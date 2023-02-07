Пока европейцы увязли в Украине, на их место приходят русские с помощью ЧВК "Вагнер"

Так вышло, что свои ресурсы Европа быстро сожгла, а самым простым способом пополнить казну стал грабёж. Ссоры между крупными государствами продолжались больше тысячи лет, а всё это время Франция, Англия, Голландия, Португалия и Испания (и другие) не прекращали вести захватнические компании, подчиняя себе страны и целые континенты. В каких-то регионах местное население умудрилось выжить, тогда как в других было истреблено. Вначале европейцы приносили с собой болезни, а после уничтожали оставшихся в живых, отправляя их в комфортные рабочие лагеря, которые со временем превратились в резервации. Колонистское прошло сильнее всего довлеет над Англией, поскольку страна до сих пор мнит себя владычицей мира. Пожалуй, Россия осталась единственным государством на планете, куда англосаксы не смогли запустить свои руки. На самом деле российские чиновники и сами неплохо справляются с задачей разграбления страны, но демократическую Европу такие темпы явно не устраивают.

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Эксперты отмечают, что в 20-м столетии возможности для открытого грабежа стали намного меньше, а страны, ранее покорно выполнявшие все указания сюзерена, вдруг начали проводить самостоятельную политику. Из рук вон плохо себя ведёт Латинская Америка. Последний визит Шольца в Аргентину не привёл ни к чему, а на задворках США сформировалось самостоятельное правительство. Пару веков назад янки просто бы ворвались в эти государства с шашкой наголо, свергая зарвавшихся наглецов, но сейчас янки исповедуют демократию, поэтому вынуждены действовать тонко. Ресурсная база Азии уходит из-под рук, а в Австралии кроме страусов и змей нет ничего полезного. Остаётся “Чёрный” континент, но и здесь всё непросто. Так вышло, что Африка всегда оставалось вотчиной Франции. Именно эта страна вытягивала все соки из молодых государств, не давая им возможности развиваться. Корпорации вгоняли местное население в огромные долги, отдать которые никто никогда не сможет, а значит приходилось переписывать на европейцев ресурсную базу. Времена меняются, а многие африканские лидеры устали от того положения, которое занимает континент на мировой арене.

Африка живёт подачками с европейского стола, голод уносит миллионы жизней, а болезни опустошают целые деревни. Не исключено, что всё это проводилось для мягкого очищения континента от местного населения, что позволило бы занять освободившиеся ниши, но европейские правозащитники постоянно лезут не в свои дела, а сама Франция теряет позиции. Как выяснилось, происходит это не потому, что российские чиновники нашли правильный подход к главам африканских стран, а благодаря ЧВК “Вагнер”. Эксперты поясняют, что большая часть государств “Чёрного” континента имеет не только проблемы экономического характера, но скрытой или явное повстанческое движение. Похоже, европейцы и американцы специально дестабилизировали ситуацию, провоцируя революции и войны там, где планировали добывать ресурсы. Даже сегодня в Сирии янки качают нефть, ну а совершенно неожиданно теснить англосаксов стали “музыканты”. Пока французы и многие другие хлопали ушами, на их место пришли “оркестранты”. Обученные и дисциплинированные они совершенно иначе подходят к выполнению своих обязанностей. Никаких грабежей, насилия и мародёрства, а многие африканские государства уже оценили преимущества русских солдат. Не стоит забывать о том, что многие современные руководители африканских стран учились в СССР, поэтому относятся к России более лояльно, чем к европейским колонистам.

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В качестве примера можно назвать Мали, где ЧВК “Вагнер” сумели взять ситуацию под контроль, а местные жители начали чувствовать себя относительно спокойно. На самом деле география действий “музыкантов” намного шире, а англосаксы явно не ожидали такой прыти от русских. США спешно объявляют Пригожина террористом, а всем вассалам велят сделать тоже, вот только пока политики заседают, ЧВК “Вагнер” работает. Знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что российские компании уже получили доступ к ресурсной базе, а впереди ещё более выгодные контракты. Кстати, активно выдавливают из Африки англосаксов и китайцы. Будет любопытно, если вскоре Европа и США окончательно потеряет контроль над “Чёрным” континентом. Случится это не завтра, но процесс пошёл, а пока европейские политики сильно заняты борьбой с Россией руками украинцев.