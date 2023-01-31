Руководство Испании склоняется к аналогичному решению

Предыдущая неделя прошла под флагом Украины, торжествующей на мировых аренах, гордо рассказывая о том, как удалось сломать Олафа Шольца. Напомним, канцлер Германии долго колебался и пытался заблокировать отправку танков Leopard 2 Киеву, но под давлением американцев сдал позиции. Сложно сказать, за какие ниточки дёргают политика янки, но тот факт, что правильный подход был найден, а рычаги давления присутствуют, уже не вызывает сомнения. Даже сегодня Шольц пытается делать хорошую мину при плохой игре, ну а недавние высказывания Бербок и вовсе выбили почву из первого лица государства. Сам он попытался пояснить прессе, что речь идёт о личном мнении министра иностранных дел, но внутри Германии уже назревает буря. Есть довольно значительная часть политиков, мечтающая повоевать с русскими. Похоже, эти ребята полагают, что вначале они будут делать это руками украинцев, после подбросят в огонь поляков, румын и многих других, ну а когда обстановка станет горячей – можно будет быстро всё решить за столом переговоров. Но есть и те, кто опасается большой войны, прямо указывая на советские танки, стоящие в Берлине.

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Что бы там не решили в Германии, некоторые другие страны, которые в порыве европейского патриотизма поддержали поставки танков Украине, уже начали отказываться от данных обещаний. Речь идёт о Португалии и Испании, которые ищут выход из сложного положения. Вообще Португалия уже не раз за 11 месяцев говорит о военной помощи Украине, но толком ничего не дала. К примеру, в начале весны 2022 были отправлены винтовки H&K G3A3, гаубицы M114 и даже БМП M113. Вот только всё это было выпущено или во время Второй мировой, или спустя несколько лет, поэтому настолько сильно устарело, что Украина немного поразмыслив просто отказалась от такого щедрого подарочка. В итоге португальцам пришлось снова возвращать весь хлам на военную базу в Санта-Маргарита. Летом Португалия передала Украине небольшое количество бронированных Iveco VM 90. Какое-то время машины активно применялись в многочисленных африканских войнах, но даже местные повстанцы отказались закупать Iveco VM 90, поскольку броня не защищает даже от мелких осколков. Словом, Португалия делает всё, чтобы не отставать от других стран, но поставляет исключительно мусор, который в Украине никто не хочет брать.

И вот теперь новая проблема, ведь вначале Португалия пообещала Киеву танки, а после вдруг выяснилось, что никаких танков нет. По данным экспертов, ситуация комична, поскольку в далёком 2006 году Португалия купила у Голландии целых 37 Leopard 2 в модификации A6 за 71 миллион евро. Машины уже тогда были старыми, а спустя 15 лет и вовсе выглядят не лучшим образом. 13 танков полностью нерабочие, тогда как 10 могут ездить и даже стрелять, но только в рамках учений, и категорически не подходят для реального боя. Остальные 14 Leopard 2 остро необходимы самой Португалии, поскольку используются во время учений. Совсем недавно возникала мысль докупить ещё танков, но решение принято не было, а в результате правительство признало, что отправить Украине ничего не может. По словам генерала Пинту Рамальо, который в далёком 2006 и занимался закупками немецких кошек, если оставшиеся на ходу 14 танков попадут в Украину, то будут быстро уничтожены, поскольку не имеют современного бронирования и не модернизировались с момента производства.

А вот с Испанией всё намного интереснее. Дело в том, что танки там на ходу, вот только премьер столкнулся с тем, что сформированная коалиция категорически против того, чтобы передавать Украине Leopard 2. Дошло до того, что министр социальных прав Ионе Беларра не только заявил о необходимости отмены данных обещаний, но и совершенно неожиданно заговорил о пути дипломатии. Якобы, эскалация конфликта ни к чему не приведёт, поэтому нужно склонять Киев к мирному решению конфликта. Против отправки и другие партии в парламенте, а решение поддерживает только Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE). Неожиданно перестала призывать к военному решению конфликта и Маргарита Роблес, занимающая пост министра обороны Испании. Ранее она согласилась отправить танки по итогам встречи в Рамштайне, ну а сегодня дама заявила журналистам, что хочет мира.

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Эксперты отмечают, что решающим окажется слово премьера страны Педро Санчеса. Похоже, он не только колеблется, но и пытается решить вопрос дипломатическим путём, поставив на длинную паузу отправку танков в Украину. Прошло всего несколько дней, а крысы уже бегут с корабля. Не исключено, что вскоре мы услышим ещё больше отказов, ну а после высказываний ряда европейских политиков относительно желания повоевать с Россией, руководства ряда стран опасается стать реальными участниками конфликта со всеми вытекающими последствиями.