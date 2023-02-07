Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
В Бахмуте состоится большое сражение между ЧВК “Вагнер” и наёмниками из “Грузинского легиона”
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Назвать точное количество тех, кто приехал в Украину повоевать с русскими в 2022 году, крайне сложно. Есть несколько версий, а общее число наёмников может быть как меньше озвученных 20 тысяч, так и намного больше. Эксперты отмечают, что все граждане иностранных государств на фронте делятся на несколько категорий. Костяк составляют действующие бойцы стран НАТО. Чаще всего это поляки, прибывающие в Киев по гражданским каналам, а после формирующие действующие подразделения. У этих ребят достаточно опыта взаимодействия не только со старой советской техникой, но и танками стран НАТО, поэтому именно они могут первыми сесть за штурвал немецких кошек. Не иссякает поток добровольцев, которые наслушавшись прессы спешат из самых отдалённых уголков планеты помочь братского народу Украины. Здесь география поражает своим разнообразием, а в итоге на фронт попадают не только европейцы и американцы, но и австралийцы.

реклама

Некоторые из тех, кто ранее находился в горячих точках или просто проходил срочную службу, объединяются в небольшие подразделения. Бывает и так, что из наиболее подготовленных создаются ударные группы, которые противостоят российским солдатам на наиболее сложных направлениях. К примеру, в 2022 году из американцев была создана ЧВК “Моцарт”. Бойцы неоднократно встречались с ЧВК “Вагнер”, а совсем недавно основатель частной военной компании признал полное поражение и поздравил “музыкантов”. Судя по тем данным, что попадают в прессу, в последнее время количество добровольцев снижается, поскольку силы РФ пошли в наступление. При этом количество наёмников из числа бывших и действующих военнослужащих стран НАТО будет только увеличиваться. Ну и не стоит думать, что украинские власти не собираются сидеть без дела. Как стало известно, из числа отставных военных и полицейских уже формируется спецподразделение “Лютых”. Обучать этих ребят будут по стандартам НАТО, а после отправят на линию соприкосновения.

Сложно сказать, успеют ли “Лютые” прибыть в Бахмут (Артёмовск), ведь за последние недели обстановка в городе для украинской стороны сильно осложнилась. При этом если американцы и поляки уже подумывают о том, чтобы сбежать, так называемый “Грузинский легион” и не планирует сдавать свои позиции. Речь идёт о самых мотивированных наёмниках, которые ранее принимали участие во множестве горячих точек, выполняя грязную работу для дядюшки Сэма. Бойцы таких подразделений, как правило, сражаются до последнего и способны длительно удерживать опорные пункты под контролем. По мнению некоторых российских военкоров, одной из самых горячих страниц битвы за Бахмут станет противостояние ЧВК “Вагнер” и “Грузинского легиона”. По тем данным, что есть в прессе, данное подразделение насчитывает до трёх тысяч человек, при этом основу составляют именно граждане грузии (до 65%). Ранее наёмники уже не раз встречались с регулярными частями армии РФ, но на этот раз предстоит действительно большое сражение. В настоящее время наёмники удерживают несколько опорных пунктов в сёлах, что позволяет осуществлять переброску в город всё новых сил. Как только районы будут захвачены, обороняющиеся в Бахмуте окажутся в кольце. Сами военкоры полагают, что случится это не ранее, чем через месяц, но сроки могут как затянуться, так и форсироваться в зависимости от обстоятельств. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

В качестве одной из причин замедления продвижения указывается постоянное пополнения гарнизона Бахмута. Чаще всего в огонь подбрасывают пойманных на улицах украинцев, которые не хотят и не умеют воевать. По данным местной прессы, выживаемость в городе стремится к нулю, а в среднем прибывший солдат может продержаться не больше 4 часов. Ну а “Грузинский легион” всё ближе, ведь именно это подразделение может дать самый серьёзный бой “оркестрантам”. Кстати, это уже не первая встреча, но в Бахмуте находится костяк “Грузинского легиона”, а значит самая боеспособная его часть. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Артемовск, Угледар, Константиновка — ратный путь ВС РФ
Власти Португалии поставят Киеву танки Leopard 2 вместе с проживающими в стране украинцами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
32
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
12
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
10
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
6
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
9
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
12
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
+
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
7
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
5
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Steam опубликовал данные по железу пользователей
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
58
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
22
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
108
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
26
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
74
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
5
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22

Сейчас обсуждают

Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
14:30
ты уже в ноябре наприкидывал.
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
хахахер
14:30
не совсем,там больше крест красный был
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
14:29
блеать. укр учит носителя его наречию. сюр. "Впервые именно на казахской земле была приручена дикая лошадь, и всадники, овладевшие особой тактикой ведения войн, появились на просторах Великой степи."...
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
lokky7
14:28
С какого бодуна Atomic Heart стала российской? Патриотический угар жопку жжёт?))
Главные игры февраля 2023 года
Spambomber_34
14:28
Шура, поезжайте в Куев: https://youtu.be/smfylqeFHgY
Австрийский полковник признался - экипажи для танков уже "есть", это воюющие на Украине наемники
Johan_888
14:27
Как пирсинг, на чём? сам додумай :)
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
Vadim Osipenko
14:25
Хотя чего там нового разве что конструкцыя и средства порожения
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Шамиль Джанболатов
14:25
Там ещё с прошивкой надо возиться чтобы комп загружался с pci-e, как помню, и не со всеми так получится
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Johan_888
14:25
Может они в добровольческие отряды записываются? Столько "голодных" мужиков должен кто-то "кормить".
«После Украины на карте Польша!» - заявил Рамзан Кадыров
Vadim Osipenko
14:24
Интересно сколко из 4 уйдет в США на изучение 1 или все 4 не боиться помех ха ха кабель в кучу км обрыв перебитие и привет новая разработка
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем