За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Некоторые аналитики полагают, что если война между Россией и НАТО всё же начнётся, то до ядерного противостояния не дойдёт, а первыми будут уничтожены спутниковые группировки. Общеизвестно, что даже если не брать в расчёт американскую GPS, то спутниковый интернет Starlink позволяет украинским военным иметь доступ к тактическим решениям командования в реальном времени. Предполагается, что за 10 месяцев в Украину было завезено не меньше 40 000 терминалов, а значит удар может быть нанесён не только по военным спутникам, но и по гражданским, способным выполнять задачи двойного назначения. Спорить о тех или иных решениях бессмысленно, но эксперты уверены, что обоюдное уничтожение спутниковых группировок приведёт к ослаблению американской стороны.

реклама

Всё дело в том, что США ведут непрекращающиеся войны на протяжение десятилетий, но предпочитают подавлять основные силы противника с помощью высокоточного оружия. Сегодня мы не будем перечислять все типы современных вооружений, остановившись на M142 HIMARS. Ну а причина в том, что недавно состоялась передача Украине снарядов GMLRS, которые подходят не только для разрекламированных HIMARS, но и для пусковых установок M270, выступающих в виде маневренных РСЗО. GLSDB создана на основе управляемой бомбы GBU-39/B SDB, которая обычно сбрасывается с самолёта и поражает цели с высокой точностью, а также ракеты M26. Последняя не имеет управляемого носителя, ну а результат превзошёл все ожидания. GLSDB имеет вес до 115 килограмм, из которых 16 килограмм – это взрывчатое вещество с различными наполнителями. Дальность ракеты достигает 150 километров, а отклонение снаряда не превышает одного метра. Учитывая высокую поражающую способность перед нами крайне опасный и высокоточный боеприпас, способный поражать цели максимально эффективно.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Поскольку M142 HIMARS и M270 являются мобильными, то запускать ракеты можно со скрытых позиций, что сильно усложнит их фиксацию и оставит минимум времени ПВО. О контрбатарейной борьбе речь не идёт, поскольку американские установки быстро уводят из зоны поражения, ну а GLSDB способна двигаться не по традиционным баллистическим траекториям. За счёт коррекции курса и управляемости возможно нанесения удара под различными углами, в том числе и заход в незащищённую зону того или иного объекта. Важно учитывать, что ранее ничего дальше 80 километров Украина не получала, а значит вскоре радиус действия M142 HIMARS и M270 значительно расшириться. Кстати, на вооружении США стоят и более продвинутые ракеты, способные бить по целям с высокой точностью на расстоянии свыше 300 километров. Ранее эксперты со всего мира уверяли, что американцы никогда не пойдут на обострение с Россией, а значит дальнобойных ракет Киев не получит. Похоже, чем дольше будет длиться СВО, тем более щедрыми становится дядюшка Сэм. О передаче танков и другой техники вы могли почитать в наших материалах, а пока отметим, что GLSDB несёт потенциальную опасность для военных и гражданских объектов, находящихся далеко за линией фронта.

К примеру, сегодня украинские военные могут наносить удары по Донецку, но после смещения линии фронта на запад должны были потерять такую возможность. С новыми ракетами ВСУ будут добивать значительно дальше, при этом M142 HIMARS можно разместить на значительном отдалении от зоны действия российских самолётов и артиллерии. Учитывая тот факт, что сегодня у РФ нет высокоточных снарядов, способных в контрбатарейном противостоянии уничтожать пусковые установки за короткое время, отслеживать американские системы залпового огня станет намного сложнее. Более напряжёнными станут будни у жителей Крыма, ведь из Одесской области станет возможно наносить удары по северной части полуострова. Также могут пострадать жители Воронежской и Ростовской областей, а значит теоретически под ударом окажется и Таганрог. Не стоит и говорить, что дальность действия GLSDB позволит с высокой точностью бить по объектам в Курской, Брянской и Белгородской областям.

реклама

Что любопытно, ранее представители Пентагона требовали от украинских властей воздержаться от ударов по территории России из американского оружия. Неясно, как сегодня обстоят дела, но ничего хорошего от поставок GLSDB России ждать точно не стоит.