дан в ответ на обращение со стороны CNN и является официальным. Не стоит относиться к нему дословно, ну а мы оставляем слова Пригожина без пояснений, поскольку история с миллионом добровольцев только набирает силу. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай купит у Ирана 15 000 дронов-камикадзе
ВСУ пытались использовать 40-летний «Стриж» для удара по Москве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
52
Немцы не разрешили Нидерландам передать танки Leopard 2 Украине
1
Китай рассказал, чем обернётся поставка западных истребителей Украине
10
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
11
Бойцы ВС РФ вычислили слабые места танков Abrams и Leopard и могут уничтожить их одним выстрелом
6
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
38
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
35
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
23
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
3
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
17
Европейские лидеры не готовы передать истребители Украине, отказавшись от всех обязательств
6
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
Как США сели в лужу с китайским аэростатом, и почему американцы не нашли оборудования для шпионажа
4
PowerColor рассказала о частотах однослотовой Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil
1
1Password отказывается от паролей в пользу ключей доступа
+
Интервью с гейм-директором Atomic Heart Роберт Багратуни
3
Почему продажи электроники в 2023 году обещают быть печальными
1
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
5
60 недорогих смартфонов Xiaomi 2019-2022 года получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
1
СМИ: структура «Росатома» приобретает разработчика процессов «Эльбрус»
7

Популярные статьи

Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
23
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
10
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
81
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
32
Стоит ли покупать Xbox series X
25
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
26
Обзор отличного бюджетного 2К монитора Acer для работы и игр
26
Военный эксперт: F-16 по зубам нашим Су-30СМ и Су-35, а против МиГ-31БСМ вообще нет шансов
14
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
11
IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман
27

Сейчас обсуждают

TheEd
17:27
Труд иранца стоит дешевле. В данном случае выгоднее купить.
Китай купит у Ирана 15 000 дронов-камикадзе
Sergej V
17:19
главное в это верить, а главное верить что он не марионетка Зеленского. так, для справочки спросить, напомните какие оппозиционеры в Украине разрешены и не имеют подозрений в измене Родине? даже Поро...
RTX 4090 в Hogwarts Legacy выдала на 40 FPS меньше, чем RX 7900 XTX
Anatoliy Seryakov
17:16
Пятачок, ты перепутал - байки "Недавно побратым вернулся из АТО" в другом разделе :-)
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
Собакевич
17:09
Не парься, брат - его и без всякого компота прёт.
СМИ: на «Автовазе» запущено предсерийное производство Lada Vesta NG
Nutty8706
17:09
Относительно трофейных выстрелов 3БМ60 Свинец-2 (https://t.me/ochen_zloy_chat/433790), о которых стало известно на этой неделе... Российская пропаганда сейчас развернула кампанию по нивелированию инф...
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
Jstary Sa
17:06
Идиоты! Раскидать пыль легче чем собрать ее))) ну тупыыыыые
Ученые предложили разместить в космосе щит из лунной пыли, который поможет охладить Землю
Эовейн Триада
17:05
Не в деньгах счастье, это просто бумажки
IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман
Alex Peteniov
17:04
Пока в штабах сидят долбаебы, заточенные как бы побольше спиздеть, а не воевать ты хоть миллион танков им дай все просрут
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
Nutty8706
16:51
https://youtu.be/AGsvjgjJ2_8
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
Василий Пашковский
16:51
А что попрошайайкам ещё остается... На остальное ни ума, ни совести, ни чести нет.
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем