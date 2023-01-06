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Франция передаст Украине колёсные танки AMX-10RC – на очереди Leopard 2 и Abrams
В Германии заявили, что не считают AMX-10RC танком
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Не секрет, что страны НАТО планируют в 2023 году увеличить поставки оружия в Украину. Особенно активно поддерживает Киев Америка, выделяющая под это дело 45 миллиардов долларов. Если отвлечься от всех глупостей, что на эту тему пишет пресса, то можно прийти к выводу, что в реальных деньгах там почти ничего нет, тогда как основная сумма осядет в карманах местных оружейников. Если вам казалось, что это в России коррупция и взяточничество процветает, то вы ничего не знаете о том, как в США умеют пилить деньги. Простой пример, разработка и доведение до ума нескольких готовых экземпляров F-35 Lightning II выудила из бюджета 1.3 триллиона долларов. Самолёт с трудом тянет на пятое поколение, но это не мешает ему неплохо продаваться. Что до военной помощи Украине, то налицо грандиозный распил, когда поставки осуществляются по засекреченным спискам, а значит теоретическую цену на всё это можно брать с потолка.

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А вот Европа так не может. Проблема в том, что только у Германии есть мощности для массового производства современных танков и противоракетных систем, тогда как большинство стран даже не начинало думать о создании тех или иных типов вооружения. При этом даже в Германии заказы расписаны на годы вперёд, а клиенты стоят плотным рядом, не позволяя никому прошмыгнуть вперёд. И вот здесь и начинается всё самое интересное, ведь за многие годы было выпущено достаточно определённых видов техники, а значит есть немалые запасы на складах, где всё это пылится без дела. По крайней мере так говорят украинские политики, настойчиво требующие от немцев выдать им танк Leopard 2. Власти Германии пытаются избегать сложных вопросов, а Шольц совсем недавно заявил, что подумает на эту тему, если другие страны начнут поставлять свои танки в Украину. Похоже, появился первый прецедент, ведь Макрон открыто заявил о том, что Франция планирует поставки AMX-10RC киевским властям.

Если кратко, то перед нами колёсный танк, который обладает повышенной маневренностью и неплохой пушкой. Броня у него так себе, а значит на поле боя такой танк окажется настоящей мишенью, поразить которую можно не только прямым попаданием, но и крупными осколками. Танк выпускался с 1976 года, а в итоге до 1994 было наштамповано 457 машин. Согласно официальным данным, только 337 танков находится во Франции, тогда как 120 машин ушли в Марокко и Катар. Увы, но других покупателей на эту чудесную машину не нашлось. Для сравнения, за несколько десятилетий выпущено больше 3200 танков Leopard 2, хотя только 2500 из них находятся в технически исправном состоянии. Точных данных о том, сколько всего AMX-10RC будет передано в Украину, не называется, но Германия уже сделала любопытное заявление, отказываясь признавать это чудо инженерной мысли танком. Проще говоря, у Шольца есть фора, позволяющая ему собраться с мыслями, а также начать ремонтировать находящиеся на складах Leopard 2. Есть мнение, что при желании можно оживить несколько десятков единиц, вот только пока такого желания нет.

Leopard 2 О недостатках французского колёсного танка поговорим чуть ниже, а пока отметим, что западная пресса восприняла поставки с воодушевлением. К примеру, в британском Economist утверждается, что НАТО медленно переступает через красную линию, после которой открытая поддержка Киева станет реальностью. Даже сегодня США уверяют, что не принимают участия в конфликте, отказываясь рассуждать о поставках Abrams и многих других передовых систем. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем активнее в него включатся страны НАТО, а значит и немецкий Leopard 2 может стать реальным противников для российских бойцов. Даже администрация Байдена делает всё, чтобы таких поставок не было, но никто не знает итогов весенней компании. Очередное отступление российской армии может спровоцировать ещё большую поддержку, что только осложнит ход СВО.

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Что до AMX-10RC, то даже в середине 80-х он уже не был актуален, поскольку мобильность его вызывает вопросы, поскольку мощность двигателя равняется жалким 300 л.с. По вылизанному немецкому шоссе скорость танка достигает 85 км/ч, ну а по пересечённой местности с трудом подбирается к 40 км/ч. Это значит, что AMX-10RC не годится для прорыва и способен закрывать бреши, образовавшиеся в результате тех или иных наступательных действий потенциального противника. Скопление колёсных танков может задержать колонну, а после быстро уйти по трассе, тогда как в условиях бездорожья AMX-10RC не смогут обеспечить достаточной скорости и окажутся лёгкой добычей для артиллерии. Как мы уже писали выше, танк легко повредить даже осколками, но для Украины важен сам факт появления подобной техники в рядах вооружённых сил. Это очередная возможность надавить на Германию, пытаясь получить какое-то количество настоящих танков.

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#военные технологии #amx-10rc
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