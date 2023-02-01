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Американские наёмники бегут из Украины – ЧВК «Моцарт» из США признало поражение от ЧВК «Вагнер»
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Человечество никогда не делало выводы из тех или иных событий, которые происходили сотни или даже десятки лет назад. Историческая память – это миф, а родившиеся после большой войны люди готовы вцепиться друг другу в горло в очередной попытке передала мира. Казалось, что итоги Второй мировой должны стать хорошим уроком на десятки поколений вперёд, вот только внуки немецких солдат с радостью потирают руки, когда речь идёт о возможности снова повоевать с Россией. Официально Германия не считает себя участницей конфликта, хотя местные политики то и дело выкрикивают призывы поквитаться с русскими руками украинцев и поляков. Оказывается помощь в обучении украинских солдат на базах НАТО, но особенно активны так называемые наёмники. 

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Стоит учитывать, что постановка вопроса сильно зависит от вашего отношения. Например, кто-то считает, что приехавшие из Европы и США люди, сражающиеся на стороне Киева – это добровольцы, которые по тем или иным причинам выбрали одну из сторон конфликта. Официальная российская пресса предлагает считать этих людей наёмниками, но слова в данном случае ничего не означают, поскольку свои добровольцы есть и в России. Сложно сказать, сколько всего людей прибыло в Украину в 2022 году. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, цифра превышает 8 тысяч человек, но не исключено, что наёмников намного больше. Как мы писали выше, люди просто забыли об ужасах большой войны, ну а некоторые просто заигрались в шутеры. Кому-то хочется адреналина, а в целом наёмников в прямом смысле этого слова среди этих 8 тысяч крайне мало, поскольку большинство не получает от украинского правительства ни гроша. Но оставим разбирать различия меду наёмником и добровольцем экспертам, ведь сегодня у нас есть крайне любопытная тема. 

Уже после начала СВО часть американских наёмников решила создать частную военную компанию по типу ЧВК «Вагнер». Было выбрано название «Моцарт», а в результате в штат брали наиболее обученных бойцов с опытом ведения боевых действий. Особенно перспективных обучали по специальным программам, которые скопированы у спецподразделений США, а основателем стал некий Эндрю Милберн. Послужной список Эндрю достаточно большой, а сам он успел побывать в нескольких горячих точках по всей планете. В Украине он создал своё ЧВК, а после отправился сражаться с русскими за Донбасс. Точных данных о том, насколько эффективны были бойцы «Моцарт» у нас нет, но сегодня Милберн совершенно неожиданно сообщил, что его участие в боевых действиях прекращается, сам он отправится домой, а частное военное агентство в полном составе покинет территорию Украины. Сам он опубликовал любопытную картинку, где можно увидеть уезжающую машину, а ниже следующие записи: «Wagner - Mozart 1:0», а также «Wagner wins».

Похоже, Эндрю признал полное поражение от российских бойцов, но куда любопытнее тот факт, что «Моцарт» покидает линию соприкосновения в самый сложный момент, когда «оркестранты» вплотную подходят к Бахмуту (он же Артёмовск). Не исключено, что янки просто не хотят умирать за чуждые им идеалы, ну и стоит отметить, что многие американцы ехали на сафари, где мечтали отстреливать русских с дальнего расстояния, но в реальности попали в настоящую мясорубку. Представители украинской прессы стараются не комментировать новость, ну а сам Милберн попытался оправдать свои действия тем, что на родине у него возникли проблемы с законом. Якобы, его напарник, вместе с которым было основано ЧВК «Моцарт», подал на Эндрю в суд. В качестве причины значится растрата денег, полученных от различных фондов. 

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Возможно, мы никогда не узнаем, почему очередное американское ЧВК ретировалось, не достигнув поставленных задач, но тот факт, что обученные наёмники ушли с ключевого направления, говорит о многом. Не исключено, что наступать на Бахмут будет проще, ну а сам Эндрю пишет, что будет не против, если ему доверят обучать украинских солдат (конечно же, за деньги). Похоже, что сам он драться с русскими больше не хочет. 

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