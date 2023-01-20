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Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии

Ситуация принимает интересный оборот, но Олаф Шольц продолжает упорствовать, не желая давать разрешение на отправку находящихся в Польше старых Leopard-2
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Происходящее в мире выглядело бы забавным, если бы всё это не касалось нас с вами. Согласитесь, что довольно странно, когда под соусом демократии в «Фонд мира» выделают 1 миллиард евро только для того, чтобы на эти деньги закупить оружие для Украины. Примеров множество, ну а высокопоставленные американские политики и сенаторы не скрывают своего желания отправлять оружие Киеву до последнего украинца. Очевидно, что там надеются на то, что последним окажется Зеленский, который героически пойдёт в бой на немецком танке. Или нет, ведь танков может и не быть. Вообще ситуация довольно противоречивая, поэтому давайте попытаемся понять, что вообще происходит.

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Долгое время Германия уверяла, что до поставок танков не дойдёт. Никто не хотел заигрывать с Россией, но на Шольца оказывается колоссальное давление, а сам канцлер далеко не так крепок, как лгунишка Меркель. Неясно, кто крикнул первым, но доподлинно известно, что президент Польши настойчиво хочет отправить некоторое количество Leopard-2 Киеву. Судя по всему, планы есть не только у поляков, но на пути реализации поставок вдруг встала Германия. За несколько десятилетий Krauss-Maffei Wegmann наштамповала почти 3600 Leopard-2, а все страны, покупающие у немцев такую технику, подписывали ключевое условия, в рамках которых передача танков третьим лицам может осуществляться только с согласия правительства Германии. Уже сегодня состоится встреча в Рамштайне, ну а старина Шольц наотрез оказывается отправлять в Украину хоть что-то.

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Немецкие журналисты раскопали, что ливерная колбаса упрямствует. Канцлер Германии сетует на то, что от него хотят слишком многого. При этом он отмечает, что уже передал 40 Marder, системы Iris-T, а также множество других типов вооружения. При этом Шольц стоит на своём и заявляет, что до тех пор, пока Америка не отправит M1 Abrams, он не сдвинется с места. Местные журналисты отмечают, что партия войны в Германии сильна как никогда, а особенно яростно поддерживает отправку танков председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Некоторые немцы и вовсе советуют отправить парочку танков вместе с этой воинствующей дамой прямо на украинский фронт. Исключать передачи танков Украине не стоит, ну а эксперты полагают, что знают причины, из-за которых Шольц так упрямствует. 

Прежде всего не стоит думать, что Олаф такой тупой, каким его видит пресса. Канцлер всё прекрасно понимает и видит, как янки пытаются использовать Германию и Украину для ослабления России. Внутри Европы достаточно тех, кто готов на любые жертвы, только бы испортить жизнь России, ну а Шольц всё же осознаёт, что такими темпами старый свет останется и вовсе беззащитен. Если США отправят какое-то количество M1 Abrams, то выбора у немцев не будет, а до этого момента в Германии будут делать всё, чтобы процесс шёл как можно медленнее. Спустя почти 11 месяцев с начала СВО в Европе наблюдается усталость, ведь бесконечно долго поддерживать ненависть к России – это крайне затратное предприятие. Есть мнение, что если Leopard-2 всё же поставят, то их разместят на тайных базах в Западной Украине. В бой немецкие кошки не вступят по нескольким причинам. Во-первых, в Сирии немцы уже увидели, чего стоит разрекламированный Leopard-2, ведь старые советские гранатомёты «Фагот» с реактивными снарядами превращают танки в груду металла. Шольц не хочет, чтобы пострадал имидж производителя с мировым именем, ну а эксперты полагают, что для кардинального изменения ситуации на фронте нужны даже не десятки, а сотни танков. 

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Ничего подобного поставить никто не сможет, ну а сам Leopard-2 примерно на уровне модернизированных российских Т-72 и уступает модернизированным Т-90. Ну и в конце материала дадим высказаться президенту Украины. Зеленский в последнее время очень занят, давая постоянные интервью тем или иным таблоидам. Так вот, в очередном интервью Tagesschau он заявил, что Запад слишком медленно принимает решения, тогда как у него тут гибнут люди. Любопытно, неужели после отправки немецких танков люди перестанут умирать? Нам кажется, что смертей станет ещё больше, ну а сам Зеленский подытожил, обещая, что Leopard-2 нужен ему для защиты, а значит немецкие танки никогда не пересекут границу России. 

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