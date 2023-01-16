Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ryzen 7 7700Х vs Ryzen 9 5900Х – на каком процессоре выгоднее собрать перспективный игровой ПК
Перспектива на стороне новичка, но выгодная цена точно за старым поколением
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Если сегодня обратить внимание на ассортимент российских магазинов электроники, то можно заметить, что геймеры основательно потратились, поскольку даже спустя две недели некоторые позиции не вернулись в продажу. Скорее всего, уже на следующей неделе поставки возобновятся, поэтому вы сможете купить именно тот товар, на который рассчитывали, ну а пока придётся выбирать. Кстати, цены стали ниже, поскольку рубль стабилен и даже отыграл часть позиций у доллара. Именно поэтому сегодня есть все основания для того, чтобы собрать новенький компьютер здесь и сейчас. 

реклама

В данном материале уделим внимание нескольким процессорам, а также попробуем подумать о том, на каком из них выгоднее собрать готовую систему. Прежде всего нас интересует новый Ryzen 7 7700Х, а также 12-ядерный камень прошлого поколения Ryzen 9 5900Х. При этом изучим и другие позиции, о чём и поговорим ниже. 

Начать предлагаем с Core i9-12900K. Кто-то скажет, что перед нами устаревший процессор, и будет совершенно неправ. Всё дело в том, что мы говорим о камне, который ещё недавно был самым быстрым на рынке. Он позволяет получать максимальную производительность в играх, а значит останется актуальным ещё очень долго. При этом, выгода от покупки Core i9-12900K очевидна, ведь он на 25 тысяч дешевле новомодного Core i9-13900K. Можно сколько угодно говорить о преимуществах новинки, но если вы решили купить камень для игр, то всё решает видеокарта. В случае, если у вас есть деньги на GeForce RTX 4090, то не стоит экономить и на процессоре, ну а владельцам GeForce RTX 3060 глупо переплачивать за камень. 

Ryzen 9 5950Х может стать интересным для тех, кто занимается вычислениями и нуждается в мощной машине. Если вы попробуете собрать такой же компьютер на базе любого другого процессора, то точно заплатите дороже. Ну а Ryzen 9 5950Х будет справляться со всеми поставленными задачами даже на бюджетной материнской плате. Кстати, это всё ещё один из лучших игровых камней, самое главное не смотреть синтетические тесты, которые всегда преувеличивают отрыв нового поколения от старого.

Ryzen 7 7700Х – это герой нашего материала, который обладает огромной производительностью, но смущает из-за необходимости тратить лишние деньги на другие комплектующие. Как вы помните, даже под Ryzen 9 5950Х вы можете купить недорогую материнскую плату, а вот Ryzen 7 7700Х так не может. Под него нет бюджетных решений, что объясняется тем, что платформа только недавно появилась в продаже. Это значит, что ваша скоростная оперативная память DDR5 будет служить вам ещё 5 лет, тогда как DDR4 всё равно придётся заменять через год. Интересен и сам процессор, который вы в будущем сменить на аналогичный Ryzen 7 9700Х. Именно этот факт кажется нам действительно перспективным, ну а в итоге не придётся даже покупать материнскую плату, ведь сокет АМ5 останется актуальным ещё много лет.

Ryzen 9 5900Х хорош тем, что позволяет получить все преимущества быстрого процессора здесь и сейчас, но в сборке обойдётся намного дешевле Ryzen 7 7700Х. Согласимся, что с флагманской видеокартой новый камень окажется быстрее, но вы уверены, что вам нужна видеокарта за 100 тысяч рублей? Скорее вы купите что-то до 50 тысяч, а в результате получите две идентичных по быстродействию системы. Ryzen 9 5900Х легко даст фору новичку в решении рабочих задач, ну а всё это говорит о том, что, если у вас нет лишних денег, можно не переплачивать. Кстати, материнские платы по АМ5 обязательно подешевеют, как и оперативная память DDR5. Зачем платить много сегодня, если можно сэкономить завтра? 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

А вот Ryzen 5 7600X не так хорош в сборке. Фактически, вы только экономите на процессоре, получая сниженную производительность, тогда как найти недорогих материнских плат в оперативную память в продаже всё равно нельзя. Скорее всего, именно с этим связана причина низкой популярности Ryzen 5 7600X в европейской рознице. Уж лучше купите Ryzen 7 5800Х. Компьютер на его основе обойдётся вам дешевле, а вся система будет работать ничуть не хуже. Вот вам и битва старого поколения против нового.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 5900х #ryzen 7 7700х
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
Ноутбучный Core i9-13980HX в Cinebench R23 опередил настольные Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 7900X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
4
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
4
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
5
В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
31
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
+
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
23
Почему видеокарты NVIDIA продолжат дорожать – оптимальные решения для ждунов со стажем
5
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
10
Под Херсоном "засветился" новейший танк Т-90М "Прорыв"
3
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
32
Художник показал несколько превосходных скриншотов Ведьмак 3 в 8К-разрешении
4
Иран подтвердил закупку современных российских истребителей Су-35 поколения 4++
5
Предварительные заказы на Galaxy S23 уже открыты
+
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
63
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
+
Астрономы обнаружили самые ранние галактики, которые мы когда-либо видели
2
Впервые Украине передадут современные ударные вертолеты AH-64 Apache, это сделает Великобритания
14
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
5
Читеры используют искусственный интеллект для получения преимущества в Rocket League
+
Сравнение производительности DirectStorage: AMD vs Intel vs Nvidia
21

Популярные статьи

БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
12
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
68
Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
3
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
251
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
40
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
75
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
10
О параллельном импорте компьютерного железа
30
Что не так с коннектором 12vhpwr
20
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
5

Сейчас обсуждают

ALSTER
21:30
Биомусор, я не украинец, а пишущий по-русски. Тебе бы советовал настоятельно спросить у самих украинцев русские ли они, а просто записывать их в таковые как повод для нападения и убийств такое себе. Т...
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
Эовейн Триада
21:29
Раньше на картах были молексы и вообще питание от дисководов, и на них не вернутся тоже никогда. 3080 потребляет больше 4080 кстати.
Что не так с коннектором 12vhpwr
Антон Васильев
21:28
А в Раде собирают подписи за увольнение Арестовича после его слов об обрушении дома в Днепре
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
VRoman
21:26
Масштабируемость начала хорошо работать не так давно. 5-10 лет назад действительно нормально работали только 100%, 200%, 300% и т.д.
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
Елисей Карачев
21:26
Знаешь, не у каждого есть 4090 на тесты, хвастаясь перед всеми
Что не так с коннектором 12vhpwr
Антон Васильев
21:25
Выгодно собирать на 7700, у кого 5900 так и будут сидеть на 5900
Ryzen 7 7700Х vs Ryzen 9 5900Х – на каком процессоре выгоднее собрать перспективный игровой ПК
VRoman
21:21
Вырви глаз на таком мониторе 32" 2,5К. Позавчера за таким проработал 1 час винду настраивал и вирусы чистил. До сих пор плююсь от него.
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
Роман Ефимочкин
21:20
Они там все такие е.....нутые ???
Геймер увидел в Call of Duty Modern Warfare 2 привидение и теперь не хочет возвращаться в игру
VRoman
21:18
Автор, так а в чём же проблема на 27" UHD выставить 200% масштабирования в винде, размеры иконок и текста настроить по вкусу, чтобы наслаждаться прекрасным и чётким изображением везде? Я в данный моме...
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
Илья Ниязов
21:17
Я, конечно, дико извиняюсь, но что случилось с подошвой? И почему термопрокладки выглядят так, будто их жевали?
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем