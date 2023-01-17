Список поражает воображение, а всё это может стоить больше 100 миллиардов долларов

США продолжают накачивать Украину оружием. За многие десятилетия американцы научились подбирать нужные слова, поэтому в данном случае смертоносное оружие подаётся под соусом демократии и стремления к миру. Масштабы поставок поражают воображение ведь только за 2023 год планируется выделить украинской стороне военной помощи в размере 45 миллиардов долларов. Деньги уже ждут своего часа, вот только в данном случае имеется в виду исключительно оружие, тогда как о реальных инвестициях никто даже не заикается. Основная часть поступит американским оружейным компаниям, тогда как ещё несколько миллиардов пойдут на переоснащение армий Восточной Европы. Сложно понять, что янки имеют в виду, но в данном случае нужно понимать, что на 2023 год поставки расписаны, а война будет продолжаться.

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Уже вскоре состоится очередная встреча в Рамштайне, где будет принято решение о передаче новых типов вооружения. Судя по всему, американцам удалось дожать немцев. Ещё совсем недавно Шольц уверял, что Германия не готова расставаться с танками Leopard 2, но совсем недавно несколько стран сообщили о планах передать Украине подобную технику. Не так важно, что количество окажется мизерным, ведь это только начало, а парк старых бронемашин в Европе огромен. Нужно только как следует потрясти некоторые несговорчивые страны. Эксперты полагают, что новая волна поставок уже пошла, поскольку ранее Британия сообщила о планах передачи танков Challenger 2, тогда как Америка и Германия готовят поставки 50 бронированных Bradley и 40 Marder. Можно сколько угодно рассказывать сказочки о том, что ситуации на фронте всё это не изменит, вот только всё дело в том, что реальные поставки настолько огромны, что даже сложно подсчитать общую стоимость военной помощи Украины. Специалисты Bloomberg задались целью подсчитать общие поставки, ну а мы перечислим основные элементы.

410 танков. В настоящее время речь идёт исключительно о танках, созданных в СССР и подаренных партнёрам в Восточной Европе. Сегодня местные политики поклоняются другим богам, поэтому услужливо отдают старую технику.

Отдельно считается 300 различных единиц бронетехники, из которых 250 произведены в СССР. Сюда же прибавьте 1100 бронемашин, из которых 300 занимают американские M113, 250 – M117 и 160 – M113. Несколько десятков единиц выпущены странами Европы, а также родом из СССР.

Особенно впечатляют поставки автомобилей с противоминной защитой. Так, из 925 единиц поставлены США и представляют собой популярные M1224 MaxxPro. Также есть 90 австралийских бушмастеров, английские волкодавы и мастифы. Отдельно поставлялись мобильные автомобили, основу которых составили Humvees (всего 1540 автомобилей, из которых американских 1250).

Не обошлось без артиллерии. Всего поставлено 300 различных типов буксируемых гаубиц, из которых наиболее массовыми стали 155-мм M777 (210 штук) и 105-мм гаубицы нескольких производителей (72 штуки). Сюда прибавьте более 400 самоходных артиллерийских установок, из которых 20 поступили из Британии и 18 из Польши.

Ракетных установок поставлено 95 единиц. Самые массовые и смертоносные HIMARS в количестве 38 штук и более 40 различных видов передали Польша и Чехия. Всё это советское наследные, которое теперь воюет против России.

Что до ПВО, то здесь основу составляют советские системы, но есть и оружие стран НАТО. Например, США поставила 8 полных батарей NASAMS, а также 1 батарею Patriot. Стоит помнить, что в батарее могут быть не меньше 10 различных машин и десятки специалистов, занимающихся ремонтом и обслуживанием техники. Чехи передали 6 комплексов «Стрела-10М», ну а британцы столько же Stormer HVM.

Щедрые политики из стран Восточной Европе делятся советскими вертолётами и самолётами. Так, Болгария продала 14 Су-25, а Македония 4 штурмовика. Также силами США восстановлены 20 вертолётов Ми-17, к которым присоединились 11 вертолётов, перееденных Чехией, Словакией и Латвией. У Турции закуплены 30 Bayraktar TB2, США подарили несколько сотен барражирующих дронов-камикадзе Switchblade США, а также 415 различных разведывательных беспилотников.

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Данных о количестве снарядов нет, а представители Bloomberg полагают, что список оказался неполным. Известно, что правительство Украины самостоятельно закупает различные типы вооружения на мировом рынке. Особенно пользуется популярностью чёрные дилеры, готовые продать что угодно. Ну а мы полагаем, что и этого достаточно, чтобы сделать выводы о том, насколько щедрыми могут быть американцы. Представьте себе, чтобы США вот так взяли бы и 20 лет назад инвестировали в Украину 100 миллиардов долларов. Построили заводы, дома, бизнес-центры и многое другое. Увы, но янки готовы вкладываться только в войну, ведь мир во всём мире этих ребят не очень волнует.