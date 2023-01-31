По мнению американцев, Киев получил достаточно для победного наступления

Поставка танков Украине стали главной темой основных, захватившей первые страницы основных информационных агентств. Ситуация постоянно меняется, а количество игроков, которые косвенно вязнут в конфликте, постоянно увеличивается. Вообще, есть много странностей, а участники то и дело делают неожиданные заявления. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и вовсе полагает, что нужно как можно быстрее переходить от слов к действию. Дама настолько зависима от своих кураторов в США, что просто не способна на собственную позицию. Разумные мысли тонут в какофонии русофобских выкриков, ну а решать все проблемы предстоит Шольцу. Канцлер оказался в сложном положении и просто не может отказать американцам. Противоречия между немецкими политиками нарастают, а эксперты уверены, что экономические последствия санкций дадут о себе знать уже в этом году.

реклама

Что любопытно, лоббирующая поставки танков Польша намерена передать Украине всего 14 единиц, перекладывая основной удар на соседей. Как мы уже писали выше, всё не так просто, как кажется, ведь многих политиков откровенно заставили подписать соглашение о передаче танков Киеву. Сегодня эти ребята почувствовали силу родных стен и уже не так боятся сонного Джо. В результате Португалия объявила, что танков не будет, ну а Испания ищет предлог, позволяющий отказаться от взятых на себя обязательств. Не спешат и американцы. Янки нашли отличное оправдание тому, что 31 танк M1 Abrams прибудет где-то к концу лета 2023 года. Как оказалось, требуется провести расконсервацию хранящихся на складе машин, а это дорогостоящее и затратное дело. При этом решено снять урановую броню, которая считается непробиваемой. Судя по всему, по следам американцев пойдут и другие страны, а в итоге количество танков, которые получит Украина, окажется намного меньше самых скромных ожиданий.

Ну а пока вассалы США готовят танки, в самой Америке идут бурные дебаты вокруг поставок самолётов F-16. Эксперты отмечают, что за последнее время возросло количество случаев, когда украинские бойцы сбивают свои же самолёты. Мало того, парк авиации скудный, а у стран Восточной Европы остались крохи. Американские самолёты должны вернуть господство в воздухе, а первыми подобную идею выдвинули всё те же поляки. Неясно, каким будет итог переговоров, но пока представители Белого дома твёрдо стоят на своём. Сегодня сонный Джо заявил о том, что самолётов Украина не увидит, а журналисты потребовали разъяснений. К прессе вышел сам Джон Кирби, занимающий пост официального представителя Совета национальной безопасности. Сложно сказать, обладает ли Кирби полными знаниями о проблеме, или у него есть свой круг обязанностей, но в любом случае он точно осведомлён лучше, чем обычные государственные служащие. Комментируя заявление президента Кирби напомнил, что США поставляет Украине огромное количество оружия. Например, уже вскоре в Киев отправятся 60 БМП «Брэдли», которые попадут в Европу уже к началу следующей недели. Но есть и другие типы вооружений, включая ракетные комплексы и высокоточные снаряды.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Всё это, по мнению Кирби, вполне достаточно для развития успешного наступления, ну а включая поставки танков позволит усилить действующую армию для проведения масштабных наступлений. Проще говоря, истребители не надут не потому, что не могу, а просто так. Журналисты начали задавать и другие вопросы, но официальный представитель Совета национальной безопасности остался краток. Сам он подытожил, что поставленного вооружения будет достаточно для проведения весенней компании, но не стал вдаваться в детали. Стоит понимать, что решение не окончательное, поскольку примерно такая же ситуация была и с танками. Долгое время в Белом доме уверяли, что не планируют передавать M1 Abrams, но в итоге не только пошли на уступки, но и принудили Европу расстаться со скудными запасами Leopard 2.