Всего 10 миллионов жителей США выразили желание вступить в ряды российской ЧВК

Несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» была основана в 2014 году, обыватели узнали об её существовании совсем недавно. Как оказалось, всё это время «музыканты» проводили различные операции в африканских странах, где за несколько лет удалось создать мощный плацдарм и даже в некоторых случаях выдавить европейских и американских солдат. История покажет, насколько успешными были действия оркестра под управлением Пригожина, но даже сегодня ясно, что мирные контингенты стран НАТО в Африке преследовали далеко не мирные цели. Прежде всего нужно понимать, что за последние десятилетия гуманитарное положение жителей «Чёрного континента» не только не улучшилось, но и стало значительно хуже. Революции, голод и войны раздирают страны, а представители многочисленных международных организаций продолжают рассказывать о локальных победах. Есть мнение, что страны «золотого миллиарда» никогда не планировали превратить Африку в цветущий сад, вместо этого выкачивая бесплатные ресурсы. История повторяется, но на этот раз колонистам нужны не рабы, а редкоземельные элементы, позволяющие выпускать высокотехнологическую продукцию. В качестве примера можем привести Конго, где ведётся добыча 70% всего кобальта на планете. Немалая часть шахт находится прямо под палящим солнцем, а местные жители вынуждены вести добычу за еду. На многих месторождениях подавляющее большинство составляют женщины и дети, а всё это прекрасно известно не только политикам в Европе, но и полупроводниковым гигантам. Суть в том, что кобальт является основой для производства аккумуляторов, а значит должен поступать в нужных количествах при любых условиях, ну а жители Конго платят за доходы международных корпораций своей жизнью.

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Примеров множество, а многие африканские страны тонут в долговых обязательствах. Гранты МВФ запустили необратимые механизмы в экономике, а финансовые системы полностью подконтрольны советникам из США. Ну а эти ребята всегда действуют только в своих интересах, а значит положение африканцев станет только хуже. Это как с прокладкой дорог, когда асфальт на одном и том же участке может сходить вместе со снегом по весте. В дорогу вливаются миллионы рублей, но сделать ничего не получаются, прикладываются титанические усилия, но всё бесполезно, а проблема кроется лишь в том, что все стороны только имитируют работу, тогда как на самом деле делают всё, чтобы дорога никогда не была построена. Мы бы не стали называть приход России в Африку спасением континента, поскольку пока сложно предугадать как политические, так и экономические последствия такого шага. Накачивать деньгами местных политиков РФ не может, а многие просто не готовы променять свои счета в США на счастливую жизнь граждан.

И тут в дело вступает ЧВК «Вагнер», в задачи которой входит остановка военных действий, выдавливание американских советчиков и других военных формирований. Если судить по тем сообщениям, что поступают из Белого дома и Брюсселя, то «музыканты» чрезвычайно успешны в своих делах, а значит избран верный путь. И вот здесь появляется очередная сложность, ведь США и союзники признали «оркестрантов» террористической организацией, поэтому деятельность частной военной компании сильно ограничена. Как вы могли слышать, в 2022 году было принято решение расширения боевого состава за счёт заключённых, отбывающих срок в российских колониях. Насколько такой опыт был успешен, сказать сложно, но несколько дней назад стало известно о том, что набор в оркестр Пригожина среди заключённых больше не проводится. Поползли различные слухи, а вчера сам Пригожин дал любопытный комментарий, позволяющий пролить свет на происходящее.

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Как вы могли слышать, недавно прошла массированная реклама ЧВК «Вагнер», нацеленная на американских граждан. Как выяснилось, реклама нашла своих героев, ведь 10 миллионов граждан США изъявили желание стать членами новых подразделений оркестра на выезде. По словам Пригожина, сегодня для вступления в ряды ЧВК «Вагнер» рассматривается 1 миллион американцев, которые готовы воевать против НАТО в любой точке мира. Именно по этой причине набор заключённых из российских тюрем пока не проводится. При этом основатель «музыкантов» отметил, что в случае соответствующего обращения Госдепа США, он не против начать набор из американских тюрем. Комментарий был дан в ответ на обращение со стороны CNN и является официальным. Не стоит относиться к нему дословно, ну а мы оставляем слова Пригожина без пояснений, поскольку история с миллионом добровольцев только набирает силу.