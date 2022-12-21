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Если вы уже успели забыть, то у России есть собственный авианосец. Адмирал Кузнецов спущен на воду в далёком 1985 году и имеет целый букет проблем, которые так или иначе не были решены за всю его долгую жизнь. Если попытаться оценить мнения экспертов, то может показаться, что есть две противоположные позиции. В первую очередь стоит упомянуть пессимистов, которые считают существования такого судна бесполезным. Якобы, никакого преимущества российскому флоту Адмирал Кузнецов не даёт, а постоянные ремонты выливаются в кругленькие суммы. Якобы, уже давно стоило поставить плавающий металлолом в одну из бухт, где можно было бы больше заработать на продаже билетов и пирожков. Но есть и противоположная точка зрения. Дело в том, что всего у нескольких стран есть способные нести боевое дежурство авианосцы, а значит нахождение такого судна на флоте – это ещё один повод для гордости. Мало того, авианосец позволяет обучать российских специалистов высокого класса, тогда как многие страны вынуждены преподавать курсантам азы высшего пилотажа на макетах и симуляторах.

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В целом различных «За» и «Против» можно насчитать десятки, ну а мы перейдём к техническим характеристикам. Длина судна достигает 305 метров с водоизмещением до 58.8 тысячи тонн. Мощность силовой установки равняется 200 тысячам лошадиных сил, а максимальная скорость не превышает 29 узлов. Можно сказать, что авианосец нетороплив, хотя это и позволяет ему быть чрезвычайно экономным, ведь судно способно преодолеть 3580 миль (6200 километров) на предельной скорости. Ну а на скорости в 18 узлов расстояние увеличивается до 8000 миль или 12 874 километра с автономностью до 45 суток. Адмирал Кузнецов включает 28 самолётов, среди которых: 14 Су-33, 10 МиГ-29К, а также 2 учебно-боевых МиГ-29КУБ и 2 учебно-тренировочных Су-25УТГ. Одновременно авианосец может нести и 17 вертолётов: 15 многоцелевых Ка-27/Ka-27ПС и 2 Ка-31, предназначенных для разведывательных целей. Адмирал Кузнецов способен похвастать внушительным вооружением в виде 12-ти установок ПКРК 4К80 «Гранит», 24-х ПУ ЗРК «Кинжал», а также многих других ударных комплексов. Численность экипажа составляет 1960 человек.

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Что любопытно, российский авианосец единственный в мире, который может свободно проходить в Чёрное море согласно Конвенции Монтрё. Причина в том, что из-за особенностей конструкции принятые стандарты считают его линейным кораблём, что позволяет ему беспрепятственно проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. На самом деле в случае военного конфликта особой пользы в этом нет, поскольку корабль может стать лёгкой жертвой вражеской авиации, но в мирное время преимущества неоспоримы. За свою долгую жизнь Адмирал Кузнецов пережил множество пожаров и чрезвычайных происшествий, а в ходе семи длительных ремонтов простоял в доках не менее 30 лет. В 2016 и 2017 годах ему посчастливилось принимать участие в боевых действиях в Сирии, а после череда непредсказуемых событий поставила жирное многоточие в его боевой карьере. В 2018 году на авианосец свалился кран, в 2019 году случился пожар, а сегодня он стоит в судоремонтном заводе Мурманска.

Дым от силовой установки на мазутеКак стало известно, Адмирал Кузнецов начал выход из сухого дока, а значит черновые работы завершены. Перемещение займёт целый месяц, а после авианосец закрепится у специальной стенки, где плановый ремонт продолжится. Согласно официальным данным, работы идут согласно заранее установленному графику, а предварительное время передачи авианосца на боевое дежурство назначено на первый квартал 2024 года. Предполагается, что после ремонта Адмирал Кузнецов получит ещё более впечатляющее вооружение, ну а в данном случае нужно говорить о капитальном ремонте, тогда как много раз наблюдалась нехватка средств, в результате чего приходилось отказываться от полного восстановления тех или иных механизмов. Пока неясно, вернётся ли авианосец в строй, ведь в последние годы его сопровождала череда неудач, оправится от которой сложно.

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Что до критиков, то здесь звучат гневные оды, а авторы требуют распилить авианосец как можно скорее. Якобы, судно изначально было ненадёжным, никогда не выполняло своих задач и использовалось только для имиджевых целей. Модернизировать его дорого, а сам он в реальном бою бесполезен. Операция в Сирии показала, что наблюдается острая нехватка опытных пилотов, а отсутствие катапульты сильно снижает боевую нагрузку взлетающих штурмовиков. В результате Адмирал Кузнецов умудрился занять последнюю строчку в рейтинге издания The National Interest. На первых местах там исключительно американские авианосцы, хотя российский авианосец действительно имеет ворох проблем. Основная критика строится вокруг паровых котлов, которые постоянно выходят из строя, а также сильно устаревшего оборудования. В плюс можно отнести дешевизну мазута, на котором работает силовая установка, ну а насколько эффективной окажется капитальный ремонт, покажет время, ведь очень долго авианосец нуждался в правильном обслуживании.