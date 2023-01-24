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В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
А вот сроки наступления одной из сторон пока остаются неизвестны
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Эксперты отмечают, что за прошедшие 10 месяцев Украина получила беспрецедентную по масштабам военную помощь. Приводятся шокирующие цифры, ведь речь идёт о сотнях танков, тысячах бронированных машин, сотнях гаубиц и каком-то невообразимом количестве снарядов. Только противотанковых гранатомётов и снарядов к ним поставлено в количестве 60 тысяч единиц, а назвать точную стоимость всего этого не представляется возможным. Особенно активны США, но в последние месяцы дядюшка Сэм вцепился в шею европейских политиков, пытаясь заставить их отдать танки. Похоже, пока Шольц и Макрон сумели найти нужные аргументы, ведь по итогам встречи в Рамштайне никаких решений о передаче танков не было. Мало того, президент Франции и вовсе называет какие-то нереальные условия передачи AMX-56 Leclerc, тогда как канцлер Германии делает умное лицо, когда у него спрашивают о поставках Leopard-2. Янки прочно ухватились за свои M1 Abrams, поэтому какое-то время Украине придётся рассчитывать на свою технику. 

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Эксперты отмечают, что итоги Рамштайна нельзя назвать несущественными, поскольку ряд стран согласился поставлять другие типы вооружения, а в итоге Украина получит оружие на миллиарды долларов. Вообще иногда создаётся ощущение, что мы имеем дело с больными людьми, страдающими раздвоением личности. Непартнёрами России движут амбивалентные чувства, а в итоге сложно предсказать, что победит сегодня, а что завтра. Особенно страдают японские политики. Например, премьер этой страны за несколько минут сделал два крайне противоположных заявления. Так, он в очередной раз назвал Россию агрессором, рассказывая о необходимости введения дополнительных санкций. Касида уверен, что требуется продолжить давление, поскольку пока договариваться с Москвой не о чем. Ну а спустя минуту он же отметил важность для Японии диалога с Россией, позволяющего решить территориальный вопрос. Непонятно, планирует ли премьер вообще переговоры, или предпочитает подождать. В любом случае Курильских островом японцам не видать, как своих ушей.

Ну а европейцы нервно заёрзали, ведь ведущие эксперты полагают, что наступает решающая фаза, результаты которой и определят победителя конфликта. Именно такие мысли высказывает Шарль Мишель, занимающий пост главы Европейского совета. Политик уверен, что происходящие сегодня в Украине события не только определят победителя в противостоянии, но и станут в основе нового вектора отношений на континенте. Похоже, Шарль Мишель действительно серьёзен, ведь он твёрдо заявил, что в Украине решается будущее Европы. Именно поэтому он в очередной раз заявил о необходимости оказать Киеву поддержку, намекнув на то, что пора бы поставить танки, поскольку проигрыш Украины будет дорого стоить Европе. Похоже, глава Европейского совета начинает что-то подозревать, ну а в России смотрят на всё это копошение у своих границ с неподдельным интересом. Нет никаких сомнений, что поставки вооружения только увеличат количество жертв, но представители российского командования твёрдо уверены в победе. 

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По словам, Сергея Рябкова, занимающего пост замглавы МИД, все поставки танков, самолётов, вертолётов, бронемашин и другой военной техники будут уничтожаться российской армией. Рябков полагает, что Запад настойчиво склоняет Россию к эскалации конфликта. Поставки оружия усиливаются, при этом страны НАТО продолжают рассказывать о том, что не являются стороной конфликта. Как известно, вскоре Украина получит в своё распоряжение управляемые ракеты, ATACMS, способные бить по удалённым объектам с высокой точностью на расстояние до 150 километров. По мнению замглавы МИД России, всё это очередной элемент гибридной психологической войны. Рябков заявил, что вся западная помощь Украине будет перемолота российской армией, а достижение всех целей СВО не вызывает вопросов. А вот данных о том, когда одни из сторон планирует наступление, в прессе нет. Предполагается, что в любой момент может начаться зимняя компания, но время идёт, а пока действия РФ на нескольких направлениях трудно назвать широкомасштабным наступлением. Медлит и Украина. В тылу находятся огромные резервы, которые предпочитают не бросать в бой. Западные журналисты ожидают наступления весной, но пока сроки сильно размыты. 

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#политика #война
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