Недооценивать мощь немецких танков не стоит, но и российское оружие готов к встрече сильного противника

Предполагается, что за 2023 год Украина получит 300 танков и 700 БМП. Кроме того, планируется поставить до 500 артиллерийских установок различного калибра, включая самоходные и буксируемые гаубицы. Список длинный, но далеко не окончательный. Известно, что в Германии принято решение в 6 раз увеличить производство снарядов, тогда как в США военная промышленность шагает вперёд семимильными темпами. За счёт передачи Киеву устаревших систем формируются новые направления, а в итоге оружия станет ещё больше. Европейцы постоянно стонут о том, что уже начали передавать Украине свой неприкосновенный резерв, но увещевания сонного Джо действуют на разум вассалов волшебным образом, а в результате европейцы продолжают разгребать собственные склады, ну а техника советских времён начала заканчиваться.

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Неясно, кто из союзников США умудрится поставить свои танки первым, ведь налицо нешуточная конкуренция. Не исключено, что это будут британцы, которые мечтают о том дне, когда Challenger 2 будут жечь русских солдат. Западные журналисты отмечают, что военное командование Великобритании опасается, что русские захватят часть машин или даже её часть, что нехорошо с точки зрения потери секретности. Никуда не спешит и Макрон, который крайне уклончиво отвечает на вопрос о передаче AMX-56 Leclerc. А вот польские PT-91 Twardy созданы на основе старого Т-72, поэтому ореолом секретности не обладают. Всего у поляков таких танков несколько сотен, поэтому нужно понимать, что указанная выше цифра в 300 машин может быть по итогу 2023 году превышена в несколько раз. Немецкие Leopard 2 поставят сразу несколько стран, ну а американцы не спешат расставаться с легендарными M1 Abrams.

Начнём с того, что вначале янки нужно расконсервировать машины, а после провести даунгрейд. Вы не ослышались, ведь танки действительно ощутимо упростят, удалив урановую броню. Неясно, сколько ещё ключевых компонентов будет решено заменить, ну а сами американцы констатируют, что смогут поставить M1 Abrams только к концу 2023 года. Получается, что янки смогли опустошить склады европейских стран, что в будущем позволит навязать странам ЕС миллиардные контракты на закупку той или иной техники. Эксперты пытаются предугадать, насколько сложно российским солдатам будет бороться с иностранными танками. Предполагается, что эффективные решения есть, а главным минусом тех же Leopard 2 станет большой вес и медлительность. Отказать немецким кошкам в способности точно попадать в цель с дальнего расстояния мы не можем, но весенняя распутица способна поставить крест на возможности реального использования Leopard 2 за пределами городов. Что бы там ни было, но Геннадий Зюганов уверен, что все немецкие кошки сгорят, так же как это было во время Второй мировой войны под Прохоровкой.

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Недавно он дал небольшое интервью, рассказав о патриотизме и героизме русского народа. Почитать текст вы можете по ссылке, ну а председатель ЦК КПРФ констатирует, что лёгкой прогулки ждать не следует. Руками украинцев боевые действия ведутся странами НАТО во главе с США, а эти ребята сделают всё, чтобы нанести России как можно больше ущерб. Не исключены самые радикальные действия, а многие политики там и не скрывают своего желания разделить РФ на несколько частей, получив в своё распоряжение дешёвую рабочую силу и доступ к бесплатным энергоресурсам. Геннадий Зюганов полагает, что ближайшие несколько месяцев станут решающими для хода СВО, ну а России нужно стать центром, объединяющих страны с общими экономическими и политическими интересами. Как это сделать, большой вопрос, ну а пока прибытие сотен танков никто не отменял, нужно как следует подготовиться, ведь немцы умеют создавать хорошее оружие.