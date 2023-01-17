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Если вы спросите моё мнение, то последние несколько лет были самыми разочаровывающими, поскольку купить новую видеокарту было невозможно, а после длительного ожидания чуда вдруг выяснилось, что цены будут расти. Можно сказать, что мне повезло, ведь в начале 2020 года я купил GeForce RTX 2070 Super, которая отлично справлялась со всеми новинками и обошлась мне недорого. В 2021 были планы взять более мощное железо, но тогда майнеры так прочно уцепились в рынок, что мне оставалось только с удивлением смотреть на то, как растут цены. Возникло даже желание купить игровую приставку, но отсутствие новинок в продаже не позволило мне перейти в лагерь консольщиков. В какой-то момент всё стало только хуже, ведь моя GeForce RTX 2070 Super вышла из строя, а производитель заявил, что это не гарантийный случай. Пришлось задействовать знакомых, один из которых помог в решении моей проблемы. Спустя целых 5 месяцев мучений мне выдали восстановленную GeForce RTX 2070 Super от того же производителя.

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Видеокарта работала стабильно, но меня не покидало чувство, что она вот-вот сгорит. В итоге я решил продать старушку, а себе оставил подаренную ранее Radeon RX 6500 ХТ. Эту видеокарту дал мне погонять владелец небольшого компьютерного магазина, после чего я случайно нашёл для него корпоративного клиента. В итоге бюджетный графический чип остался у меня. И вот представьте себе ситуацию, деньги на новую видеокарту у меня есть, а желания что-либо покупать нет. Ещё несколько месяцев назад у меня было несколько идей, которые казались мне логичными, но жадный дядюшка Хуанг имел на этот счёт своё мнение. В результате в продажу поступила жутко дорогая GeForce RTX 4080, после чего мне стало ясно, что в сторону NVIDIA лучше не смотреть. Последней надеждой была GeForce RTX 4070 Ti, но за 80 тысяч рублей пусть такую видеокарту покупает кто-то другой. Можно было бы немного ужать свои требования, купив GeForce RTX 3070 Ti, вот только не за 50 тысяч рублей. Согласитесь, что сегодня такая видеокарта должна стоить не больше 50 тысяч. Хотя, мне в этом графическом чипе жутко не нравится наличие скромных 8 Гб видеопамяти.

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Называйте меня фанатом нераскрытого потенциала, но я уверен, что в 2023 году нужно стартовать с 12 Гб. Некоторые надежды были на Лизу Су. Казалось, что глава красных сделала все выводы из провала 2020 года. Если вы ещё помните, релиз обернулся полной катастрофой, ведь видеокарт в продаже не было, а AMD не могла наладить производство почти год. Увы, но госпоже Су трудно даются выводы, ведь релиз серии Radeon RX 7000 и вовсе может похоронить графический бизнес компании. Всё дело в браке и неверной стратегии. В первом случае до 11% Radeon RX 7900 ХТХ поставляются с заводским дефектом, но даже это не самое важное, ведь видеокарт просто нет в продаже. Мне казалось, что AMD обязательно воспользуется просчётами NVIDIA. Ещё бы, Дженсен Хуанг не только задрал цену, но и выпускает только флагманы. Достаточно было наладить производство Radeon RX 7700 ХТ и Radeon RX 7600 ХТ в достаточных количествах, чтобы отбить немалую часть рынка. Вместо этого Лиза Су вообще игнорирует рынок настольной графики.

Где-то ближе к концу текущего года несколько видеокарт за 400 долларов могут заглянуть в американскую розницу. В Европе всё это поступит в продажу от 500 баксов, а значит в РФ за GeForce RTX 4060 попросят столько же, сколько сегодня стоит GeForce RTX 3070 Ti. При этом находящаяся сегодня в продаже карта может оказаться ещё и быстрее. Очевидно, что нам покажут красивую презентацию, на которой с помощью технологии DLSS 3.0 удаётся достичь 4-кратного прироста быстродействия. Никто и не спросит, по сравнению с чем вообще наметился прирост, ну а порадовать себя просто нечем. Повторюсь, что GeForce RTX 3070 Ti отвечает всем моим требованиям, поскольку подходит под монитор 2К, но 50 тысяч за неё выглядят откровенно сурово. Скорее всего, если ничего не изменится, то через пару месяцев я всё же уговорю себя на покупку этой видеокарты (или нет), но пока приходится страдать на Radeon RX 6500 ХТ.

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К счастью, я решил ещё раз пройти Ведьмака 3. Графика в обновлённой версии пристойная, а значит ничего не мешает заняться истреблением несметных полчищ утопцев и волков, мешающих сельским жителям мирно ловить рыбку пол лунным светом. Сейчас я собираю полную коллекцию карт для Гвинта, а после планируют выиграть турнир. Придётся основательно подготовиться, ведь у меня нет нескольких ключевых карт. Ну а по поводу видеокарты всё очень сложно. Надеяться на скорое изменение ситуации в лучшую сторону не приходится. Скорее всего, всё будет только хуже, а значит видеокарты ещё могут подорожать. Кстати, у меня есть ещё несколько сериалов, поэтому если не получится поиграть, то я точно знаю, чем заняться долгими зимними вечерами. Сразу после того, как пройду Ведьмака, а случится это не раньше, чем через месяц.