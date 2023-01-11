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США готовит революцию ВМФ – на место боевых кораблей придут сотни тихих и малозаметных дронов
Пока неясно, чем на этот вызов ответит Россия
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Представители Пентагона не раз заявляли о том, что США и союзники не только контролируют небо над всей планетой, но и способны уничтожить любую лётную группировку потенциального противника с минимальными потерями. Если у вас будет время, почитайте о том, сколько самолётов четвёртого поколения за десятилетия наштамповал дядюшка Сэм. Ну а если обращаться к более серьёзным машинам, то только F-35 создано почти 800 единиц. Заявления США о полном господстве в воздухе преждевременны, поскольку сегодня многое решают системы ПВО, но в целом противопоставить сотням истребителей пятого поколения у России ничего. Эксперты часто пишут о том, что F-35 и вовсе не принадлежит к пятому поколению, критикуя многоцелевой истребитель за то, что он не способен больше пяти минут лететь выше скорости звука. Возможно, по каким-то характеристикам Су-57 и круче, но таких самолётов у России всего 6 штук, а в случае массового столкновения (что вряд ли случится) в бой будут брошены истребители четвёртого поколения.

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Но всё это теория, тогда как сегодня у России есть и более актуальные проблемы. Эксперты отмечают, что военная доктрина США предполагала строительство двух судов с большим водоизмещением на каждый военный корабль среднего или малого класса. Это значит, что сегодня основу флота США составляют настоящие монстры, стоимость которых превышает миллиард долларов, а обслуживание и технологическая база крайне сложна. При этом всё громче звучат голоса тех, кто называет большие корабли мамонтами, которые бесполезны в реальных боевых условиях. В мирное время, когда нет угрозы от потенциального противника, авианосец в сопровождении эсминца может свободно разгуливать по мировому океану, совершая удары по неугодным по всей планете, вот только сегодня уровень напряжённости так велик, что впору опасаться за безопасность личного состава и самолётов на указанном выше авианосце. 

Эксперты констатируют, что сегодня командование США обсуждает переход к доктрине «новой архитектуры флота» или «New Fleet Architecture», пересматривающей основополагающие принципы строительства боевых кораблей, которые не менялись на протяжение десятилетий. В настоящее время идут широкие дебаты, а наиболее радикальные эксперты предлагают как можно скорее отказаться от строительства кораблей с большим водоизмещением. Согласно новой доктрине, теперь каждый массивный боевой корабль должен иметь сопровождение из целой стаи беспилотников. Указывается на необходимость наличия не менее четырёх надводных дрона среднего размера, три больших и два малых пилотируемых БПЛА. Многие эксперты в Пентагоне называют подобные нововведения революционными, опасаясь, что новая доктрина подорвёт боеспособность американского флота. При этом компромиссным решением могут стать гибриды, способные работать полностью автономно, так и с находящимся на борту экипажем, контролирующих основные узлы судна. Поговаривают о необходимости в ближайшие десятилетия сократить количество авианосцев до минимума, заменив их на 500 дронов среднего и малого размера. 

Sea Hunter

Аналитики отмечают, что единого мнения пока нет, поскольку есть предложения нарастить количество десантных судов, способных транспортировать танки и другую технику. Поскольку речь идёт о деталях, то пока неясно, как всё это будет реализовываться, но сама доктрина предполагает, что уже к 2051 году количество беспилотников во флоте достигнет не менее 40% от всех боевых кораблей. Если вы полагаете, что это проигрышная стратегия, то стоит вспомнить атаку дронов на корабли Черноморского флота. Скорее всего, со временем Россия и другие страны научатся противостоять новым угрозам, настроив ПВО для отражения беспилотников, вот только одно дело уничтожить 10 БПЛА, а совсем другое подавить нападение сразу сотни таких устройств. Эксперты отмечают, что основная часть беспилотников будет направлена к берегам Китая, но дядюшка Сэм не планирует оставлять флот РФ без присмотра. 

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Как мы уже писали выше, дискуссии идут, но это не мешает производителям БПЛА в США биться за лакомый кусочек американского военного бюджета. Сообщается, что за 2023 и 2024 годы планируется потратить на дроны 4.5 миллиарда долларов, которые пойдут как на исследования, так и закупку уже действующих кораблей. В пример приводится Sea Hunter, обладающий немалым запасом автономности и способный взять на себя обязанности контроля за побережьем от любых угроз со стороны потенциального противника. Ожидается, что на вооружение ВМС США за 2 года появится сразу 8 таких дронов. Есть и другие, например, Orca, обладающий автономностью до 12 000 километров и способный погружаться на глубину до 3000 метров. Беспилотник называют охотником на подводные лодки потенциального противника. В данном случае у нас нет никаких сомнений, против кого вся эта доктрина направлена. 

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#военные технологии
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