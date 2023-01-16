Перспектива на стороне новичка, но выгодная цена точно за старым поколением

Если сегодня обратить внимание на ассортимент российских магазинов электроники, то можно заметить, что геймеры основательно потратились, поскольку даже спустя две недели некоторые позиции не вернулись в продажу. Скорее всего, уже на следующей неделе поставки возобновятся, поэтому вы сможете купить именно тот товар, на который рассчитывали, ну а пока придётся выбирать. Кстати, цены стали ниже, поскольку рубль стабилен и даже отыграл часть позиций у доллара. Именно поэтому сегодня есть все основания для того, чтобы собрать новенький компьютер здесь и сейчас.

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В данном материале уделим внимание нескольким процессорам, а также попробуем подумать о том, на каком из них выгоднее собрать готовую систему. Прежде всего нас интересует новый Ryzen 7 7700Х, а также 12-ядерный камень прошлого поколения Ryzen 9 5900Х. При этом изучим и другие позиции, о чём и поговорим ниже.

Начать предлагаем с Core i9-12900K. Кто-то скажет, что перед нами устаревший процессор, и будет совершенно неправ. Всё дело в том, что мы говорим о камне, который ещё недавно был самым быстрым на рынке. Он позволяет получать максимальную производительность в играх, а значит останется актуальным ещё очень долго. При этом, выгода от покупки Core i9-12900K очевидна, ведь он на 25 тысяч дешевле новомодного Core i9-13900K. Можно сколько угодно говорить о преимуществах новинки, но если вы решили купить камень для игр, то всё решает видеокарта. В случае, если у вас есть деньги на GeForce RTX 4090, то не стоит экономить и на процессоре, ну а владельцам GeForce RTX 3060 глупо переплачивать за камень.

Ryzen 9 5950Х может стать интересным для тех, кто занимается вычислениями и нуждается в мощной машине. Если вы попробуете собрать такой же компьютер на базе любого другого процессора, то точно заплатите дороже. Ну а Ryzen 9 5950Х будет справляться со всеми поставленными задачами даже на бюджетной материнской плате. Кстати, это всё ещё один из лучших игровых камней, самое главное не смотреть синтетические тесты, которые всегда преувеличивают отрыв нового поколения от старого.

Ryzen 7 7700Х – это герой нашего материала, который обладает огромной производительностью, но смущает из-за необходимости тратить лишние деньги на другие комплектующие. Как вы помните, даже под Ryzen 9 5950Х вы можете купить недорогую материнскую плату, а вот Ryzen 7 7700Х так не может. Под него нет бюджетных решений, что объясняется тем, что платформа только недавно появилась в продаже. Это значит, что ваша скоростная оперативная память DDR5 будет служить вам ещё 5 лет, тогда как DDR4 всё равно придётся заменять через год. Интересен и сам процессор, который вы в будущем сменить на аналогичный Ryzen 7 9700Х. Именно этот факт кажется нам действительно перспективным, ну а в итоге не придётся даже покупать материнскую плату, ведь сокет АМ5 останется актуальным ещё много лет.

Ryzen 9 5900Х хорош тем, что позволяет получить все преимущества быстрого процессора здесь и сейчас, но в сборке обойдётся намного дешевле Ryzen 7 7700Х. Согласимся, что с флагманской видеокартой новый камень окажется быстрее, но вы уверены, что вам нужна видеокарта за 100 тысяч рублей? Скорее вы купите что-то до 50 тысяч, а в результате получите две идентичных по быстродействию системы. Ryzen 9 5900Х легко даст фору новичку в решении рабочих задач, ну а всё это говорит о том, что, если у вас нет лишних денег, можно не переплачивать. Кстати, материнские платы по АМ5 обязательно подешевеют, как и оперативная память DDR5. Зачем платить много сегодня, если можно сэкономить завтра?

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А вот Ryzen 5 7600X не так хорош в сборке. Фактически, вы только экономите на процессоре, получая сниженную производительность, тогда как найти недорогих материнских плат в оперативную память в продаже всё равно нельзя. Скорее всего, именно с этим связана причина низкой популярности Ryzen 5 7600X в европейской рознице. Уж лучше купите Ryzen 7 5800Х. Компьютер на его основе обойдётся вам дешевле, а вся система будет работать ничуть не хуже. Вот вам и битва старого поколения против нового.