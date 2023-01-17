Появление нового чипсета приведёт к росту популярности процессоров нового поколения

Сегодня покупка процессора AMD нового поколения выглядит спорным решением. Казалось бы, камни получились быстрыми, современными и поддерживают новые технологии, вот только потенциальным покупателям не понравилось, сколько всё это стоит. Как оказалось, Лиза Су не подумала о том, что материнские платы с интерфейсом PCIe будут стартовать в рознице с 250 долларов. В США можно найти за 200, но сути это не меняет, а в результате перспективный Ryzen 5 7600Х пользуется минимальным спросом. Ryzen 7 7700Х считается перспективным, но и он пока не входит в тройку самых продаваемых камней. Похоже, ожидать снижения цен на оперативную память не приходится, ведь DDR5 стала сложнее предыдущего поколения, а многие эксперты полагают, что цены на ОЗУ пойдут вниз не раньше, чем в 2024 году. Поскольку компьютер многим нужен уже сейчас, то приходится делать сложный выбор, а некоторые платят в надежде на раскрытие потенциала. Похоже, вскоре одной проблемой станет меньше.

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Напомним, материнские платы на чипсете В650 никак не улучшили положение. Как оказалось, дело в интерфейсе PCIe 5.0, сильно увеличивающем конечную стоимость продукта. Инсайдеры сообщают, что уже в следующем месяце стартуют продажи материнских плат на базе чипсета А620. Серия «А» традиционно считается наиболее бюджетной и предлагает минимальные возможности по сниженной цене. На этот раз всё может быть иначе, ведь ключевая задача, которая сегодня стоит перед AMD, обеспечить низкую стоимость материнских плат, что сделает Ryzen 5 7600Х привлекательным в глазах обычных пользователей. Известно, что материнские платы лишаться новомодного PCIe 5.0, получив PCIe 4.0. Отметим, что все эти эксперименты с интерфейсом нового поколения оказались неудачными. Дело в том, что спустя почти полтора года после появления PCIe 5.0 на рынке, ни один из производителей твердотельных накопителей не выпустил SSD под данный стандарт. Мало того, что такие накопители окажутся жутко дорогими и интересными только в синтетических тестах, так их ещё и нет. Инсайдеры отмечают, что стоимость материнских плат с чипсетом А620 стартует со 120 долларов. Назвать точную цену для Европы никто пока не готов.

Если вы не забыли, то в качестве ещё одного эффективного решения создавшихся проблем AMD выпустила серию процессоров Ryzen 7000 с пониженными тактовыми частотами и TDP 65 Вт. Как выяснилось, камни неплохо поддаются разгону, но требуют хорошую систему охлаждения. В России пока таких процессоров нет, но в США их появление уже оказало на розницу позитивное влияние. Сообщается о снижении цен на ряд популярных позиций. Например, Ryzen 9 7900X потерял 130 долларов и стоит на Amazon всего 420 долларов. Не менее выгоден и мегапопулярный Ryzen 7 5800X, которые сегодня в Microcenter можно отхватить всего за 220 долларов. 12-ядерный Ryzen 9 5900Х впервые продаётся за 330 долларов, ну а Ryzen 7 5800X3D, считающийся самым выгодным процессором на рынке, в том же Microcenter оценён в 329 долларов. При этом рядом лежат материнские платы до 100 долларов и оперативная память за такую же сумму, что позволяет собрать мощный и недорогой компьютер без переплат.

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Эксперты отмечают, что серия Ryzen 5000 может быть не лучшим выбором сегодня, поскольку на носу появление ещё одной линейки AMD, с поддержкой технологии 3D V-Cache. Предполагается, что Ryzen 7 7800X3D уготована роль народного процессора, тогда как Ryzen 9 7950X3D окажется самым быстрым процессором на рынке. Совсем недавно в продажу поступил ультимативный Core i9-13900KS. Камень впервые в истории может работать на тактовой частоте 6 ГГц. Похоже, Ryzen 9 7950X3D не нужна высокая тактовая частота, чтобы положить синий суперфлагман на лопатки. Всё это мы увидим уже в феврале, а инсайдеры полагают, что именно это месяц станет одним их самых интересных в плане обзоров. Самое время запасаться терпением.