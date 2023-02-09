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ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
Продолжаем говорить о деятельности "музыкантов" в СВО
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После начала СВО в Украину хлынула масса наёмников и солдат удачи со всех уголков планеты. Кто-то просто хотел испытать острые ощущения, тогда как некоторые годами кочуют из одной страны в другую принимая участие в вооружённых конфликтах. В данном случае о причинах, как и моральных принципах наёмников говорить не будем, поскольку у каждого был собственный мотив, но общее количество иностранных граждан со стороны Киева могло доходить до 30 тысяч. Это довольно серьёзная цифра, а ведь многие из них имеют боевой опыт в горячих точках, что делает подобных солдат серьёзными противниками. Со стороны России формировались добровольческие отряды, но с появлением на фронте ЧВК «Вагнер» ситуация стала быстро меняться. Мы уже писали о том, что противники у оркестрантов сильные, ведь есть не только регулярные формирования в составе ВСУ, но и подразделения полка «Азов», «Грузинский легион», а также формирующийся батальон «Лютых». 

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Несмотря на сопротивление «оркестранты» идут вперёд, а уже давно известно, что часть бойцов была набрана среди заключённых, отбывающих срок в колониях на территории России. Тема эта активно муссируется западными средствами массовой информации, вот только эти ребята старательно делают вид, что подобный способ придумали русские. На самом деле в США практика наборе бойцов с ЧВК и спецподразделения известна много десятилетий, ну а Пригожин просто перенёс её в российские реалии. Точных данных о том, сколько бойцов ЧВК «Вагнер» составляют бывшие заключённые, получить невозможно, поскольку подобная информация держится в секрете, но есть данные о том, что уже как минимум 5 групп прошли полугодичную службу в СВО, после чего получили свободу и шанс начать новую жизнь. В интернете есть видео на эту тему, ну а сами бойцы могут вернуться в ряды «музыкантов», выполняя поставленные задачи уже на контрактных условиях.

Как стало известно, многие заключённые изъявляют желание вступить в ЧВК «Вагнер», о чём пишет пресс-служба «Конкорд». Вопрос о включении их в ряды «оркестрантов» дошёл до Пригожина, после чего глава честной военной компании дал свой ответ. По его словам, набор среди заключённых закрыт. Поскольку сам Пригожин немногословен, то в прессе нет никаких подробных пояснений на этот счёт. Неясно, может «музыканты набрали достаточно бойцов, а может есть и другие причины. Пригожин отметил, что в последнее время появилось много желающих присвоить себе победе ЧВК. Он пишет, что самые сложные опорные пункты, где сосредоточены наиболее боеспособные силы врага, никто брать с автоматом не хочет. Его подразделению удалось занять несколько ключевых точек, а сам он не планирует останавливаться на достигнутом. При этом Пригожин пояснил, что после выполнения все задач в СВО планирует вернуться в Африку, где у его команды достаточно работы. Напомним, в последнее время западная пресса всё больше внимания уделяет экспансии России на «Чёрный» континент. Не последнюю скрипку играют «вагнеровцы», которые вытесняют французов и американцев, лишая колонистов былого влияния.

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По мнению Пригожина, сегодня ведётся тяжёлая работа не только на фронте, но на бытовом уровне, а уже вскоре удастся добиться того, чтобы все военнослужащие, принимающие участие в СВО, получили статус ветерана и выплаты от государства. При этом важно не делать различий между добровольцами, бойцами частных формирований и регулярной армией. Узнать больше информации о ЧВК «Вагнер» Пригожин рекомендует из книги Кирилла Романовского «8 лет с Вагнером». Ну а сам он совсем недавно совершил боевой вылет на бомбардировщике СУ-24. В этот момент он выполнял роль штурмана, а видео и подробности появятся позднее. 

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