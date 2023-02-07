В Бахмуте состоится большое сражение между ЧВК “Вагнер” и наёмниками из “Грузинского легиона”

Назвать точное количество тех, кто приехал в Украину повоевать с русскими в 2022 году, крайне сложно. Есть несколько версий, а общее число наёмников может быть как меньше озвученных 20 тысяч, так и намного больше. Эксперты отмечают, что все граждане иностранных государств на фронте делятся на несколько категорий. Костяк составляют действующие бойцы стран НАТО. Чаще всего это поляки, прибывающие в Киев по гражданским каналам, а после формирующие действующие подразделения. У этих ребят достаточно опыта взаимодействия не только со старой советской техникой, но и танками стран НАТО, поэтому именно они могут первыми сесть за штурвал немецких кошек. Не иссякает поток добровольцев, которые наслушавшись прессы спешат из самых отдалённых уголков планеты помочь братского народу Украины. Здесь география поражает своим разнообразием, а в итоге на фронт попадают не только европейцы и американцы, но и австралийцы.

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Некоторые из тех, кто ранее находился в горячих точках или просто проходил срочную службу, объединяются в небольшие подразделения. Бывает и так, что из наиболее подготовленных создаются ударные группы, которые противостоят российским солдатам на наиболее сложных направлениях. К примеру, в 2022 году из американцев была создана ЧВК “Моцарт”. Бойцы неоднократно встречались с ЧВК “Вагнер”, а совсем недавно основатель частной военной компании признал полное поражение и поздравил “музыкантов”. Судя по тем данным, что попадают в прессу, в последнее время количество добровольцев снижается, поскольку силы РФ пошли в наступление. При этом количество наёмников из числа бывших и действующих военнослужащих стран НАТО будет только увеличиваться. Ну и не стоит думать, что украинские власти не собираются сидеть без дела. Как стало известно, из числа отставных военных и полицейских уже формируется спецподразделение “Лютых”. Обучать этих ребят будут по стандартам НАТО, а после отправят на линию соприкосновения.

Сложно сказать, успеют ли “Лютые” прибыть в Бахмут (Артёмовск), ведь за последние недели обстановка в городе для украинской стороны сильно осложнилась. При этом если американцы и поляки уже подумывают о том, чтобы сбежать, так называемый “Грузинский легион” и не планирует сдавать свои позиции. Речь идёт о самых мотивированных наёмниках, которые ранее принимали участие во множестве горячих точек, выполняя грязную работу для дядюшки Сэма. Бойцы таких подразделений, как правило, сражаются до последнего и способны длительно удерживать опорные пункты под контролем. По мнению некоторых российских военкоров, одной из самых горячих страниц битвы за Бахмут станет противостояние ЧВК “Вагнер” и “Грузинского легиона”. По тем данным, что есть в прессе, данное подразделение насчитывает до трёх тысяч человек, при этом основу составляют именно граждане грузии (до 65%). Ранее наёмники уже не раз встречались с регулярными частями армии РФ, но на этот раз предстоит действительно большое сражение. В настоящее время наёмники удерживают несколько опорных пунктов в сёлах, что позволяет осуществлять переброску в город всё новых сил. Как только районы будут захвачены, обороняющиеся в Бахмуте окажутся в кольце. Сами военкоры полагают, что случится это не ранее, чем через месяц, но сроки могут как затянуться, так и форсироваться в зависимости от обстоятельств.

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В качестве одной из причин замедления продвижения указывается постоянное пополнения гарнизона Бахмута. Чаще всего в огонь подбрасывают пойманных на улицах украинцев, которые не хотят и не умеют воевать. По данным местной прессы, выживаемость в городе стремится к нулю, а в среднем прибывший солдат может продержаться не больше 4 часов. Ну а “Грузинский легион” всё ближе, ведь именно это подразделение может дать самый серьёзный бой “оркестрантам”. Кстати, это уже не первая встреча, но в Бахмуте находится костяк “Грузинского легиона”, а значит самая боеспособная его часть.