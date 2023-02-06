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Украина готовит элитное подразделение «Лютых» для уничтожения ЧВК «Вагнер» Пригожина
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По мнению многих экспертов, на начало СВО американцы были осведомлены обо всех возможностях российской армии, поэтому по ходу развития событий могут подбрасывать в огонь те или иные ресурсы, жертвуя незначительными фигурами для достижения тех или иных целей. Пока в ход идут десятки и сотни тысяч убитых, но положение США таково, что янки обладают огромным влиянием, поэтому будут подбрасывать в огонь всё больше пешек, а уже вскоре в игру вступят танки. Исключать появление самолётов не приходится, ну а главный вопрос, который стоит на повестке дня – это сроки. Западная пресса не унимаясь рассказывает о том, что украинское командование готовит большое наступление весной этого года. С этой целью танкисты уже приступили к изучению особенностей немецких Leopard 2, что привело к весьма неожиданным последствиям для Германии. Неясно, когда запланировано наступление, и состоится ли оно вообще, но если судить по масштабам мобилизации, Киев может поставить под ружьё несколько сотен тысяч солдат.

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Или не сможет, ведь мобилизация проходит сложно. Первые несколько волн привели к полному вымыванию из украинского общества так называемых патриотов. Большая часть тех, кто хотел сражаться, уже ушла на фронт, а оставшиеся мужчины не горят желанием умирать за красивую картинку для сонного Джо. Иногда в российской прессе появляются шокирующие видео, на которых представители военкоматов по всей Украине открыто отлавливают проходящих мимо мужчин, заталкивают их в автобусы и увозят на прохождение медицинской комиссии. Роликов в интернете достаточно, ну а сроки поджимают. Набранных грузчиков, продавцов смартфонов и доставщиков пиццы ещё нужно чему-то обучить, а страсти нарастают. Недовольных с требованиями отменить беспредел на улицах не видно, поскольку военкомат тут же погрузит ребят в уже знакомые нам автобусы, которые минуя военкомат отправятся сразу на фронт. Словом, ситуация сложная, но киевские власти славятся креативом, поэтому используют для отлова вояк кареты скорой помощи и гражданские автомобили. Последние были ещё несколько месяцев назад изъяты у тех, кто оказался не в то время и не в том месте, но на этом идеи не оканчиваются. 

Как стало известно, в Украине создаётся так называемая бригада «Лютых», в задачи которой будет входить противостояние с российскими наступающими силами на самых горячих направлениях. Очевидно, что та самая гвардия наступления попытается остановить продвижения ЧВК «Вагнер», ну а основой подразделения станут десантники из 95-й бригады. В ряды «Лютых» (в переводе на русский «Яростных») могут вступать все желающие, но отбор будет строгий, а самое важное это не только хорошая физическая подготовка, но и опыт. Именно поэтому «Лютые» формируются из полицейских и служащих других силовых структур, а только по Житомирской области удалось набрать 4 тысячи человек. Якобы, все бойцы пришли на службу добровольно, а каждый из них мотивирован и будет сражаться до победы. И вот тут и пошли первые нестыковки, ведь местная пресса тут же загудела, поскольку в нескольких телеграмм-каналах появились анонимные истории о принудительной мобилизации. Оказывается, 4 тысячи удалось собрать из отставных полицейских, бойцов, участвовавших ранее в различных миротворческих операциях, а также тех, кто имеет боевой опыт и ранее находился в АТО. Может показаться странным, что всех этих людей ранее не забрали на фронт, вот только большинство из них уже в возрасте за 50 лет, имеет букет болезней и справки из военкомата, позволяющие оставаться на гражданке. 

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По данным украинской прессы, в настоящее время 95-я бригада расквартирована в Харьковской области, а также держит оборону в Авдеевке и на других участках. Словом, сложно сказать, куда направят бойцов спецподразделения, хотя местная пресса полагает, что это может быть Бахмут. Именно этот город становится всё сложнее удерживать, а боеспособные солдаты могут отсрочить его сдачу. Как стало известно, тренировать «Лютых» будут не больше 10 дней по специальной программе НАТО, а после ещё несколько недель уделят тактическим командным действиям. Точного срока появления новой силы на фронте нет, но нет никаких сомнений, что вскоре «музыканты» получат достойного противника. Большая часть бойцов может и в возрасте, но имеет огромный опыт, а это очень важный ресурс. 

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#сво #политика
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