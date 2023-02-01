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Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
Попадание такого снаряда способно превратить местность в непригодную для жизни пустыню
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Уже вскоре в Украину прибудут немецкие танки. Точного количества машин нет, а некоторые страны пытаются дистанцироваться от программы, которая выгодна только американцам. И всё же, лёд тронулся, а Киев получат максимальное количество машин. Очевидно, что США выдавит из европейцев всё, и только после этого начнёт отправлять свои танки. В данном случае есть много вопросов, ведь существуют различные ограничения, препятствующие поставкам тех или иных типов вооружений, но всё это мелочи, которые легко пересматриваются сонным Джо за несколько минут. К примеру, дискуссии о передаче Leopard 2 длились до тех пор, пока американский президент не заявил о планах поставить свои танки в Украину. Некоторые аналитики полагают, что янки в очередной раз обманули Европу, поскольку немецкие машины прибудут весной, тогда как Abrams может появиться к концу текущего года или позднее. Сообщается, что с танков снимут урановую броню, а некоторые снаряды не будут поставляться. Возможно, вот только ранее действовали ограничения на передачу Украине ракет для HIMARS с дальностью до 150 километров, ну а ещё недавно Илон Маск рассказывал сказки о том, что Starlink – это исключительно мирная инициатива. 

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Спутниковый интернет уже 11 месяцев позволяет координировать действия украинских военных, ну а снаряды вот-вот прибудут на фронт. Словом, все эти заявления о красных линиях не имеют никакого реального основания, поскольку американцы принимают решения спонтанно и могут отправить в Украину даже истребители. Ну а пока стоит изучить возможности пушек нескольких танков, которые уже в этом году будут бить по российским позициям. Узнать больше технических подробностей вы можете по ссылке, ну а мы кратко опишем происходящее. Известно, что российский Т-90 имеет в своём арсенале сразу 4 типа боеприпасов. Это: кумулятивные, подкалиберные бронебойные снаряды с оперением и осколочно-фугасные. Есть также управляемая ракета «Инвар-М», способная наносить удары с высокой точностью. Российская система автоматического заряжания имеет свои особенности, а в результате длина снаряда ощутимо меньше, чем могут себе позволить иностранные танки. Например, сердечник 3БМ-60 «Свинец-2» достигает 640 миллиметров, тогда как урановый М829А3 для Abrams имеет длину 800 миллиметров. 

По мнению экспертов, пока беспокоиться о появлении такого снаряда в Украине (не говоря уже о танках, которых просто нет) не стоит, поскольку на него действуют экспортные ограничения, но изучить его было бы неплохо. Так вот, М829А3 был специально создан для эффективного пробития российской брони «Контакт-5». Сам снаряд выполнен из стали, а инженеры полагают, что именно этот материал примет на себя энергию взрыва, после чего в дело вступит урановый сердечник, способный пройти в броню российского танка, словно нож в масло. Эксперты из МГТУ им. Н.Э. Баумана полагают, что М829А3 способен на дистанции 2 километра прошивать броню толщиной 830 миллиметров в случае попадания по нормальной траектории и до 420 миллиметров во время удара под углом в 60 градусов. Начальная скорость полёта американского снаряда далека от рекордных показателей и составляет 1640 с. Для сравнения, российский снаряд «Манго» способен разгоняться до 1700 м/с, тогда как немецкий подкалиберный DM53, созданный для танка Leopard 2A6, достигает скорости 1750 м/с. При этом из-за ограничений на длину ствола Abrams американские инженеры решили увеличить массу стержня, а в итоге только активная часть снаряда М829А3 имеет вес 8 килограмм, тогда как в немецкого DM53 (под Leopard 2A6) вес сердечника равняется 5 килограмм, ну а у российского «Манго» 4.85 килограмма.

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Эксперты отмечают, что есть серийная версия снаряда М829А4, которая отличается большим весом, но пока даже в США подобных боеприпасов выпущено мало. Очевидно, что бронебойные снаряды, созданные с использованием обеднённого урана, крайне опасны для российских танков. Что любопытно, радиоактивный металл американцы умудрились упаковать не только в самые мощные снаряды, но и в подкалиберные М829А1 и М829А2, показатели пробития которых не превышают 700 метров на расстоянии 2 километра. Особую опасность попадание такого снаряда несёт не только танку, но и местности, поскольку во время удара происходит выделение тепла, кратно увеличивающее заражение почвы. Жить на этой земле будет невозможно много десятилетий, а пахотные земли и вовсе окажутся уничтожены на столетия. Стоит отметить, что идущие на экспорт Abrams комплектуются снарядами с вольфрамовыми сердечниками, но никто не знает, что придёт в голову сонному Джо, от которого можно ждать любых сюрпризов. 

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#сво #военные технологии
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