В зону проведения СВО прибыло сразу 4 роботизированных комплекса

Несмотря на то, что некоторые европейские страны уже не горят желанием отправлять оружие в Украину, сонный Джо всегда находит правильные слова, после чего министры иностранных дел НАТО начинают бить себя в грудь, желая в очередной раз подраться с русскими. Голос разума звучит всё тише, поскольку внуки участников Второй Мировой мечтают о реванше, всерьёз полагая, что на этот раз им удастся разделить и подчинить себе Россию. Собственно, никто и не скрывает таких планов, а особенно часто звучат призывы отнять и поделить ресурсы. Сложно сказать, чем всё это окончится, но пока дипломатических путей разрешения СВО нет. Недавно украинская сторона признала факт убийства собственных переговорщиков, поскольку подозревала их в работе на российские спецслужбы. Факты не подтвердились, но желающих вести дипломатические разговоры не осталось.

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Ну а американцы продолжают накачивать Киев оружием. Старые советские запасы почти подошли к концу, а в ход пошли относительно новые танки. Неясно, сколько в итоге немецких кошек получит Украина, поскольку торги всё ещё идут, но тот факт, что русские танки окажутся на прицеле у M1 Abrams и Leopard 2 не взывают никаких сомнений. Эксперты рассказывают нам о том, что американцы снимут урановую броню, ну а радиоактивных снарядов с урановым сердечником на фронте не будет. Аналитики вещают о том, что указанные выше танки не подходят для украинского климата, поскольку весной увязнут в грязи. А ведь есть ещё проблема с мостами, не приспособленными для тяжёлой американской брони. Одним словом, препятствий на пути много, но все они будут так или иначе решены, поскольку США получают ощутимую выгоду от конфликта, а в будущем дивиденды станут ещё более заметны. Всё это значит, что нужно готовиться к реальному противостоянию с современной техникой НАТО, не полагаясь на красные линии и другие виртуальные преграды, стоящие на пути отправки в Киев танков и истребителей.

Не так давно мы писали о том, что Дмитрий Рогозин анонсировал прибытие роботизированного комплекса «Маркер» в зону проведения СВО. По словам бывшего руководителя корпорации «Роскосмос», речь идёт об убийце танков M1 Abrams и Leopard 2, который обладает внушительным потенциалом и целым рядом прорывных технологий. По словам Рогозина, первая партия включает 4 машины, а в ближайшее время начнётся установка противотанкового оружия, способного наносить удары по бронированной технике противника. Одновременно с этим будут отрабатываться алгоритмы нанесения ударов в группе, а после появления иностранных танков, информация об их тактико-технических характеристиках будет добавлена в базы данных. Такой шаг позволит поражать немецкие кошки на удалённом расстоянии. Посмотреть видео вы можете по ссылке, ну а мы отметим, что пока сложно сказать, насколько «Маркер» окажется эффективен.

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Машина обладает модульной конструкцией, что позволяет устанавливать не только боевые устройства, но и гражданское оборудование. Например, сенсоры для охраны объектов от нарушителей периметра или вообще заниматься курьерской доставкой грузов. Ну а в рамках СВО «Маркер» получит дрон, способный подниматься на высоту 150 метров. Устройство оснащено целым рядом сенсором, позволяющих контролировать территорию в радиусе 20 километров. Это значит, что подобраться к такому роботу будет крайне сложно, ну а сам беспилотник ещё и не боится радиолокационных помех, поскольку соединён с базой силовым кабелем. У роботизированного комплекса есть и другие интересные характеристики, а результаты будут видны только со временем.