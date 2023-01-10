Совершенно неожиданно новинки с урезанными тактовыми частотами показали отличные результаты

Спустя несколько месяцев после выхода процессоров AMD нового поколения эксперты не могут прийти к общему мнению относительного того, считать ли произошедшее провалом Лизы Су, или всё не так уж и плохо. Главная проблема, с которой столкнулись красные, заключается даже не в том, что синие оказались быстрее, а в низком спросе со стороны энтузиастов и обычных геймеров. Продажи Ryzen 5 7600Х долгое время оставались на крайне низком уровне, тогда как два года назад именно Ryzen 5 5600Х пользовался успехом у потенциальных покупателей. Причины стали ясны сразу, ведь руководство AMD не подумало о том, что пользователи не будут готовы покупать материнскую плату за 300 долларов, не говоря уже об оперативной памяти DDR5, за которую требуется переплатить ровно в 2 раза по сравнению с DDR4. При этом многие признают, что перед нами перспективная серия. Так, если вы купите сегодня сборку на процессоре Ryzen 7 7700X, то сможете увеличить потенциал своей системы как минимум два раза за счёт обновления самого камня, оставив материнскую плату и оперативную память без изменений. Такая возможность недоступна фанатам продукции Intel, ну а единственное решение, позволившее хотя бы немного улучшить положение AMD, заключалось в снижении розничных цен.

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Как обычно, акция коснулась только США, где 16-ядерный Ryzen 9 7900X можно купить за 474 доллара при рекомендованных 549 долларах. Точно такая же ситуация и с другими процессорами, в чём вы можете убедиться в таблице ниже. Очевидно, что снижение цен является официальным, поскольку наблюдается в ассортименте всех крупных американских ретейлеров, ну а в Европу скидки не доехали. В России стоимость новинок и вовсе подросла после падения курса рубля, хотя небольшая коррекция цен на Ryzen 7 7700X всё же заметна. И вот в такой непростой ситуации Лиза Су решила бросить в бой три процессора, которые изначально медленнее уже находящихся в продаже камней серии Ryzen 7000. Все процессоры получили сниженный теплопакет до 65 Вт, и предлагают не такие впечатляющие тактовые частоты. Всё это есть в таблице, ну а эксперты Tom’s Hardware решили протестировать новинки, выяснив их истинный потенциал. Проделана монументальная работа, позволяющая изучить производительность новой линейки процессоров Intel (Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K). Кроме того, можно взглянуть на способности 8-ядерного Ryzen 7 5800X3D.

По ссылке выше вы можете найти не только игровые тесты, но и тщательный разбор полётов в рабочих задачах с использованием тех или иных программ. Поскольку большинство наших читателей интересуют именно геймерские возможности новинок, то стоит обратить внимание именно на этот показатель. На графике вы можете заметить несколько противоречивых данных. Чистая производительность новинок отмечена розовым цветом. Как видите, по сравнению с уже находящимися в продаже процессорами наблюдаются некоторые просадки, которые с другой видеокартой могли бы быть и вовсе незаметны. Но это только в случае, если вы используете неэффективный кулер, рекомендованный для TDP 65 Вт. Стоит только докупить более мощную систему охлаждения, как всё встаёт на места, поскольку после активации технологии Precision Boost Overdrive (PBO) результаты переворачивают картину с ног на голову.

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Как видите, Ryzen 7 7700X с активной PBO остаётся лидером линейки, получая максимум от данной технологии, но и Ryzen 7 7700 выглядит очень достойно. Здесь главное понимать, что дополнительный буст не требует каких-то специфических знаний, поскольку решается одним кликом мышки. При этом, если вы пожадничаете на системе охлаждения, то вряд ли получите тот потенциал, о котором пишут эксперты Tom’s Hardware. На закуску добавим, что всё это эталонные тесты, полученные с видеокартой GeForce RTX 4090. Помните о том, что соседство Ryzen 7 7700 PBO с GeForce RTX 3050 не покажется вам таким впечатляющим, а разница между процессорами в разгоне и без окажется близкой к нулевой.