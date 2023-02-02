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Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота

Совершенно неожиданно большие корабли лишились своих преимуществ, а сегодня содержать бесполезную груду металла могут себе позволить немногие страны
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После Второй мировой войны началась очередная гонка военных технологий, где особняком стоял флот. Советский Союз создал сразу несколько боевых эскадрилий, занявших посты на всех ключевых рубежах страны. При этом особый упор делался на огромные военные суда, обладающие внушительной боевой ударной мощью. С таким не хотелось встречаться ни одному потенциальному противнику, а сами корабли могли потопить целый флот, ну или полностью уничтожить континент. Сегодня подобные атланты составляют основу российского и американского флота, вот только технологии развиваются, а последние события доказали, что пользы в реальном бою от больших кораблей не так уж много. При этом особую опасность представляют даже не ракеты и бомбы, а обычные беспилотники. Обнаружить дроны крайне сложно, а сбить ещё сложнее, в результате урон может быть и не смертельным, но точно выведет флот из строя на несколько месяцев. 

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А ведь это только начало. Дроны-камикадзе будут совершенствоваться, мощность их начнёт расти, а некоторые эксперты говорят о том, что в будущем мы увидим атаки из сотен БПЛА, объединённых в огромный рой. Тысячи дронов получат собственный ИИ, а отразить атакую такой армады не сможет даже самая совершенная ПВО. Очевидно, что в таких условиях необходимость в постройке больших кораблей теряет всякий смысл, а значит будут создаваться малые ударные группировки, немалую часть которых составят воздушные или морские БПЛА. Случится это не скоро, но ожидать, что флот изменится за один день не стоит, поскольку процесс уже пошёл, а в США разработана полноценная доктрина, в рамках которой в ближайшее десятилетие флот пополнится 500 беспилотниками малого и среднего размера. Кроме того, к 2050 году планируется значительно сократить количество крупных кораблей, увеличив процент беспилотных ударных группировок до 40%. Всё это отдалённая перспектива, а сегодня мы видим, как умирает ударная боевая единица, которая долгое время считалась основой американского флота, а речь идёт об авианосцах. Отметим, что США пытаются поддерживать авианесущие группы в боевом состоянии, поскольку имеют стратегические интересы по всему миру. 

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Так, янки в любой момент могут пригнать к берегам Китая пару авианосцев, что создаст угрозу для прибрежных баз на материке в случае неожиданной атаки. Время покажет, так ли хороши авианосцы, но пока мы видим, как всё больше стран отказываются от дорогостоящей затеи. Например, британский авианосец «Принц Уэльский» был построен в 2019 году, но из-за постоянных поломок так и не смог приступить к выполнению своих задач. При этом даже сегодня судно находится на ремонте и будет введено в строй в конце 2023 или даже в начале 2024 года. Может быть, если не будет новых сюрпризов. Не лучше дела идут и у российского авианосца Адмирал Кузнецов, который страдает от халатности и длительного отсутствия капитального ремонта с полной модернизацией. Ну а в Бразилии и вовсе решили затопить свой последний авианосец «Сан-Паулу». 

Корабль был спущен на воду в 60-х годах и носил название «Фош», а после почти 40 лет находился на боевом дежурстве ВМС Франции. В какой-то момент французы решили избавиться от балласта, а в результате судно досталось бразильцам. У корабля довольно любопытная история, а любители подобной информации могут найти все ответы в интернете, мы же добавим, что в Бразилии «Сан-Паулу» не отличился никаким подвигами, а в итоге его и вовсе решили распилить на металл. Поскольку подходящее оборудование есть в Турции, то предполагалось, сделать это там, но в последний момент власти этой страны не подписали нужный договор, а авианосец оказался бесхозным. Какое-то время он самостоятельно дрейфует в океане, а теперь ему и вовсе уготована незавидная судьба, ведь власти Бразилии приняли решение затопить корабль. Представители военно-морских сил Бразилии предлагают отбуксировать судно на расстояние в 350 километров от берега, где и пустить на дно. Выбрано место, где глубина достигает 5 километров, а военные уверяют, что затопление не нанесёт ущерба окружающей среде. При этом отмечается, что авианосец уже находится в плохом состоянии. Крена пока нет, но он постоянно набирает воду. Если не принять решение как можно скорее, то он затонет не дожидаясь, пока власти примут соответствующее решение. 

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Кстати, за всю историю у Бразилии было всего 3 авианосца. Первый – Minas Gerais, который долгое время состоял на службе королевского флота Британии был распилен на металл, ну а вертолётоносец AM Atlantico (A140) построен совсем недавно. Поскольку в последнем случае речь идёт о судне, способном нести только вертолёты, то называть его полноценным авианосцем не стоит.

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